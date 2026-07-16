Cívica Para Todos

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Kathy Amico de CDS Auto School en Concord recomendó salir más temprano para manejar con menos estrés.
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En un nuevo capítulo de la serie de Cívica, nos dedicamos a hablar de los hábitos a poner en práctica para hacer de nuestras mascotas buenos ciudadanos.
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Jason Bonilla, defensor de educación y de inmigración, asegura que hace falta conectar más a la diversa juventud de New Hampshire con recursos que amplifiquen su voz.
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En la biblioteca de la ciudad, se pueden prestar libros pero también hacer muchas cosas más. Una “súper usuaria” cuenta cómo se puede usar para fines cívicos e involucrarte en los temas de tu comunidad.
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Martha Alvarado, profesora de ciudadanía en Nashua, cree que estudiar cívica no solo sirve para aprobar el examen de naturalización sino para abrir camino a un mejor futuro.