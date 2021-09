Noticias Actualizadas de New Hampshire: 17 de septiembre del 2021

A continuación, lee las noticias del viernes 17 de septiembre.

Aumentan los casos activos de COVID-19 en el estado

Los casos activos de COVID-19 en New Hampshire están en el número más alto desde febrero.

Los funcionarios de salud dicen que hay más de 4,030 [cuatro mil treinta] casos activos en el estado. Se reportaron 614 [seiscientos catorce] nuevos casos el jueves y 126 [ciento veintiséis] hospitalizaciones. No se reportaron nuevos fallecimientos.

Desde el comienzo de la pandemia, han habido 1,452 [mil cuatrocientos cincuenta y dos] fallecimientos por COVID-19 en el estado.

Portal digital de casos de COVID-19 en New Hampshire no presente datos precisos de escuelas

El departamento de salud del estado está teniendo dificultades manteniendo un conteo preciso de casos de COVID-19 en las escuelas.

Si visitas el portal en línea de COVID-19 de New Hampshire, y buscas por casos en escuelas … ese dato probablemente no sea exacto. Por ahora, el portal enlista a la pequeña escuela elemental en Wentworth con dos casos entre estudiantes, cuando en verdad hay alrededor de trece casos.

Esta discrepancia aparece para algunos distritos, como Bedford, Manchester, Bow.

El estado dice que está trabajando para actualizar el portal. Este depende de las enfermerías escolares que reportan los casos positivos. Y aquellas enfermerías dependen de la voluntad de las familias de reportar cuando el estudiante dé positivo, o en el sistema voluntario de pruebas de la escuela.

Por ahora, los líderes escolares dicen que los datos de las enfermerías, no los del estado, sí están al día. Algunos distritos los están reportando en sus páginas web, o en correos semanales que se envían a los padres.

Sununu anunció que tomará acción con otros estados para tomar acción legal en contra del requisito de vacunación de Biden

El gobernador Chris Sununu dice que está trabajando con otros gobernadores y fiscales generales para tomar acción legal en contra de los requisitos federales de vacunación que la administración de Biden impuso la semana pasada. Hasta ahora, Sununu dice que no se han tomado grandes pasos.

El anuncio de Sununu aparece luego de protestas en la capital del estado el martes, donde cientos de oponentes al mandado federal, mostraron su ira ante la falta de acción del gobernador y otros Republicanos para detener dichas órdenes.

Sununu dice que si el mandado federal no se retira en la corte, no hay ley estatal que pueda sustituirlo.

Republicanos votaron para bloquear contratos de servicios de aborto. Simpatizantes de derechos de aborto responden con enojo

Los que apoyan los derechos de aborto en el estado están enojados luego de que los Republicanos del consejo ejecutivo votaron para bloquear contratos para servicios no relacionados al aborto el miercoles.

El consejo votó 4 a 1 [cuatro a uno] en líneas del partido para rechazar la idea de darle fondos públicos a clínicas que brindan anticonceptivos y tratan infecciones de transmisión sexual … los Republicanos dicen que no había garantía en que la plata no se use para servicios de aborto, aunque los contratos expresamente lo hayan prohibido.

Luego del voto, habló Sandi Denoncour [de-NON-core] de Lovering Health Clinic, y dijo que la decisión menosprecia los esfuerzos de salud pública.

El consejo sí aprobó financiamiento para cuatro clínicas que no brindan servicios de aborto.

Encontrar una prueba de COVID-19 para casa resulta un desafío en New Hampshire

La semana pasada, la administración de Biden anunció planes para incrementar el acceso a las pruebas de COVID-19 en casa y reducir costos de estas… pero, la verdad es que acceder a estas pruebas en New Hampshire aun resulta complicado y no es barato.

De las tres farmacias en Loudon Road en Concord, solo Walgreens tenía pruebas durante la noche del jueves … Estas se habían agotado en Walmart y en CVS.

Matthias [Muh-thy-us] Nevins compró dos cajas, cada una con dos pruebas de antígenos, lo cual le costó $50 [cincuenta dólares]

Nevins trabaja en Weare y al principio, intentó buscar cerca de allí y llamar a farmacias locales, y tampoco encontró pruebas …

La razón por la que pudo encontrar una prueba en el Walgreens de Concord, fue de que el envío había llegado temprano ese día.

Centros de tercera edad esperan efecto de requisitos de vacunación en sector de salud

Los centros de tercera edad en New Hampshire aun esperan detalles sobre el requisito de vacunación anunciado hace casi un mes por la administración de Biden …

Mientras a algunos les preocupa perder personal cuando la orden tome efecto, algunas instalaciones están aliviadas de que los requisitos de vacunación ahora se van a extender a otros proveedores de cuidado de la salud y para algunos empleadores privados …

Daniel Estee administra un centro de tercera edad en Derry, y piensa que esto será de mucha ayuda para enfrentar la pandemia.

Alrededor de 6 de 10 [seis de diez] americanos apoyan las ordenanzas de vacunación para hospitales y otras empresas de salud, según recientes encuestas.

Estado acelerá proceso de licencia para cubrir falta de personal en hospitales

Mientras el estado se prepara para un posible brote de casos de COVID-19 y hospitalizaciones, la falta de personal en hospitales sigue vigente.

El gobernador Sununu resaltó el miércoles que la capacidad de hospitales ya está restringida por falta de personal.

Sununu dice que tomará acción ejecutiva para acelerar el proceso de licencia para trabajadores de salud… New Hampshire continuará brindando licencias temporada para trabajadores de otros estados, y brindando licencia a estudiantes de enfermería, a retirados y a otros trabajadores cuya licencia ya haya expirado.