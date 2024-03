Opciones para declarar impuestos en 2024. Alcades en NH quieren más asistencia de vivienda.

A continuación, lee las noticias del lunes 4 de marzo del 2024.

Este 2024, el IRS tiene una opción gratis y electrónica para declarar impuestos.

Este año, el IRS ofrecerá un programa electrónico gratis para declarar impuestos en 12 estados, incluyendo a New Hampshire.

Para este nuevo episodio de Cívica para Todos, nuestra productora María Aguirre conversó con una experta en impuestos sobre cómo utilizar el programa y otras alternativas para realizar la declaración antes de la fecha máxima, lunes 15 de abril.

Lee y escucha la entrevista completa, aquí.

Protesta en Portsmouth pidió al gobierno fin de la guerra en Gaza

Alrededor de dos docenas de protestantes se reunieron en Portsmouth este fin de semana, como parte de un día nacional de acción, pidiendo el fin de la guerra en Gaza.

Meaghan Dunn, quien vive en Kittery, Maine, dijo que tanto el gobierno israelita como el estadounidense han causado sufrimiento innecesario.

“No hay manera de quedarme callada. La cantidad de sufrimiento humano es catastrófica y, como estadounidense, me siento cómplice porque el dinero de nuestros impuestos va a pagar las armas que están asesinando a más de 30,000 personas”, dijo Dunn.

Israel lanzó el ataque a Gaza hace casi cinco meses, después de que los militantes de Hamas mataron a alrededor de 1,200 personas, y secuestraron otras 250.

Desde allí, Israel ha prohibido la entrada de comida y otro tipo de asistencia en Gaza, con ciertas excepciones.

Algunos alcaldes en NH firman carta apoyando proyecto de ley que busca más asistencia de vivienda en NH

La mayoría de los alcaldes de ciudades en New Hampshire están juntándose para ejecutar un plan para impulsar la asistencia de vivienda local.

La legislación, la cual sigue pendiente en la Cámara, enviaría $5 millones [cinco millones de dólares] adicionales del paquete federal de alivio de la pandemia a gobiernos locales. Este dinero podría ser utilizado para asistencia de renta y refugios de emergencia para personas sin techo.

Los líderes de todas las ciudades de New Hampshire, excepto de Franklin y de Rochester, recientemente firmaron una carta apoyando el proyecto de ley.

El alcalde de Manchester, Jay Ruais dijo que esta es una gran inversión.

[“So the more that we can do on the front end, the better. It is going to save dollars in the long term, to say nothing of the improvements we can make in an individual's life by addressing these things early on.”]

Ruais dijo que el fin de los programas de alquiler de la era de la pandemia ha causado una mayor demanda de ayuda a los gobiernos locales.

Vigilia el domingo en Concord conmemora la vida de adolescente trans de Oklahoma que murió en una pelea en la escuela

Alrededor de cien personas se reunieron afuera del State House durante la noche del domingo, en una vigilia en honor a Nex Benedict. Este adolescente de Oklahoma fue reportado como acosado por su identidad de género, y falleció el mes pasado durante una pelea en la escuela.

Desde Manchester, Elijah Swanson de 22 años dijo que él ve su versión de 16 años en Nex. Incluso tienen el mismo atuendo.

Dijo que la misma hostilidad hacia las personas trans y no binarias existe aquí en New Hampshire... incluso en la Legislatura estatal, donde los legisladores republicanos han propuesto varios proyectos de ley dirigidos a limitar los derechos de los jóvenes trans.

“Es muy decepcionante haber crecido aquí y ver gente en el estado que no me quiere aquí. Pero crecí aquí. Hice teatro en la escuela secundaria, participé en la comunidad. Y luego ver que esa comunidad ya no me quiere es muy difícil“, dijo.

Swanson dijo que le conmovió la cantidad de personas que asistieron a la vigilia el domingo por la noche.

Legisladores de NH retomarán discusión de proyectos esta semana

Los legisladores de New Hampshire retomarán su trabajo esta semana, donde votarán acerca de una larga lista de proyectos de ley.

Cuando la Cámara se reúna el jueves, se espera que abarque algunas propuestas que expandirán la elegibilidad de programas de cannabis terapéutico en New Hampshire. También lidiará con proyectos relacionados a educación, vehículos eléctricos y más.

Mientras tanto, el Senado abordará proyectos para modificar las reglas de fianza, para aumentar la edad mínima para casarse a 18, entre otros. También votarán sobre una actualización importante del proceso de resolución para personas que alegan abuso en centros de detención juveniles administrados por el estado.