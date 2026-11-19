A continuación, lee las noticias del jueves 19 de noviembre de 2026

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Se esperan carreteras llenas para el feriado Acción de Gracias, según Triple A New England

Triple A del norte de New England pronostica una cifra casi récord de viajeros para el feriado de Acción de Gracias, a pesar de los altos precios de la gasolina… los más altos registrados para un fin de semana de Acción de Gracias.

Triple A estima que tres millones cien mil personas viajarán en New England durante el feriado, la mayoría en carro.

Los días de mayor tráfico serán el martes por la tarde y el miércoles, antes del Día de Acción de Gracias, y luego el domingo y el lunes siguiente.

Desarrollador local apuesta por el acero para la construcción de viviendas y planea una fábrica en Manchester

La madera tiene competencia. Un desarrollador inmobiliario con sede en Windham espera que el acero sea el nuevo material preferido para construir la estructura de las casas en la región.

El desarrollador Simon Beylin dice que los precios de la madera son altos y que su calidad puede variar. El acero cortado, en cambio, es siempre uniforme.

Por eso Beylin está apostando todo a este material: su empresa y el fabricante NexGen Steel abrirán una fábrica de acero en Manchester que producirá piezas para la estructura de viviendas.

“No se pudre, no se incendia. Si hay un incendio, no se daña como pasaría con una estructura de madera”, dijo Beylin.

Planean empezar la producción a principios de 2027. Sus máquinas cortarán el acero en paneles, soportes y otros componentes que los constructores armarán en el sitio.

El acero es popular en la construcción de viviendas en el sur y el suroeste del país, pero no en las casas de New England.

Beylin Development usará su propio acero en las casas que construya en el futuro… pero, para mantener la fábrica funcionando, la empresa también tendrá que convencer a otras constructoras de que este material es el futuro de la construcción de viviendas.

Estados Unidos pierde su estatus libre de sarampión: un doctor de Dartmouth Health lo atribuye a las bajas tasas de vacunación

Estados Unidos perdió su estatus de eliminación del sarampión, una designación que tenía desde el año 2000. El país ha registrado más de cinco mil casos de sarampión este año.

Sin embargo, no se han reportado casos de sarampión en New Hampshire este año … pero se ha reportado un pequeño número de casos en el condado de Orleans, en Vermont.

El doctor Christopher Ohl es médico especialista en enfermedades infecciosas en Dartmouth Health. Él dijo en una conferencia de prensa que el anuncio es decepcionante, pero no sorprende. Los brotes de sarampión se han disparado en Estados Unidos en los últimos dos años.

“Esto nos recuerda que el sarampión sigue siendo una amenaza muy real para la salud pública cuando bajan las tasas de vacunación”, dijo el doctor.

El doctor Ohl dice que la vacuna contra el sarampión requiere dos dosis. Quien no recuerde si ya se vacunó puede volver a vacunarse sin riesgo.

Se recomienda que los bebés reciban la vacuna al cumplir un año. Desde que nacen hasta los seis meses, los bebés tienen inmunidad si su mamá biológica fue vacunada contra el sarampión o ya lo tuvo.

Propietario de un casino en Concord devuelve $510 mil dólares en préstamos de la pandemia que gastó en sí mismo

El exsenador estatal Andy Sanborn devolvió más de medio millón de dólares en fondos federales de ayuda por la pandemia que, según las autoridades, gastó en sí mismo y no en su casino de Concord.

Sanborn será sentenciado en enero por un cargo federal de fraude vinculado con el préstamo. Enfrenta hasta diez años de prisión, pero como parte del acuerdo con la fiscalía, los fiscales recomendarán que cumpla un año.

Las autoridades federales dicen que Sanborn usó parte del dinero para comprar un Porsche.

Sanborn también enfrenta cargos penales estatales por alegadamente defraudar otro programa federal de ayuda.

Se empezó a investigar a Sanborn en 2023, cuando funcionarios estatales intentaron revocarle la licencia del casino por el supuesto mal uso de los préstamos de la pandemia.

El estado también le ordenó cerrar su casino en el centro de Concord. Sanborn luchó durante tres años contra la revocación de la licencia. En un fallo de octubre, la Corte Suprema estatal confirmó la revocación.

Esto también pasa en New Hampshire:

Más estudiantes en escuelas de Portsmouth podrían ser elegibles para desayuno y almuerzo gratis en el nuevo año.

El Portsmouth Herald reporta que alrededor del 15% de estudiantes en la ciudad actualmente califica para comidas gratis mediante un programa basado en el ingreso familiar. Esto incluye a más de 350 estudiantes.

La Junta Escolar quiere duplicar el límite de ingresos para optar al programa el próximo año, para que casi 200 estudiantes más puedan acceder a comidas gratuitas, lo que incluye a cerca de 80 familias que solicitaron la ayuda este año, pero que por muy poco no cumplieron los requisitos.

El Consejo de la Ciudad planea votar sobre la propuesta el próximo mes.