Women's Self-Defense Course (5 classes)
Women's Self-Defense Course (5 classes)
A complete 5-class self-defense course for women and teens 13 and up. Practice real escapes from grabs, holds and being pinned with a resisting partner, use leverage instead of size or strength, spot trouble early and stay calm under pressure. No experience or fitness level needed.
Taught by Coach Roy Holland, a 20-year police veteran and Jiu Jitsu World Master medalist. Safe, supportive and practical.
Dates: Thu Dec 3 (6:30 to 8:00 PM), Tue Dec 8 (5:30 to 6:30 PM), Thu Dec 10 (6:30 to 8:00 PM), Tue Dec 15 (5:30 to 6:30 PM), Thu Dec 17 (6:30 to 8:00 PM).
Sign up: uppervalleybjj.com/selfdefense. Questions: call or text Coach Roy at (603) 443-0139.