Conoce a los candidatos Republicanos de N.H. para el senado nacional: Kevin Smith

A vísperas de la primaria estatal de New Hampshire el próximo 13 de septiembre, le preguntamos a los votantes locales cuáles eran las cuestiones y los temas más importantes que quisieran que los candidatos discutan.

Con una amplia primaria Republicana para el Senado nacional, NHPR estará hablando con candidatos para conocer más su postura en temas que preocupan a los votantes. El ganador de dicha elección competirá contra la senadora Demócrata Maggie Hassan en noviembre.

La entrevista, publicada originalmente en inglés y realizada por el anfitrión de NHPR Morning Edition, Rick Ganley, fue con el ex-mánager del pueblo de Londonderry, Kevin Smith.

Si tienes preguntas adicionales para los candidatos este año, tanto en la primaria como en próximas elecciones, compártelas aquí . También puedes escribirnos por WhatsApp.

La entrevista ha sido traducida y editada para mejor claridad:

Rick Ganley: Ha habido mucha desinformación alrededor de la seguridad electoral y fraude de votantes, tanto a nivel nacional como aquí en New Hampshire. Una encuesta de NPR a comienzos del año encontró que el 64% de Americanos cree que la democracia del país está en crisis. ¿Crees que la elección 2020 fue realizada de manera justa?

Kevin Smith: Bueno, lo que sabemos es que sí hay irregularidades en algunos estados. Empecemos aquí en New Hampshire. Han habido instancias en los pueblos de Bedford, Laconia, Windham con irregularidades en la votación. Y, la fiscalía general ha investigado todas esas cosas. Entonces, la integridad electoral es un pilar de nuestra democracia y las personas quieren estar seguras, y personas de ambos lados quieren asegurar que las elecciones son justas y estén siendo administradas de manera justa. Y yo creo que debemos hacer eso.

Esto es con lo que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la postura de la senadora Hassan en el problema. Sabes, ella votó para deshacerse del filibustero en el Senado hace un año, ni siquiera hace un año, este año, porque quería federalizar nuestras elecciones aquí en New Hampshire. Entonces creo que tenemos que tener un control local frente a nuestras elecciones y asegurarnos que estén siendo manejadas de la manera más justa posible.

(Nota del editor: La fiscalía general de New Hampshire reveló los errores de la administración electoral y otros problemas con conteo de papeletas en Bedford , el ward 6 de Laconia y de Windham , durante la elección general del 2020. Sin embargo, los funcionarios estatales atribuyeron estos problemas a errores humanos, y no encontraron evidencia de juegos sucios o votos ilegales. Todos los tres sitios tendrán monitores electorales, elegidos por el estado, durante la primaria en septiembre. Pueden leer más detalles aquí ).

Rick Ganley: Muchas personas en New Hampshire están enfrentando dificultades con los costos para vivir, mientras continúa la inflación. ¿Que haría a nivel federal para apoyar inmediatamente a reducir los costos para personas que viven aquí?

Kevin Smith: Creo que hay dos temas principales. Una es que debemos de dejar gastar en lo que ocurre en Washington. En todos los votos recientes, el voto de $700 billones sobre toda la política de cambio climático, y que Maggie Hassan estuvo favor, hasta el reciente rescate de deudas estudiantiles, si se puede. Todos estos gastos, los fondos del COVID, ha llevado a la inflación que sentimos hoy. Entonces, tenemos que dejar de imprimir dinero en Washington. Hemos dicho que tenemos que regresar a un presupuesto balanceado. Tenemos que regresar a la ley Gramm-Rudman de los ochentas, la cual decía que tenías que balancear tu presupuesto cada año o habrían cortes inmediatos. Entonces esa es una manea de reducir el costo de inflación.

Lo otro que puedes hacer es regresar a la energía independiente porque como sabemos, mientras cuben los costos de energía, también la inflación. Entonces, entre más podamos ser independientes con la energía en casa, desatar el desarrollo doméstico, teniendo un alcance diferente, incluyendo energía nuclear, y así solo encontrar maneras de ser más independientes. Lo hicimos hace un año y medio. Lo podemos hacer otra vez, retirar las suspensiones de la tierra pública prestada. Todo esto son pasos que ayudarán a reducir el costo de energía, lo cual

Rick Ganley: Ahora que la Corte Suprema revirtió Roe v. Wade, algunos estados alrededor del país han impuesto algunas restricciones de aborto. ¿Apoyaría a las restricciones federales de aborto?

Kevin Smith: Sabes, debería revisar cualquier pieza individual de legislación. Tendría que leerla para saber lo que se incluye antes de decir si votaría por algo federal. Sí creo que este asunto es mejor dejado en manos de los estados. Por eso estuve de acuerdo con la decisión de Dobbs. Y mira, las personas de New Hampshire ahora tendrán una voz sobre cómo quieren manejar el aborto de ahora en adelante.

Rick Ganley: ¿Apoyarías más restricciones del aborto aquí en el Granite State?

Kevin Smith: Sabes, otra vez, creo que es mejor dejar que la Legislatura determine eso y también dejar a los votantes la capacidad de evaluar eso con sus legisladores locales. Soy pro-vida. Tengo un récord de votación pro-vida de cuando estaba en la Legislatura, y no es algo que me averguence. Con eso dicho, creo que cada pieza individual debe ser revisada de manera separada de la legislatura. Y otra vez, lo que no apoyo es financiar el aborto mediante contribuyentes de impuestos. Uno de mis oponentes en la elección, Chuck Morse, votó el último mes en el comité financiero para autorizar $2 millones para Planned Parenthood y otros proveedores en el estado. Eso es un voto que yo no hubiera votado a favor, y él lo apoyo.

Rick Ganley: ¿Incluso si ese dinero no se dirige a los abortos per se?

Kevin Smith: Bueno, mira, el dinero es fungible. Lo sé. Son proveedores de aborto. Y diría que mejor es estar seguro y no brindar el dinero, financiamiento de contribuyentes, a los proveedores del aborto en el estado.

(Nota del editor: una auditoría del 2021 del departamento de servicios de salud y de humanos de New Hampshire, encontró que el presupuesto estatal para clínicas de planificación familiar no se dirige a servicios de aborto).

Rick Ganley: De todas las respuestas que recibimos de nuestros oyentes, a quiénes les preguntamos lo que pensaban durante esta temporada electoral, el problema principal que preocupa a las personas es el cambio climático. Ahora, ¿cree que el cambio climático posee una inminente amenaza para la salud del planeta?

Kevin Smith: Mira, yo sí creo que el cambio climático ocurre, pero creo que deberíamos tomar un alcance balanceado ante este. Necesitamos buenos administradores del planeta y buenos administradores de las tierras. No creo en la contaminación, obviamente, pero creo que siempre tenemos que tener cierto balance. En muchas maneras, creo que el cambio climático se ha convertido en una religión con inclinación a la izquierda. Sabes, hay un estudio que recién salió y ha sido desacreditado en muchos sitios, pero ahora está diciendo que bueno, el cambio climático es responsable de la obesidad infantil. Parece que quieren culpar al cambio climático para todo hoy en día. Creo que necesitamos un enfoque balanceado ante el ambiente. Mira, si revisas los estándares que usamos en Estados Unidos y los comparas con otros países, notarás que tenemos estándares mucho más estrictos que en el extranjero. Creo que los Estados Unidos ha hecho un buen trabajo en asegurar que estamos teniendo la menor contaminación posible en el ambiente. Pero siempre tener un enfoque balanceado.

Rick Ganley: Escucho que dice balance, pero quiero preguntarle, ¿qué específicamente apoyaría?, y, ¿qué específicamente no apoyaría?

Kevin Smith: Esto es lo que no apoyo. No apoyo al Green New Deal. No apoyo a solo cambiar de combustibles fósiles a energía ecológica de la noche a la mañana, solo porque sabemos que la economía no nos ayuda en esto ahora. Con eso dicho, estoy a favor de incrementar la tecnología y mejorar en energía ecológica, pero creo que deberíamos enfocarlo en fases. No creo que deberíamos deshacernos de los combustibles fósiles de la noche a la mañana.

Rick Ganley: ¿Alguien está pidiendo eso?

Kevin Smith: Sí, ciertamente sí, creo que la administración de Biden lo pide. Creo que esa es una de las razones por las que, sabes, han parado mucha de la producción de energía doméstica aquí, porque creo que quieren pasarnos inmediatamente a energía ecológica. Creo que esa es una de las razones por los altos precios de gasolina. Me refiero, ¿por qué estamos buscando en nuestros enemigos como Venezuela e Iran combustible y gasolina cuando podemos tenerlo en casa? Entonces, creo que la administración de Biden no está tomando el balance apropiado a esto.

(Nota del editor: En su tour de campaña, el presidente Biden se comprometió en detener nuevos desarrollos de petróleo y gas en tierras y aguas federales. Sin embargo, desde allí, su administración sí ha tomado pasos adicionales para habilitar tierras públicas para el desarrollo de combustibles fósiles).

Rick Ganley: Quiero hablar sobre inmigración y política de frontera. Es una preocupación que muchos votantes tienen en las próximas elecciones. ¿Que política apoyaría o propondría en el Senado nacional?

Kevin Smith: He escuchado de muchos propietarios de negocios pequeños de aquí del estado, a quiénes les gustaría que el proceso legal de inmigración sea más fácil. Hay mucho atraso ahora para personas que buscan visas de trabajo, green cards, y hay muchos puestos de trabajo que aún no se llenan. Y esto podría ciertamente ser ocupado por inmigrantes legales. Pero tenemos un problema de inmigración ilegal en el país también. Tenemos la frontera abierta. Y esto es reconocido tanto por Republicanos como Demócratas. Yo fui a la frontera, y vi los problemas con el consejo de la patrulla de la frontera nacional (National Border Patrol Council). Tenemos que regresar a la política de "Quédate en México". Tenemos que terminar el muro en áreas estratégicas de la frontera sur. Creo que necesitamos un E-verify o un sistema similar aquí en Estados Unidos. Y creo que necesitamos asegurar la frontera primero. Pero al mismo tiempo, hacer que nuestro proceso legal sea más fácil. No debería ser más fácil entrar al país ilegalmente que legalmente, que es lo que ocurre actualmente.