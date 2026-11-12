Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Ferias navideñas, Friendsgiving entre los árboles

Si con el título de esta nota, recordaste que ya es hora de hacer las compras navideñas, te damos ideas donde podrás encontrar ese regalo ideal, y sobre todo, artesanal.

Si aún no estás pensando en las fiestas, también tenemos ideas de planes para un fin de semana de disfrute y ‘relax’.

No olvides revisar el pronóstico del clima antes de salir.

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.



Feeding our Feathered Friends // Alimentando a nuestros amigos de plumas el sábado 14 de noviembre de 10 a.m. a 12 p.m., en Squam Lakes Association, en Holderness. La mañana empieza revisando buenas prácticas para usar comederos de aves y luego cada participante arma su propio comedero con los materiales que se entregan allí. Más detalles . (Gratis, se requiere inscripción)

// el sábado 14 de noviembre de 10 a.m. a 12 p.m., en Squam Lakes Association, en Holderness. La mañana empieza revisando buenas prácticas para usar comederos de aves y luego cada participante arma su propio comedero con los materiales que se entregan allí. . (Gratis, se requiere inscripción) In-Store Poker Run / Poker Run en la tienda el sábado 14 de noviembre de 10 a.m. a 5 p.m., en Laconia Harley-Davidson. Recoge cartas por toda la tienda, arma la mejor mano de póker y gana premios. También habrá parrillada y música en vivo. Más detalles . (Gratis)

/ el sábado 14 de noviembre de 10 a.m. a 5 p.m., en Laconia Harley-Davidson. Recoge cartas por toda la tienda, arma la mejor mano de póker y gana premios. También habrá parrillada y música en vivo. . (Gratis) 40.ª Feria Anual de Artesanías Navideñas el sábado 14 de noviembre de 9 a.m. a 3 p.m., en el Concord Hospital. Habrá más de 100 mesas con productos hechos a mano, estacionamiento gratis y actividades para niños. Más detalles . (Gratis)

el sábado 14 de noviembre de 9 a.m. a 3 p.m., en el Concord Hospital. Habrá más de 100 mesas con productos hechos a mano, estacionamiento gratis y actividades para niños. . (Gratis) Evento de equipo de esquí y snowboard el domingo 15 de noviembre de 9 a.m. a 12 p.m., en Veterans Memorial Recreation Area, en Franklin. Llévate gratis equipo de invierno de segunda mano, o dona el tuyo en buen estado antes del evento. Más detalles . (Gratis)

el domingo 15 de noviembre de 9 a.m. a 12 p.m., en Veterans Memorial Recreation Area, en Franklin. Llévate gratis equipo de invierno de segunda mano, o dona el tuyo en buen estado antes del evento. . (Gratis) Nightshift: carrera comunitaria de bicicleta de montaña y trail el viernes 13 de noviembre a las 6 p.m., en School Street Skills Park, en Littleton. Es una carrera nocturna para ciclistas y corredores en PRKR Mountain . Más detalles . (Gratis)

el viernes 13 de noviembre a las 6 p.m., en School Street Skills Park, en Littleton. Es una carrera nocturna para ciclistas y corredores en . . (Gratis) NextGen Championship Wrestling: Now or Never 2 , el viernes 13 de noviembre a las 6:30 p.m., en Raymond High School. Una noche de lucha libre profesional para toda la familia. Más detalles . ($20 la entrada general; niños menores de 10 años, gratis)

, el viernes 13 de noviembre a las 6:30 p.m., en Raymond High School. Una noche de lucha libre profesional para toda la familia. . ($20 la entrada general; niños menores de 10 años, gratis) Mercado de artesanos Tis the Season/ Tis the Season Makers Market, el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre de 9 a.m. a 2 p.m., en Grantham Village School. Habrá productos locales y hechos a mano. El domingo también habrá una venta de galletas a beneficio del banco de alimentos de Grantham. Más detalles . (Gratis)

el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre de 9 a.m. a 2 p.m., en Grantham Village School. Habrá productos locales y hechos a mano. El domingo también habrá una venta de galletas a beneficio del banco de alimentos de Grantham. . (Gratis) La Misa de los Santos Mártires de Vietnam 2026 será el domingo 15 de noviembre a las 3 p.m. en la Parroquia St. Anne-St. Augustin (382 de Beech Street) en Manchester. Más información. (Gratis).

Eventos con Latino Outdoors Boston (en MA):

Friendsgiving entre los árboles el domingo 15 de noviembre de 1 p.m. a 4:30 p.m en Westwood, MA. La dirección exacta llegará a los inscritos. Más información. (Gratis).

el domingo 15 de noviembre de 1 p.m. a 4:30 p.m en Westwood, MA. La dirección exacta llegará a los inscritos. (Gratis). BIPOC Climb Night en MetroRock Climbing Center en Everett, MA. El evento es el próximo jueves 19 de noviembre a las 6:30 PM. Solo para mayores de 18 años. Más información. (Gratis)