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54th Annual Christmas Show and Sale

54th Annual Christmas Show and Sale

Family-friendly gift-buying starts at our annual show of handmade gifts by members of the Lebanon Art & Crafts Association.

This year's show is in the Upper Valley Plaza (between The Paper Store and Famous Footwear) in West Lebanon, NH.

Our show runs from November 4 to December 24.

Hours
- Open 7 days from 10am - 6 pm
- Open late Thursday and Friday until 8 pm

New for 2026: Open December 26 from 10 am to 2 pm

Map and details at www.lebanonartandcrafts.org or find us on Facebook.

Upper Valley Plaza
10:00 AM - 06:00 PM, every day through Dec 24, 2026.

Event Supported By

Lebanon Art & Crafts Association
laca@lebanonartandcrafts.org
https://www.lebanonartandcrafts.org
Upper Valley Plaza
250 Plainfield Road, Route 12A
West Lebanon, New Hampshire 03784
laca@lebanonartandcrafts.org
https://www.lebanonartandcrafts.org

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