Una “súper usuaria” de la biblioteca pública de Nashua dice cómo esta construye comunidad

En el segundo episodio de Cívica para Todos, exploramos cómo la biblioteca pública de la ciudad nos puede servir para fines cívicos. En la biblioteca se puede tomar ventaja de recursos para acceder a mucha de la información -- desde buscar libros de la historia de la ciudad o seguir el progreso de un proyecto legislativo en una computadora.

Conversamos con Jennice Chewlin, conocida como una “súper usuaria” de la biblioteca de Nashua, madre y emprendedora que hace un año, se mudó de Boca Ratón a Nashua, y cree que la biblioteca ha sido el espacio para formar comunidad en su nueva ciudad.

“La biblioteca fue una de las primeras visitas en la comunidad”, recuerda Jennice.“Yo fui directamente al área de niños”.

Después de conversar con Jennice sobre su experiencia en la biblioteca, resumimos todos los recursos que este sitio brinda para nuestra vida cívica:

Los libros

Para Jennice, es importante que los niños lean porque así conocen y entienden el hogar y la ciudad multicultural donde están creciendo.

“Yo soy latina y mi esposo es de Trinidad y Tobago, [entonces] para mí la representación es muy importante y vital”, cuenta Jennice.

En la biblioteca se pueden encontrar libros en español, sobre inmigración, representación, diferentes religiones y culturas, tanto en formato para niños como para adultos.

Punto de encuentro

Más allá de los libros, la biblioteca es un punto de encuentro, cuenta Jennice, allí hizo su primera amiga. También dio una charla sobre representación de la cultura negra, y pronto va a liderar una iniciativa de lectura de historias infantiles en español.

Para visitar la biblioteca, Jennice dice que no se necesita nada, solo ganas de explorar.

Courtesy photo Jennice jugando con sus hijos en la biblioteca

“Era como ir a un supermercado. Las puertas abrían y yo entraba”, cuenta. “Si tú quieres sentarte ahí a leer un libro o una revista, jugar con los juguetes en el área de niños, tú no necesitas nada”.

Es normal sentirse intimidado si nunca se ha ido, pero puedes organizarte con alguien para visitarla, recomienda Jennice. Al mismo tiempo, hay altas probabilidades de que te encuentres con alguien que también habla español, y puedas conocer.

Computadoras

En toda biblioteca, hay un área de computadoras con acceso a Internet. Estas nos pueden ayudar en la vida cívica. La tecnología nos permite participar de una audiencia pública en línea , seguir un proyecto de ley o escribirle una carta al editor .

Lee todas las columnas de nuestro kit de herramientas de la democracia, aquí.

Pero, para hacer uso completo de los recursos, rentar un DVD o audiolibro, navegar en los archivos, o utilizar las computadoras, se necesita sacar una tarjeta llamada en inglés library card.

Para obtenerla, tienes 2 opciones:

Presentar una identificación con foto que indique también dirección domiciliaria, como una licencia. Mostrar una identificación con foto, como un pasaporte, y una prueba de que vives en Nashua como una cuenta de electricidad,una cuenta de Internet, contrato de renta, una carta con la dirección u otro tipo de factura también es válida.

No es necesario tener visa, ciudadanía o residencia para obtener una tarjeta de la biblioteca. Ten en cuenta que la tarjeta de Nashua sólo sirve en la biblioteca de Nashua. Para hacer uso de la de otras ciudades, se necesita sacar una tarjeta en dicha ciudad.

Pregúntale al personal cómo hacerlo, todos están listos para ayudar. También existe la opción de una tarjeta temporal para un tema en específico si consideras que no irás regularmente.

Eventos en comunidad

En la biblioteca, suelen haber charlas gratis de distintos temas, ferias de trabajo, círculos de debates, servicios de notaría, clases de computación y más. Jennice contó que alguna vez estuvo en una noche de juegos de mesa con más personas que hablaban español para practicar el idioma. No se necesita tarjeta para estos eventos, y suelen ser gratis y hay para todas las edades.

Otros ejemplos de eventos que no necesitan tarjetas incluyen: charlas de autores, conciertos, películas, clases de arte o computación, reservar salas de estudio, asistencia personalizada con bibliotecaria, galería de arte, impresión (sí incluye costo adicional) y servicios de impuestos y de notaría.

Empezar tu vida cívica

Tu vida cívica puede comenzar en la biblioteca. Pregunta por los libros en español, revisa la constitución. Busca los proyectos de ley de interés en la computadora, escribe un testimonio en línea, o pregunta cómo hacerlo. Quizás te sorprenda encontrar personas que piensen igual que tú y quieran luchar por los mismos derechos.

Martha Alvarado da clases de ciudadanía los sábados en la biblioteca de Nashua. Estas clases son gratis y te preparan para dar el examen de ciudadanía para obtener residencia. Para más información sobre la clase, pueden comunicarse con Martha al 603-233-8871. Las clases son gratis, 3 sábados al mes de 10 a 12 del día en la biblioteca pública de Nashua. El último sábado del mes no hay clases.

Además, en la biblioteca suelen estar los stands para registro de voto. Jennice, después de mudarse en Boca Ratón, se registró en la biblioteca de Nashua para votar en las primarias. El proceso fue rápido y recibió asistencia allí mismo, a diferencia que en el municipio, cuenta.

“Cuando yo me mudé acá, estaba pensando cómo me voy a integrar en este comunidad…y vi la biblioteca”, dice Jennice. “Es muy bonito a ver las diferentes maneras que la biblioteca hace para que la gente de la comunidad se siente en unidad,conexión y bienvenida también”