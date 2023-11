Sigue el apoyo a pacientes de NH Hospital. DeSantis habla en Manchester.

A continuación, lee las noticias del miércoles 22 de noviembre del 2023.

Muchos Latinos en EE.UU. dicen que hablar español no los define. En Nashua, muchos se sienten así.

María Martinez y su hija de 16 años nacida en EE.UU., Yareni, viven en Nashua. Usualmente hacen diligencias juntas porque Martinez no habla inglés. Yareni y sus hermanas están a cargo de traducir formularios y hablar con doctores porque su mamá no confía en los intérpretes.

Yareni siente que tiene una gran responsabilidad aunque no siempre confía en sus destrezas.

Ella dice que se siente un poco insegura sobre cómo habla español, sin embargo, Yareni se esfuerza por preservar el idioma de sus padres.

Su mamá está entre el 80% de Latinos de EE.UU. que piensan que es extremadamente importante que las futuras generaciones Hispanas hablen español,según una reciente encuesta del Pew Research Center.

Especialistas de salud mental brindan apoyo a pacientes del New Hampshire Hospital tras tiroteo del viernes pasado

Muchos en el estado siguen procesando el tiroteo del pasado viernes en Concord, cuando un hombre armado mató a un guardia de seguridad en un hospital psiquiátrico de New Hampshire. Un guardia estatal en la instalación le disparó y mató al sospechoso.

Susan Stearns es la directora ejecutiva de la sede de New Hampshire del National Alliance on Mental Illness.

Ella dice que los especialistas de apoyo de grupo de todo el estado están como voluntarios para trabajar con pacientes en el New Hampshire Hospital después del incidente.

Un descubrimiento de un observador de aves en Connectitut rompe récords

Un residente de Connecticut recientemente hizo un descubrimiento que rompe récords.

El Connecticut Audubon Society dijo que el observador de aves local descubrió el Black-bellied Plover, chorlito de vientre negro, más antiguo jamás registrado en el hemisferio occidental.

Chris Unsworth encontró el chorlito de 14 años en octubre. Había sido identificado en 2010 por un investigador, cuando tenía un año. Unsworth dice que encontró el cuerpo del ave y su etiqueta a aproximadamente una milla de donde fue inicialmente marcado … en Milford Point.

Unsworth dijo que cuando encontró el ave, era claro que había muerto recientemente. No había una herida aparente en el animal entonces no se sabe la causa de muerte.

En Nashua, se manifestaron trabajadores de dos casinos pidiendo mejores salarios

El martes en Nashua, repartidores de cartas del River Casino y del casino Lucky Moose se manifestaron, demandando mejores salarios para compañeros de trabajo.

Los distribuidores de juegos de ambos casinos no están sindicalizados, pero dicen que después de que fracasaron los esfuerzos por negociar con los propietarios de los casinos, que tienen su sede fuera del estado, consideraron una huelga como la mejor opción.

Este es Sean Johnson, un empleado de hace seis años. Cuenta que hay varios carteles pidiendo mejores salarios, y que hay varios mánagers que trabajan debajo de él que están siendo injustamente pagados.

Los propietarios del casino no respondieron a las solicitudes del comentario. La Lottery Commission, quien supervisa los casinos, dicen que no tenían un rol a desempeñar en la disputa. Johnson dice que los empleados planean manifestar otra vez el viernes.

Candidato DeSantis habló con grupo de votantes en Manchester como parte de su campaña

En su reciente viaje de campaña de New Hampshire, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dice que a él no le preocupa que las encuestas muestren que está perdiendo campo en la candidatura presidencial, no solo contra Donald Trump pero también con Nikki Haley y Chris Christie.

DeSantis dice que hablando más tiempo con votantes aquí, y con un resultado fuerte en Iowa, va a fortalecer su candidatura.

Hablando con un grupo de personas en Manchester, dijo que las políticas que defendió en Florida, sobre educación, libertad médica, y librar impuestos de algunos artículos de niños, han ayudado a su estado.

DeSantis y otros candidatos tienen más de dos meses para convencer a sus votantes, antes de la primaria de New Hampshire, el 23 de enero.

Esto también sucede New Hampshire:

El departamento policial de Keene contratará a un trabajador social para ayudar a las personas afectadas por el abuso de sustancias.

El Keene Sentinel reporta que la ciudad utilizará el dinero recibido de los acuerdos legales con compañías farmaceúticas vinculadas en la crisis del opio.

El mánager de la ciudad dijo que el trabajador social no va a patrullar con oficiales, pero puede contactarse con personas que llaman por asuntos con drogas, para conectarlos con tratamientos y otros servicios.

El Consejo de la ciudad unánimemente aprobó el puesto la semana pasada, aunque un concejal dijo que le preocupaba que el puesto sea parte de la policía.