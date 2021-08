Una Conversación Sobre Un Negocio De Arepas y Las Noticias del 9 de Julio Del 2021

A continuación, lee y escucha las noticias del viernes 9 de julio y la entrevista con Nando Jaramillo, propietario de Moon and Stars Arepas.

También puedes escuchar haciendo click en el audio.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

New Hampshire tiene una tasa baja de casos de la variante Delta en comparación a la región de New England

La CDC estima que la variante Delta del COVID, más contagiosa que las otras, representa alrededor del 34 [treinta y cuatro] por ciento de los nuevos contagios en New England. Sin embargo, las tasas están mucho más bajas en New Hampshire, en alrededor del 2 [dos] por ciento.

Aunque sí se esperan que hayan diferencias geográficas y que los cálculos de la CDC tengan ciertos márgenes de error, la diferencia sí es impactante y la razón no es clara. La cantidad de muestras recogidas puede ser un factor clave.

Un vocero del estado dice que las muestras de New Hampshire no son representativas del todo, y que si la CDC recoge referencias de laboratorios nacionales, se podría tener datos más exactos.

En las semanas pasadas, 51 [cincuenta y un] casos de COVID-19 fueron de la variante Delta en New Hampshire, una muestra relativamente pequeña comparada a la cantidad de datos que tiene la CDC.

Gobernador reconsiderará los límites en procesos de aborto acordados en presupuesto estatal.

El gobernador Chris Sununu especula que las políticas de impuestos en el nuevo presupuesto estatal tendrá efectos de mayor alcance en New Hampshire … y también, dijo que está dispuesto a reconsiderar algunos de los límites en cuanto al aborto que también se incluyeron en el plan de gastos.

Sununu le dijo a la página NH JOURNAL que la disminución gradual de los impuestos de intereses y dividendos … beneficiaría a residentes de la tercera edad e incentivaría a los más adinerados a invertir dinero en New Hampshire, lo cual dice que sería bueno para el estado completo.

El gobernador también reiteró su apoyo para las políticas sociales de presupuesto, incluyendo una prohibición en el aborto de 24 semanas. Pero, él agregó que está dispuesto a revisar los límites que anteriormente acordó, como el requisito de un ultrasonido en cada proceso de aborto.

Antes de que él firmara el presupuesto, New Hampshire estaba entre el conjunto de estados sin ningún límite gestacional en aborto.

Haitianos de New Hampshire responden ante reciente asesinato del presidente de Haití

Luego del asesinato del presidente de Haití, Jovenel [JHOE-ven-ell] Moïse [mow-EES], este miércoles, los miembros de la comunidad Haitiana de New Hampshire han alzado la voz.

Renaud [ren-OH] Dumont es el reverendo de la primera iglesia bautista haitiana de New Hampshire. Él le está pidiendo a la comunidad que mantengan a las personas de Haití en sus pensamientos: pidió que recen, que los haitianos se mantengan juntos por su país y que el resto de ciudadanos tengan conciencia sobre lo que enfrenta Haití -- muchos de sus familiares han tenido que dejar el país en los recientes años por estos conflictos.

Nando Jaramillo, propietario de Moon and Stars Arepas, nos comparte su experiencia vendiendo arepas en el farmer's market

María Aguirre: En muchos pueblos de New Hampshire, hay un farmer 's market, donde se puede comprar alimentos frescos, ingredientes orgánicos, carnes, quesos...y en algunos...arepas, ese platillo famoso en Colombia y Venezuela.

Hoy hablamos con Nando Jaramillo, propietario de Moon and Stars Arepas...negocio del Upper Valley de Vermont.

Nando es de Cali, Colombia, y pasó su infancia entre su país natal y Estados Unidos. Cuando regresó y estuvo un tiempo en Miami trabajando, empezó a interesarse por la agricultura.

Credit Nando Jaramillo / Nando preparando arepas desde su tráiler

Después de un tiempo, llegó a Vermont...empezó a crecer su propio maíz, y hace alrededor de dos años, comenzó con su negocio de arepas: Moon and Stars Arepas...en un lugar con pocos productos Latinoamericanos...Él usa su trailercito para distribuir las arepas, el que permitió que Nando sea conocido.

Nando Jaramillo: Y nada, ahí el tráilercito me ha servido a mí como para conectarme con la comunidad y al mismo tiempo lo uso para para hacer tastings y llevarlo a los sitios donde vendemos las arepas para que la gente familiarice … aquí no saben qué es arepas, entonces los toppings y las cosas que yo hago son muy muy típicas de la región de donde yo crecí … y entonces hemos estado haciendo como una fusión con la comida de aquí del Northeast …

María Aguirre: Nando ha reinventado recetas, y utiliza desde hummus, calabaza, ruibarbo y col como toppings, pero también el clásico hogao colombiano …

Credit Nando Jaramillo / Las arepas de Nando

María Aguirre: Una vez que me contó sobre cómo empezó su negocio, hablamos del farmer's market.

Nando Jaramillo: ¿Qué hace especial el mercado? Eh? Bueno, eh, primero que todo, la comida. Hay fincas muy buenas allí, y hay vendors de comida ya preparada. Sí, y tienen y tienen como una una diversificación de diferentes cosas.

María Aguirre: Y, ¿qué beneficios hay para las personas que compran en los mercados?, ¿que pueden ganar los que van allí?

Nando Jaramillo: Yo lo, yo lo veo como un sitio donde se reúne la comunidad que apoya este tipo de agricultura y de cultura. Entonces lo veo como un sitio que sirve para pa´mantener esos lazos de la comunidad. Es algo bonito porque así fue que yo crecí, si me entendés, que la gente iba al mercado a comprarse las cosas pa pa la semana, y no a un supermercado con comida es traída de otro lado. Sentí entonces que para mí eso es lo que es vital en cualquier comunidad.

María Aguirre: Y Nando, para ustedes, para los comerciantes que venden en los farmer's market …

Nando Jaramillo: Yo, yo, yo, yo lo yo lo yo lo veo como una oportunidad para conectarme con la comunidad y al mismo tiempo darle exposure a las arepas. Quiere que la gente no … Ese para mí ese es el beneficio. Porque yo no conozco, no conocía a nadie aquí. Ya con ese carrito, llevándolo a todos los sitios que he ido, conozco a medio Vermont, a mi me conocen en todo el estado.

María Aguirre: Y ya que mencionamos comunidades, por qué es importante para ti compartir este producto en la región y con comunidades inmigrantes?

Nando Jaramillo: No, yo tengo una. Hay de todo. Ahí, a los los pocos latinos que van al mercado, todos apoyan el proyecto y compran, especialmente si son colombianos, que hay unos dos o tres que van siempre. Pero la clientela mío es … la gente que que apoya ese movimiento de la tela de la comida sana y crecida para para crear una economía local.

María Aguirre: Sin embargo, aunque para Nando haya sido una aventura empezar su negocio, también ha traído desafíos.

Nando Jaramillo: Para mí el obstáculo más grande es cómo cambiar la manera de cómo la gente consume y de dónde consume. Para mí ese … porque el día que podamos enseñarle a la gente que tienen que apoyar proyectos, y dónde compra la comida, y por qué la compran? Es el es el reto más grande. Tenemos que apoyar la da la economía local, la comida regenerativa y la comida que tenga una un valor ético.

María Aguirre: Gracias Nando, realmente agradezco bastante toda la información y el mensaje que compartiste y bueno, ha sido un gusto conversar contigo.

Nando Jaramillo: Si no, mil gracias por darme la oportunidad de poder compartir en el proyecto de otros y nada, aquí a la orden cuando necesiten arepas y empanadas, por aquí, a la orden.

https://vimeo.com/526414275">Making Arepas with Nando | Northern Grain Growers Association from https://vimeo.com/redvaultproductions">Red Vault Productions on Vimeo.

Acá, en su página web, él publica recetas de sus toppings y más sobre su negocio.