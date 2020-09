Noticias Actualizadas de New Hampshire: 29 de septiembre

A continuación, encuentra las noticias del martes 29 de septiembre.

Puedes escucharlas haciendo click en el audio o leerlas.

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tenlo en cuenta si ven algunas anotaciones diferentes.

Escucha las noticias del 29 de septiembre.

Concejales en Nashua prohíben que las tiendas reciban clientes sin cubrebocas

La junta de concejales de Nashua recientemente le prohibió a las tiendas atender a clientes que no utilicen cubrebocas. Bajo este mandato, los empleados pueden pedirle a cualquier cliente que no cumpla la regla, que se retire de la tienda.

Propietarios, como Christopher Weier, dueño de la cafetería What-A-Bagel, dijo que este nuevo requerimiento brinda más estrés a sus empleados, y que algunos de sus clientes ya se cansaron de las regulaciones.

Lori Wilshire, presidenta de la junta, dijo que entiende a los propietarios pero que la salud y la seguridad de los residentes de Nashua es una prioridad.

Candidatos a gobernador reciben fondos de organizaciones externas

Organizaciones externas ya empezaron a financiar las candidaturas a gobernador de New Hampshire. Esto se evidencia tras ver a Chris Sununu tener ventaja de efectivo sobre su rival Demócrata, Dan Feltes.

Feltes entró a la elección general con un presupuesto diez veces menor que el de Chris Sununu. Pero, el partido Demócrata está interesado en apoyar financieramente a Feltes, gastando millones en una publicidad que delata a Sununu de ser un Trump guy.

Mientras tanto, la asociación Republicana de gobernadores busca invertir otros millones de dólares en una publicidad para atacar a Feltes.

Juez federal declara culpable a Christopher Cantwell por realizar amenazas en línea

Un juez federal declaró veredicto culpable al caso de un simpatizante de la supremacía blanca de Keene, quien fue acusado de realizar amenazas en línea.

Christopher Cantwell fue declarado culpable el lunes por cargos criminales y extorsión luego de amenazar a un hombre en un foro virtual. Cantwell obtuvo notoriedad en la manifestación del 2017 de neo-Nazis y supremacistas en Charlottesville, Virginia.

Su sentencia empezará en enero.

Ciudad de Nashua demolerá complejo de casas públicas para construir edificios

La ciudad de Nashua planea demoler y reemplazar un complejo de casas públicas con más de 200 [doscientos] departamentos accesibles el próximo año.

Los inquilinos actuales del Bronstein Apartment complex tendrán que mudarse durante el tiempo de construcción de dos años.

En una petición a la ciudad, los inquilinos le pidieron a Nashua 's Housing Authority que los ubiquen en los departamentos que planean construir en su barrio para brindarle consistencia a las familias que residen allí.

Organizaciones que asisten a veteranos recibirán fondos del CARES Act.

Las organizaciones que asisten a veteranos de New Hampshire se dividirán cuatro millones de dólares de los fondos del CARES Act.

Los que recibirán apoyo serán Liberty House y Harbor Homes, organizaciones en Manchester y Nashua que sirven a la población de veteranos sin hogar. También, el Northeast Passage que atiende a los que tienen discapacidades y Operation Delta Dog, empresa que entrena perros rescatados para ser animales de servicios a veteranos que sufren de estrés o daños cerebrales.

Gustavo Moral, de Vote Now New Hampshire Hispanics nos cuenta por qué es importante participar en el censo 2020.

La fecha límite para llenar el censo se aproxima. Las personas tienen hasta el lunes, 5 de octubre para llenar el censo. Este es el proceso gubernamental de cada diez años que cuenta toda la población para explicar por qué es importante llenar el censo. Cómo se puede hacer y cómo se usa esa información. Tenemos como invitado a Gustavo Moral, director de la organización sin fines de lucro Vote Now New Hampshire Hispanics y voluntario en la comunidad Gustavo. Hablemos un poquito sobre lo que es el censo. Nos puedes explicar por qué se usa y por qué es importante?

Gustavo Moral: Es importante por muchos motivos. Uno de los motivos es porque el del censo ayuda al gobierno nacional, al gobierno federal, a que repartir fondos a todos los estados y esos fondos van dedicados de acuerdo a la cantidad de personas que representan, que representa el Estado y el tipo de representación de diferentes regiones de otros,en este caso, digamos, de latinos, que como están representados en el Estado, en este caso estamos hablando del Estado desde New Hampshire. Y todo ese dinero va a ser dirigido de acuerdo a la cantidad de personas en las ciudades. Por ejemplo, de Nashua, de Manchester, de Portsmouth, de Concord también. Esto ayuda a que la a la representación que tiene el estado de New Hampshire en el Congreso del país. Esto también ayuda a la alianza, a los gobiernos no solamente estatal, pero de las ciudades y regionales para cómo van a distribuir o delimitar ciertos servicios y representación, inclusive de distritos escolares.

Daniela Vidal Allee: Hay preocupaciones de que se use el censo para saber quién es o no es un ciudadano. ¿Qué nos puede decir sobre eso?

Gustavo Moral: El censo también te asegura la privacidad, o sea, una de las preocupaciones que tenemos en la comunidad especialmente, en el ambiente que se está viviendo actualmente hay mucha preocupación por diferentes motivos. Entonces, qué es lo que van a hacer con la información que yo voy a dar? ¿Qué van a hacer con la información que la persona va a dar? Es simplemente ser parte de una estadística agregada que va a ser utilizada por los motivos que te mencioné anteriormente y las cosas que no te van a preguntar es que no te van a preguntar de tu estado migratorio. O sea, tu estado migratorio no es una pregunta que es parte del censo y punto.

Daniela Vidal Allee: ¿Cómo se puede llenar el censo?

Gustavo Moral: Bueno, hay diferentes formas de llenar el censo y la forma de llenarlo es muy fácil. Una de las maneras es es que si ellos ya tienen tu dirección de antemano, es posible que te hayan mandado algo por correo, dándote un código y lo puedes llenar de esa manera. Otra manera es que te puedes meter a por las redes, te puedes meter al internet y para hacerte más específico. El lugar está my2020census.gov.

Entonces con eso te metes al internet y ahí en la parte superior derecha hay opciones del idioma que tuve quede que tu quieras usar. Lo puedes contestar en inglés, español o chino si quieres. Pero generalmente, como estábamos hablando de la comedia a la latina, hay un enlace para español que lo pones y de ahí para adelante te maneja todo en español.

Daniela Vidal Allee:Gustavo, muchas gracias. ¿Algo más?

Gustavo Moral: Si no nos cuentan no nos toman en cuenta. Esto es bien sencillo.