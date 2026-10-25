54th Annual Christmas Show and Sale
54th Annual Christmas Show and Sale
Family-friendly gift-buying starts at our annual show of handmade gifts by members of the Lebanon Art & Crafts Association.
This year's show is in the Upper Valley Plaza (between The Paper Store and Famous Footwear) in West Lebanon, NH.
Our show runs from November 4 to December 24.
Hours
- Open 7 days from 10am - 6 pm
- Open late Thursday and Friday until 8 pm
New for 2026: Open December 26 from 10 am to 2 pm
Map and details at www.lebanonartandcrafts.org or find us on Facebook.
Upper Valley Plaza
10:00 AM - 06:00 PM, every day through Dec 24, 2026.
Event Supported By
Lebanon Art & Crafts Association
laca@lebanonartandcrafts.org
Upper Valley Plaza
250 Plainfield Road, Route 12AWest Lebanon, New Hampshire 03784
laca@lebanonartandcrafts.org