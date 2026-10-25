54th Annual Christmas Show and Sale

Family-friendly gift-buying starts at our annual show of handmade gifts by members of the Lebanon Art & Crafts Association.

This year's show is in the Upper Valley Plaza (between The Paper Store and Famous Footwear) in West Lebanon, NH.

Our show runs from November 4 to December 24.

Hours

- Open 7 days from 10am - 6 pm

- Open late Thursday and Friday until 8 pm

New for 2026: Open December 26 from 10 am to 2 pm

Map and details at www.lebanonartandcrafts.org or find us on Facebook.