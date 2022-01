Noticias actualizadas de New Hampshire: 28 de enero del 2022

A continuación, lee las noticias del viernes 28 de enero del 2022.

La ciudad de Nashua recibe una subvención para crear programas preescolares para la población Latina.

La ciudad de Nashua recibió una subvención para financiar nuevos programas de apoyo familiar en el Centro Comunitario de la calle Arlington. Los planes incluyen ofrecer a esta comunidad, oportunidades de educación de calidad.

Nuestra reportera Gaby Lozada nos cuenta más.

Se avecina una gran tormenta de nieve este fin de semana en el estado

Una gran tormenta de invierno se dirige a ciertas partes de New Hampshire este fin de semana.

El meteorólogo de NHPR, Rob Carolan, dice que los residentes podrían experimentar vientos fuertes y nieve.

El National Weather Service dice que esta nieve con viento dificultará el viaje o traslado por algunas horas el día sábado. Específicamente, dijo que sería casi imposible. Además, los pronósticos de temperaturas más frías después de la tormenta, significan que quizás haya vientos helados mañana por la noche.

Estado compró 1 millón de pruebas de COVID-19 para venderlas en las licorerías

Las personas que quieran comprar pruebas rápidas de COVID-19 pronto tendrán una nueva opción.

Las licorerías administradas por el estado de New Hampshire, con variedad de productos en sus estanterías y precios sin impuesto, pronto también tendrán pruebas de covid.

Bajo un plan aprobado por el Consejo Ejecutivo, el estado gastaría 12 [doce] millones de dólares para comprar un millón de pruebas rápidas. Cuando lleguen el próximo mes, las venderán dentro de las licorerías.

La comisionada de salud, Lori Shibinette, le explicó la propuesta a los concejales.

El financiamiento del programa viene del gobierno federal. Las pruebas se venderán a costo más una pequeña tarifa para cubrir los gastos de las licorerías. Los clientes NO necesitan tener más de 21 [veintiún] años para comprar estos tests.

FDA detiene tratamientos de anticuerpo monoclonales, pero New Hampshire ya lo había hecho a principios de mes

Esta semana, la FDA frenó dos tratamientos de anticuerpos monoclonales que no son efectivos ante la variante Ómicron de COVID-19, la cual equivale al 99 [noventa y nueve] por cientos de casos en New England. Pero, el anuncio no cambió las cosas para centros de emergencias y hospitales de New Hampshire.

El estado ya le dijo a las instalaciones que ofrecen tratamientos — como anticuerpos monoclonales y pastillas antivirales — de dejar de usar tratamientos que no son efectivos contra la Ómicron … Eso ocurrió a comienzos del mes.

Pero, los tratamientos que SÍ son efectivos contra la variante están escasos en New Hampshire, y los funcionarios estatales creen que esto durará hasta el verano.

Convenient MD es uno de los que hizo el cambio hace unas semanas. Dicen que hasta ahora, los problemas de suministro no han tenido un impacto significativo para cumplir con las citas y la demanda.

Republicanos continúan luchando por propuestas legislativas para combatir ordenanzas de vacunación en empresas y otras entidades

Los esfuerzos republicanos de ampliar los poderes individuales de optar por no vacunarse y de limitar a cualquier entidad pública de requerir vacuna, se presentaron frente al comité laboral de la Cámara, este jueves.

La propuesta de ley más radical mandaría a los empleadores privados, universidad, e incluso hospitales de enseñanza, a aceptar propuestas de trabajadores o estudiantes que no quieren cumplir con las ordenanzas de vacunación.

La propuesta es patrocinada por el líder Republicano de la cámara: su autor principal, el representante Tim Lang de Sanbornton, quien dijo que no se puede obligar a las personas a vacunarse … porque según él, la vacuna no cura.

De hecho, las vacunas contra el COVID-19 son altamente efectivas en prevenir las peores consecuencias de la enfermedad.

La ley, Lang dice, permitiría que los negocios trabajen con sus empleados para encontrar medidas si llegan a negar una ordenanza de vacunación … recibió oposición de universidades, de la asociación estatal de hospitales y de los diez condados de New Hampshire, quienes testificaron que ampliar los derechos de rechazar vacunas, además de las excepciones federales de religión y salud, podrían poner en riesgo el financiamiento de Medicaid en los centros de tercera edad.

Surge proyecto para aumentar préstamos y asistencias a negocios de personas de color

El New Hampshire Community Loan Fund se juntó con el NAACP de Manchester para aumentar préstamos y asistencia técnica para los negocios en el Queen City administrados por personas de color.

Zachery Palmer, del Community Loan Fund, dijo que los negocios de minorías y de inmigrantes tienen desafíos para acceder a recursos … por ejemplo, no tienen relación con bancos tradicionales y no saben a quién pedir ayuda para ser sostenibles …

Palmer dice que los dueños de negocios interesados, se pueden poner en contacto con el Community Loan Fund y que los servicios de interpretación están disponibles para los que no hablan inglés.

La organización Change for Concord organiza eventos para bachilleres y estudiantes de secundaria para guiarlos en su siguiente etapa escolar

Hoy en Concord, los estudiantes de secundaria y recién graduados, podrán conocer a ex-alumnos de universidades de New Hampshire y recibir consejos de carrera.

Lidia Yen es una de las ex-alumnas que estará allí. Ella ayudó a coordinar el evento con la organización Change for Concord.

Dijo que irán ex-alumnos de distintos contextos y que esperan que sean buenos chaperones y mentores.

Ella dijo que el evento es para estudiantes que quizás no recibieron suficiente apoyo al escoger su carrera o en el proceso de ir a la universidad. También, es para estudiantes marginados en New Hampshire, como los de poco ingreso, con discapacidades o de color.

El evento será a las 5:45 p.m. en el centro comunitario de Concord.

Escuelas seguirán con fondos federales para brindar almuerzos gratis a todos sus estudiantes

New Hampshire recibirá 22 [veintidos] millones de dólares del gobierno federal para que las escuelas sigan ofreciendo almuerzo gratis para todos sus estudiantes.

Antes de marzo del 2020, las escuelas solo podían ser reembolsadas por comidas para estudiantes de poco ingreso que habían completado un formulario de elegibilidad.

Pero, durante la pandemia, las escuelas recibieron más financiamiento para ofrecer comidas a todos los estudiantes sin importar su ingreso. Esa expansión del gobierno federal continuará este año lectivo.

El fondo de ayuda de 22 [veintidós] millones de dólares fue aprobado por el Consejo Ejectuivo de New Hampshire el miércoles. Estará disponible para las escuelas hasta finales de junio.

