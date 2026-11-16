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En New Haven, Monse, de 13 años, y su hermano de 8 años presenciaron cómo agentes federales de inmigración detuvieron a su madre antes de que los dejaran en la escuela.

En otra parte de Connecticut, Kevin, de 16 años, y su padre fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos mientras asistían a una cita rutinaria de inmigración, a pocos días de la fecha en que Kevin debía graduarse de la escuela secundaria en Meriden.

Tanto la madre de Monse como el padre de Kevin fueron deportados, lo que cambió la vida de dos familias en un instante.

Luego, a finales de agosto, agentes federales de inmigración realizaron redadas en varias ciudades de Connecticut y detuvieron a más de 100 personas, mientras organizaciones defensoras de derechos ayudaban a las familias a obtener más información sobre sus seres queridos y alertaban a las comunidades de la presencia de ICE.

¿Cómo afectan estas detenciones a los niños y a sus familias?

Provided by CTData Collaborative "Desde enero de 2025, han aumentado las detenciones y deportaciones realizadas por ICE en Connecticut."



Gráfica y análisis de CTData Collaborative basados en datos obtenidos mediante una solicitud de Ley de información pública (FOIA, por sus siglas en inglés) del Deportation Data Project.

"Esto no es sano para ninguna comunidad", afirmó Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes Migratorias. "Esto no es sano para ninguna persona, ninguna familia, ninguna ciudad, ningún estado ni para esta nación".

En una entrevista con Connecticut Public, Monse reflexionó sobre el año que ha pasado sin su madre, quien ahora está en México.

"Es como una sensación que nunca desaparece", contó Monse. "A veces estoy haciendo cualquier cosa y, de repente, vuelvo a pensar en eso. Por supuesto que lloro, pero después se me pasa".

Aproximadamente 205,000 niños, de los cuales 145,000 son ciudadanos estadounidenses, se han visto afectados por detenciones de sus padres relacionadas con ICE durante los primeros 15 meses de la administración Trump, según señala un informe de la Brookings Institution.

Connecticut registró un aumento de las detenciones entre 2024 y 2025, según un análisis de CTData Collaborative.

Provided by CT Data Collaborative "Entre 2024 y 2025, las detenciones de personas que no habían sido condenadas, pero tenían cargos penales pendientes, aumentaron un 600%. Entre las detenciones realizadas por ICE, las de personas condenadas por algún delito registraron el menor aumento de todas las categorías."



Gráfica y análisis de CTData Collaborative basados en datos obtenidos mediante una solicitud de Ley de información pública (FOIA, por sus siglas en inglés) del Deportation Data Project.

El análisis muestra que el estado registró un promedio de 165 detenciones al mes y un aumento del 600% en las detenciones de personas que no habían sido condenadas, pero tenían cargos penales pendientes. Connecticut registró el segundo mayor aumento de detenciones en Nueva Inglaterra. (Massachusetts ocupó el primer lugar.)

ICE no respondió a la solicitud de comentarios de Connecticut Public.

Los niños que se ven separados de sus familias por motivos migratorios sufren consecuencias en su salud mental, como ansiedad y depresión relacionadas con la preocupación por el bienestar de un familiar, según relata la Asociación Americana de Psicología. También hay preocupaciones por la situación económica y otros aspectos de la vida, además de problemas de rendimiento académico.

"Me cambió la vida”, dijo Monse. "Creo que nadie debería ser separado de sus hijos ni de su familia, especialmente cuando los niños son pequeños. Espero que eso se solucione".

Como parte de la serie Mini-Doc de Connecticut Public, escucha a Monse y Kevin contar sus experiencias con sus propias palabras, así como a expertos legales hablar sobre lo que ocurre en distintas comunidades del estado y cómo las separaciones familiares afectan a los niños y su salud mental.

Más información

Visita la “Guía de recursos para inmigrantes” de Connecticut Public o la Red de apoyo a inmigrantes de Connecticut para encontrar más recursos.

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