Protesta contra Trump cerca del aeropuerto de Pease. Manchester celebra festival gastronómico.

A continuación, lee las noticias del lunes 18 de agosto de 2025

La Oficina del Sheriff del Condado de Strafford retira la pistola Sig Sauer por seguridad

La oficina del sheriff del condado de Strafford no seguirá utilizando una pistola fabricada por Sig Sauer que ha sido acusada de tener un defecto que puede causar que dispare sin previo aviso.

La Sig Sauer P320 ha sido el enfoque de más de 100 demandas por personas que alegan que fueron disparadas por la pistola sin intención. En julio, un piloto de 20 años murió en una base en Wyoming en un incidente que involucra el mismo tipo de pistola, causando que la Fuerza Aérea empiece una investigación del arma.

Este incidente en particular incitó a las agencias policiales a reconsiderar cargar el arma. Ahora, la oficina del sheriff del condado de Strafford dice que cambiará a una pistola que fabrica Glock. La sheriff Katheryn Mone dijo a NHPR que, en su opinión, el veredicto sobre la seguridad del P320 aún no está decidido.

Sig Sauer tiene sus instalaciones en New Hampshire. El fabricante de armas ha repetido que la pistola es segura, argumentando que cualquier incidente donde se haya disparado sin intención fue causado por un error.

Protesta cerca del aeropuerto de Pease en contra de acciones de ICE durante administración de Trump

Un grupo de activistas está enfocando su atención en el Aeropuerto Internacional de Pease en Portsmouth después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas empezó a utilizarlo para vuelos de deportación en julio.

Alrededor de una docena de manifestantes se reunieron en un paso de desnivel cerca de la salida al aeropuerto I-95, el viernes. Cargaban banderas de EE.UU. y carteles, incluyendo uno que decía “ICE fuera de Pease” en inglés. Una de las organizadoras, Sarah Cornell, dijo que ella quiere aumentar la visibilidad sobre estos vuelos.

“Estamos aquí para decirle a los miles de conductores que estas acciones de ICE están ocurriendo aquí. Se están llevando a nuestros vecinos y familiares”, dijo Cornell.

Lau Guzmán La manifestación cerca de Pease fue una de las 25 que ocurrieron en carreteras principales del país para protestar en contra de la administración de Trump.

El número de turistas canadienses que visitan New Hampshire disminuyó un 30% este año, según las autoridades

Los datos de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. muestran que el número de visitantes canadienses que entraron al norte de New England se ha reducido.

Hubo un 32 por ciento menos de vehículos con pasajeros este julio en comparación al del año pasado.

Los funcionarios de viaje y turismo de NH han advertido que los comentarios realizados por el presidente Trump sobre la anexión de Canadá impactaría las visitas que impliquen cruzar la frontera.

Sin embargo, los datos comerciales iniciales muestran que el número de camiones que van hacia Vermont y Maine desde Canadá es aproximadamente el mismo que el año pasado.

La gobernadora Kelly Ayotte estará liderando una delegación comercial a Canadá el próximo mes, con la esperanza de reparar lazos con funcionarios locales.

Manchester celebró su festival anual de comida del Medio Oriente este pasado fin de semana

Un grupo de personas se reunió en una iglesia en Manchester el fin de semana para su festival anual de comida del Medio Oriente.

El festival se llama Mahrajan, un termino árabe que se refiere a pasar un buen tiempo, o en inglés, "a wicked good time."

El sacerdote de la iglesia, Our Lady of the Cedars, Tom Steinmetzhis dijo que el evento está cerca de los 50 años y parece crecer cada año.

Es una recaudación de fondos, pero también es una manera para que la iglesia comparta su fe y comida con la comunidad.

“Es mucho trabajo para la gente, pero estoy muy orgulloso de todos ellos porque se enorgullecen de querer ofrecer algo que la comunidad disfrute”, dijo.

Steinmetzhis dijo que alrededor de 80 voluntarios participaron. Prepararon pan pita para sanduches, asaron kebabs, manejaron las cabinas de juego, hornearon dulces, y hasta supervisaron paseos en pony.

Datos sugieren que hay menos sobredosis de opio en Nashua y Manchester este año

Los recientes datos muestran un descenso en sospechosas sobredosis por opio, y en muertes por opio en Manchester y Nashua, este pasado julio.

Según Global Medical Response, las respuestas de ambulancia a las sobredosis de opio en ambas ciudades en julio fueron menores a aquellas el año pasado.

Los médicos emergencistas respondieron a 48 sospechosas sobredosis de opio en Nashua y Manchester … dicen que hubo 37 en Manchester y 11 en Nashua.

Manchester está con tendencia hacia un récord bajo de supuestas muertes por opio hasta ahora este año.

En Nashua son bajas, pero aquellas que podrían haber resultado en una muerte son más en este punto del año.

Aunque los números están mostrando un descenso, Global Medical Response dice que la epidemia del opio es poco predecible, así que los datos podrían cambiar.

Esto también pasa en NH:

Solo una fracción de las familias de New Hampshire que califican para recibir asistencia estatal para el cuidado infantil la están aprovechando, según un reporte presentado el jueves ante el Consejo Asesor de Cuidado Infantil de New Hampshire.

El New Hampshire Bulletin reporta que solo 5,000 niños participan en el programa de becas cuando 55,000 son elegibles.

El programa asegura que las familias no gastan más del 7 por ciento de su ingreso anual en cuidado infantil. Para muchas familias, esto cubre el costo total.

Los defensores del cuidado infantil dicen que más familias participarían si se promoviera mejor el programa.

