Rosa Reynoso pasó gran parte de su niñez en la cocina, aprendiendo las recetas de su familia dominicana. Pero no fue hasta que conoció a su esposo Alex Reynoso, hace casi 10 años, que consideró hacer de esas habilidades culinarias una carrera.

Cuando la pareja se mudó a Salem hace cuatro años, Rosa renunció a su trabajo para apoyar al sueño de Alex: traer sabores latinos y dominicanos a su vecindario mayoritariamente blanco.

“Él quería expandir su cultura a otras personas que nunca han probado nuestra comida”, dijo Rosa en inglés.

Los dos han comenzando dos negocios, un food truck llamado Empanadas 603, y Main Street Prep, una cocina comercial donde otros negocios pueden alquilar el espacio.

Emprender dos negocios no ha sido fácil. Trabajar en la cocina es agotador y el papeleo también requiere paciencia. Además, estandarizar las recetas de su familia ha sido un reto: le ha tocado poner medidas exactas a los ingredientes.

“Cuando estás cocinando como un negocio, el sabor tiene que salir igual siempre”, dijo.

Pero con todo eso, Rosa dice que ella y su esposo disfrutan de representar su cultura a personas que están probando la cocina dominicana por primera vez. Ellos siguen experimentando con sabores y recetas diferentes inspiradas en la diversidad de empanadas de latinoamérica.

“Es gratificante”, dijo. “Es como dar algo muy personal y compartirlo algo bueno con otros, especialmente cuando hay tanta negatividad”.