Noticias Actualizadas de New Hampshire: 10 de febrero

Programa estatal permitirá que residentes se vacunen en los Walgreens de NH

Pronto, algunos residentes de New Hampshire podrán vacunarse en contra del COVID-19 en los Walgreens alrededor del estado.

El nuevo programa estatal proveerá alrededor de 3,400 [tres mil cuatrocientos] vacunas por semana a residentes que sean elegibles. Pero, en lugar de abrir nuevos horarios de vacunación, el gobernador Chris Sununu dice que el estado dará citas a aquellos que ya las habían programado sus citas pero estaban en una larga fila de espera.

Las vacunas vienen directamente del gobierno federal y no son parte de las aproximadamente 21,000 [veintiún mil] vacunas que el estado está recibiendo cada semana para su distribución.

Residentes que se vacunan enfrentan problemas con citas para segunda dosis

Algunos receptores de la vacuna del COVID-19 en New Hampshire dicen que no están recibiendo tarjetas de citas para su segunda dosis, a pesar de que se anunció esta semana sobre un nuevo sistema que automáticamente te brindaría una cita.

Betsy Gonnerman y su esposo Mike recibieron sus vacunas el martes en un sitio de vacunación en Lebanon … A ellos les dijeron que recibirán su próxima cita en un correo, no especificada en una tarjeta.

El estado dijo que está al tanto de que algunos recipientes de la vacuna no están recibiendo su segunda cita, pero indican que el problema no está propagado en todo New Hampshire.

Algunos tribunales estatales probarán programas de mediación para resolver desalojos

El tribunal circuito de New Hampshire va a probar un programa de mediación, gratis y voluntario, para resolver disputas de desalojos.

Hay menos casos de desalojos de lo normal en New Hampshire por la prohibición de desalojos de la CDC, la cual expira a finales de marzo.

Margaret Huang [hwah-ang] es la coordinadora de la oficina de mediación y arbitraje. Ella dice que se espera que los casos de desalojos aumenten cuando la prohibición expire.

Huang dice que espera que la mediación le brinde a los inquilinos y arrendadores una oportunidad de reunirse informalmente para hablar sobre lo importante y llegar a una solución que satisfaga ambas necesidades.

Los tribunales de circuito de Concord y Claremont serán los primeros en probar el programa. Esto podría ser expandido a todas las cortes de New Hampshire.

Proyectos que limitan aborto legal se presenta en la Cámara estatal

Dos proyectos que buscan limitar el aborto legal se presentaron frente a un comité en la Cámara de New Hampshire este martes. New Hampshire ha tenido pocas restricciones en cuanto al aborto por un buen tiempo.

Una medida haría que sea crimen que cualquier doctor realice un aborto, a menos de que el embarazo esté causando dano inminente a la mamá. La otra medida prohibiría todos los abortos a partir de las 24 [veinticuatro] semanas de embarazo.

Los que apoyan dichos proyectos dicen que el estado, que no ha puesto edad gestacional límite para el aborto, necesita proteger el derecho de los fetos. Pero, los que se oponen a los proyectos, incluyendo a la representante Maria Perez, una Demócrata de Millford, le dijo al comité que una mujer debe retener el poder de finalizar con su embarazo.

Veinticuatro estados ya tienen límites en cuanto a la edad gestacional para abortar. Massachusetts se encuentra entre esos y restringe el aborto a partir de las 24 [veinticuatro] semanas de embarazo o cuando este arriesgue la salud de la madre o haya una anomalía letal en el feto.

Se recomienda entrenar a funcionarios de conservación en ética y políticas anti-discriminatorias

Una nueva ley en el Senado estatal requeriría que los funcionarios de conservación de recreación al aire libre sean entrenados en cuanto a la protección de derechos civiles.

La demócrata de Concord, Becky Whitley [WIT-lee], dice que actualmente los reportes de racismo u otro tipo de discrimnación en áreas de parques estatales, están siendo referidos a policía local y no tienen el seguimiento correcto.

Whitley ideó este proyecto luego de que personal del centro New Hampshire Audubon reportó vandalismo por parte de supremacistas blancos en sus senderos de Concord el otoño pasado.

Su ley haría que los funcionarios estatales de conservación reciban clases de ética, diversidad y entrenamiento de defensa … y aprendan a enforzar políticas anti-discriminatorias como cualquier tipo de policía. Estos cambios fueron recomendados por una comisión estatal de responsabilidad policial.

Funcionarios de Hampton buscan apoyo para desafíos climáticos

Los funcionarios de Hampton Beach dicen que quieren trabajar con sus vecinos y el estado para planificar para la alza de mareas y crisis climática.

La comisión del área de la playa organizó una conferencia el martes como parte de un nuevo máster plan.

Los mares de Hampton han subido como 8 [ocho] pulgadas durante el último siglo, causando más inundaciones … Esta tendencia no ha mostrado disminuir.

La comisionada Barbara Kravitz dijo que los pueblos costeros y las agencias deben trabajar juntas en adaptaciones y solicitudes de financiamiento público.

Kravitz también forma parte de la comisión de planeación de Rockingham, la cual está considerando contratar un especialista en resiliencia costera para que comparta su trabajo.

Ley que protege a negocios de demandas de exposición al COVID, se presentó al Senado estatal

Una ley diseñada para prevenir las demandas por exposiciones al COVID se presentó a un comité del Senado estatal este lunes. La medida es una prioridad para los grupos de presión de negocios de New Hampshire.

El principal auspiciante de la medida, el Republicano de Warren Bob Giuda, le dijo a sus colegas que la asociación de negocios e industrias impulsó la ley. Pero, Giuda dijo que él extendió su idea de proteger negocios por demandas sobre exposiciones al COVID a gobiernos locales, escuelas, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones religiosas, si pueden demostrar que han seguido las guías de seguridad estatales y federales de COVID.

Ninguna demanda por exposición al COVID ha sido presentada en New Hampshire. La asociación de negocios e industrias dice que 200 [doscientos] demandas han sido presentadas en otros sitios, especialmente en New York y California.

Mientras tanto, abogados litigantes locales argumentan que la escasez de ese tipo de demandas muestra que las protecciones son innecesarias y muy amplias.

Las llamadas leyes de puerto seguro que lidian con temas de coronavirus, están siendo discutidas en muchos estados.