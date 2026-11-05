Más de 100 comunidades de New Hampshire aprueban un límite al impuesto escolar

Los votantes en al menos 113 comunidades de New Hampshire aprobaron el martes un límite legal al aumento anual de sus impuestos escolares locales. La medida aparecía en las papeletas de todas las ciudades y pueblos pero aplica solamente a las comunidades que la aprobaron con al menos el 60 % de los votos.

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Pero aprobar el límite no garantiza que, en esas comunidades, el aumento de los impuestos a la propiedad se mantenga dentro de la inflación más el valor de las nuevas construcciones, como especificaba la medida en la papeleta.

Eso pasa porque el límite puede ser anulado en la reunión anual del distrito escolar. Los votantes irán revisando la lista de propuestas y decidiendo cada punto por separado, como lo hacen ahora. Uno de los puntos será el presupuesto. Los contratos del personal podrían ser otro. Si algún punto aumenta los impuestos más de lo que permite el límite, necesitará al menos el 60 % de los votos para aprobarse.

Barrett Christina, director ejecutivo de New Hampshire School Boards Association (Asociación de Juntas Escolares de New Hampshire), advirtió a los líderes escolares mantener sus presupuestos lo más ajustados posible, incluso en las comunidades donde el límite no se aprobó.

“Aunque no recibió suficientes votos para aprobarse, si la mayoría de las personas de una comunidad en particular votaron por este límite, debería ser una señal para las juntas escolares de que van a tener que tomar decisiones difíciles al elaborar el presupuesto”, dijo Christina en inglés.

New Hampshire tiene cerca de 260 comunidades. Según WMUR , los votantes de al menos 113 aprobaron el límite. Algunas comunidades lo aprobaron con casi el 70% de los votos, entre ellas Colebrook, Farmington, Allenstown, Hillsborough y Barnstead.

Otras comunidades rechazaron el límite por poco, incluyendo a Bedford, donde ganó un 59.2% de apoyo, y Chichester y Manchester, donde el 59.8% de votantes lo apoyaron.

El impacto del límite en las comunidades que lo aprobaron será más claro en los próximos meses, cuando los distritos escolares presenten sus presupuestos a los votantes.

La pregunta en la papeleta indicaba que el límite no afectaría la enseñanza ni los servicios escolares. Pero funcionarios escolares de todo el estado han dicho que podría afectar a ambos, debido al aumento de costos obligatorios, como la educación especial, el seguro médico y el transporte, que a veces han superado la inflación .

Una reducción del financiamiento federal o estatal también podría obligar a las juntas escolares a hacer recortes para no superar el límite.

Los funcionarios escolares de Londonderry han advertido a los residentes que tendrán que recortar dos millones de dólares de su presupuesto si se aplica el límite, lo que probablemente implicaría eliminar algunas rutas de autobús, cursos avanzados y actividades extracurriculares. El límite no se aprobó en Londonderry, aunque casi el 52 % de los votantes lo apoyó.

“Es obvio que habrá cierto impacto en los servicios para los estudiantes en algunas comunidades donde se aprobó el límite”, dijo Christina, cuya organización representa a las juntas escolares de New Hampshire.

La votación del martes presenta algunas complicaciones para los distritos formados por varias comunidades.

Por ejemplo, cuatro de las cinco comunidades del Distrito Escolar de Merrimack Valley aprobaron el límite. Pero este se aplicará a las cinco, según Sam York, administrador financiero del distrito.

El límite también exige que los distritos escolares no destinen más del 6% de su presupuesto a los gastos administrativos de la oficina del superintendente. El Distrito Escolar de Merrimack Valley está muy por debajo de ese porcentaje, con alrededor del 2.6%.

Traducción de María Aguirre