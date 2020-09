Noticias del 18 de septiembre y una conversación con la coordinadora de ELL de Nashua

En el noticiero de hoy, te compartimos una entrevista con Claudia Castaño, coordinadora para el programa de English Language Learners del distrito de Nashua, sobre cómo ha empezado el año escolar y que recursos de apoyo hay para familias de los estudiantes.

También te compartimos otras noticias sobre lo que sucede en New Hampshire hoy, viernes 18 de septiembre.

Haz click en el audio para escucharlas. También puedes leerla en nuestro guion a continuación -- te encontrarás con anotaciones especiales que utilizamos para la grabación.

Escucha la entrevista y las noticias del 18 de septiembre.

Más pruebas de COVID-19 y control en las universidades, muestran aumento de casos pero no de propagación del virus.

Mientras aumenta la cantidad de pruebas en New Hampshire, especialmente en las universidades, se identifican más casos de COVID-19 en el estado. Pero, los funcionarios de salud indican que la propagación del virus no parece estar aumentando. Autoridades explican que esto sucede porque las universidades realizan pruebas constantemente e identifican casos a tiempo.

Distrito escolares distribuirán dispositivos de tecnología para facilitar estudio en semestre remoto

Algunos distritos escolares, como el de Manchester y Nashua, esperan distribuir dispositivos tecnológicos para estudiantes y profesores que necesitan mejor internet y computadoras. Ambos distritos ya pidieron alrededor de tres mil Chromebooks, pero estos demorarán por la gran demanda que hay en el país.

El gobernador acepta mayoría de recomendaciones para reforma policial

El gobernador Sununu dijo que apoyará casi todas las 50 [cincuenta] recomendaciones sugeridas por una comisión estatal a cargo de la reforma policial, creada después del asesinato de George Floyd. Las recomendaciones incluyen crear un grupo independiente para evaluar malas conductas y el uso de cámaras corporales en los oficiales.

Tres cuartos del estado enfrentan severa sequía

Según una actualización del Monitor Nacional de sequía, alrededor de tres cuartos de New Hampshire están bajo una severa sequía, incluyendo al condado de Coos, Grafton y parte del Seacoast. Más de 160 [ciento sesenta] municipalidades han impuesto restricciones de uso de agua, algunas son obligatorias.

Claudia Castaño, coordinadora de English Language Learners del distrito de Nashua, nos cuenta cómo comenzó el año escolar y los recursos disponibles para familias de estudiantes

Daniela: Mientras los estudiantes de New Hampshire terminan su segunda semana de escuela, algunos de manera completamente remota y otros con un modelo híbrido, conversamos con Claudia Castaño, coordinadora para el programa de en el distrito de Nashua sobre cómo ha empezado el año y que recursos de apoyo hay para padres de familia y estudiantes.

Claudia Castaño: Gracias.

Daniela Vidal Allee: ¿Cómo ha empezado este año escolar, y en particular, para los estudiantes que están aprendiendo inglés?

Claudia Castaño: Pienso que [ha sido] muy satisfactorio para los estudiantes porque está más organizado. El distrito tuvo la oportunidad todo el verano de trabajar en esos puntos que fallaron en el en el año pasado y por el momento se está tratando de darle todo el apoyo al estudiante con el remote learning y a las familias. El soporte también por el COVID-19, tratando de conectar las familias con los recursos fuera en la comunidad.

Daniela Vidal Allee: Puedes hablar un poquito sobre cómo afectó el cambio al remote learning en la primavera y pues, ¿que vieron?, ¿cómo se han adaptado a la situación para preparar a las familias y los estudiantes para este año?

Claudia Castaño: El año pasado, como [la pandemia] pasó de un momento a otro, los maestros, los administradores, familias y estudiantes no estaban esperando este cambio tan de momento. Tenemos muchos estudiantes que no están enseñados con la tecnología, no saben manejar un computador. Las familias no les pueden ayudar. Algunas veces el español no es el idioma de ellos, son idiomas indígenas. Entonces para algunos estudiantes, el colegio de acá es la primera vez que han atendido un colegio porque no han visitado colegios en los países de ellos, no han estado en un colegio en los países de ellos. Una de las cosas que nos preocupaba a nosotros era cómo se le iba a dar la educación a sus niños, especialmente porque el nivel de educación es muy bajo.

En su propio lenguaje, [no saben] escribirlo de esa manera, una transición al inglés. Hay que presentarles a ellos diferentes formas de aprendizaje y en el computador no es la manera ideal. Se creó en el verano. Yo soy la directora del verano.

Yo dije "tenemos que hacer en algo en el verano que ayude a esos niños a conectarse en para el año escolar" y trabajé con el equipo que trabajo cada año y decidimos abrir a hacer un plan Explore Technology y ahí tuvimos 175 niños donde ellos aprendieron lo básico del Google Classroom y [responder] cuáles son las preocupaciones o preguntas frecuentes que recibes de padres de familia y dónde pueden conseguir ayuda o consejos mientras sus niños estudian remotamente.

Daniela Vidal Allee: ¿Cuál es la preocupación más grande de los padres?

Claudia Castaño: Nos preguntan ¿por cuánto tiempo el remote learning? Dicen "mi hijo extraña la escuela. Mi hijo prefiere uno a uno con el profesor, mi hijo o mi hija no puede concentrarse si no tiene una ayuda al lado. Es muy difícil. La clase por un video no entiende". Esas son las preocupaciones de los padres. También cuánto tiempo va a durar esto?Pero por ahora no tenemos respuesta porque tenemos que esperar qué va a pasar con el virus.

Daniela Vidal Allee: Y si alguna persona tiene una pregunta sobre la tecnología, ¿ a quién se puede dirigir?, o, ¿cómo puede aprender más sobre usar [la tecnología]?

Claudia Castaño:Yo pienso que el distrito trabaja mucho en equipo y las maestras están muy en contacto con los alumnos. Entonces, los alumnos, cualquier persona que ellos se dirijan, cualquier maestro los llama … y lo he visto. Les enseñan a través del teléfono o los maestras hacen un Zoom y les muestran en la página del Zoom cómo hacer todo. Pues hay muchos recursos. Los maestros, los administradores. Yo pienso que están disponibles hoy para los estudiantes.

Daniela Vidal Allee: Y en su perspectiva, ¿cuáles son los retos para este año escolar?

Claudia Castaño: Yo creo que los retos de pronto es poder cubrir todas las necesidades de sus niños, más de los niveles bajos, niveles que ellos tengan, la educación, que ellos puedan obtener la información necesaria, que aprendan.

Daniela Vidal Allee: Y una pregunta más general. Para personas que no estén en el distrito de Nashua, si estudiantes o padres de familia tienen alguna pregunta, pero se sienten más como en español, ¿a quien pueden o deben contactar quizás en su distrito?

Claudia Castaño: Pienso que si cada distrito tiene el programa de ELL , deben contactar a las coordinadoras, o a las trabajadoras sociales … Son el puente para poder conectarlos con la escuela, con los maestros, con los afuera, en la comunidad, todos los recursos que ofrece la comunidad.

Daniela Vidal Allee: Okay, pues esas son las preguntas que tenía, Claudia, muchas gracias por su tiempo.

Claudia Castano: No, gracias a ti, Daniela, por la invitación.

United Way brinda hotspots gratis para familias en Nashua

United Way está brindando hotspots de Internet gratis para familias en Nashua. Están haciendo reuniones en el Boys & Girls Club con los padres.

La semana pasada fue la sección en español. El lunes que viene es la sección en portugués, el martes en swahili para todos los refugiados africanos. Se les están dando hotspots para el internet con un contrato de un año gratis y eso cubre a diez personas.