Demócratas arrasan en Concord. Incendio récord en las White Mountains.

A continuación, lee las noticias del miércoles 4 de noviembre de 2026

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Demócratas parecen arrasar en el Consejo Ejecutivo de New Hampshire y obtienen amplias mayorías en la Legislatura

El balance de poder cambió drásticamente en Concord el martes, con los demócratas haciendo historia tomando mayorías en la Cámara Estatal.

La AP proyecta que los demócratas arrebataron a los republicanos el control de la Cámara de Representantes de New Hampshire y que lograron una mayoría suficiente para anular vetos. Probablemente haya un resultado similar en el Senado estatal, donde los demócratas proyectan tener una mayoría cómoda.

Los demócratas también parecen haber arrebatado el Consejo Ejecutivo, que ratifica a los jueces y otros nombramientos claves del gobierno, y supervisa los contratos estatales.

La gobernadora republicana Kelly Ayotte fue en contra de la tendencia de la noche electoral y ganó un segundo mandato. Pero el control dividido en Concord podría crear problemas mientras ella busca empujar sus prioridades durante los próximos dos años.

Hombre de 70 años es arrestado por presunta agresión en un centro de votación de Laconia

Un hombre de 70 años de Laconia fue arrestado en la mañana del miércoles por presuntamente dar una bofetada a un voluntario de un grupo de activismo político en un centro de votación.

La policía de Laconia dijo que Stephen Redic enfrenta cargos de agresión simple y alteración del orden público.

El video compartido en redes sociales el martes presuntamente muestra a Redic discutiendo con alguien de Turning Point Action, el grupo político conservador fundado por Charlie Kirk.

El video parece mostrar a Redic golpeando al joven en la cara con la mano y luego huyendo.

La policía de Laconia describe a la presunta agresión como ‘no provocada’.

Redic deberá comparecer el próximo mes ante la Corte de Distrito de Laconia para la lectura de cargos.

El mayor incendio en la historia del Bosque Nacional White Mountains ya supera los 1,000 acres

Funcionarios de bomberos dicen que un incendio forestal en el Bosque Nacional White Mountains, cerca de Gorham, ya se ha extendido casi 1,000 acres y solo está contenido en un 11 %.

El jefe de los bomberos de Gorham Philip Cloutier dice que el área es remota, y no hay hogares cerca. Él dice que un incendio de esta escala es poco común.

“Eso es muy poco habitual en nuestra zona. El incendio forestal más grande que recordamos tenía una extensión de algo menos de 100 acres, y eso fue hace más de 20 años”, dijo Cloutier.

Según el Servicio Forestal de EE.UU., este es el incendio más grande en la historia del bosque.

El gobierno federal ha enviado a 89 personas para combatir el incendio, además de tres helicópteros y dos drones.

UNH podría retirar un tercio de los libros de su biblioteca; profesores piden más tiempo

La Universidad de New Hampshire está revisando cerca de 300,000 libros para un posible retiro, alrededor de un tercio de su colección física, como parte de una renovación de la biblioteca que llevaba tiempo pendiente.

Le dijeron a los profesores que tenían seis semanas para revisar la lista, pero algunos, como el profesor de historia de UNH Eliga Gould dicen que no es suficiente tiempo. Como historiador, él dice que hay mucho valor en mantener los libros impresos, especialmente los más viejos.

“No hay garantía de que un archivo digital vaya a seguir existiendo dentro de cien años. Y si empezamos a deshacernos de los materiales impresos... Temo que exista un riesgo real de que el material simplemente desaparezca”, dijo Gould.

La universidad dijo en un documento de preguntas frecuentes enviado a estudiantes y personal que está revisando los comentarios antes de seguir con el retiro.