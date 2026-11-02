A votar mañana: candidatos en la recta final, votantes indecisos y una enmienda en la papeleta

A continuación, lee las noticias del lunes 2 de noviembre de 2026

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Votantes indecisos de New Hampshire definen su voto a última hora

Muchos residentes del estado están investigando sobre los candidatos a última hora, antes de dirigirse a las urnas mañana martes.

Este fin de semana, en el basurero municipal de Bedford, Dave Carey dijo que todavía no sabe por quién va a votar para gobernadora ni en otras elecciones locales. Él está registrado como Demócrata, pero dijo que a veces vota por candidatos de otros partidos.

“Creo que en general todo va a salir razonablemente bien en NH. Quisiera que sigamos trabajando en infraestructura para poder competir a largo plazo”, dijo Carey.

Carey dijo que los anuncios políticos de todos los partidos lo tienen cansado en esta campaña, pero que igual va a investigar a los candidatos a último momento... y va a salir a votar el martes.

Escríbenos aquí por WhatsApp con cualquier pregunta sobre salir a votar mañana.

Dan Tuohy Denise Ferriman sostenía un cartel que decía: "¡Mi voz! ¡Mi voto!". Esto ocurrió el sábado, durante una actividad de visibilidad para fomentar la participación electoral en South Main, en Wolfeboro.

Candidatos en NH hacen un esfuerzo final previo a las elecciones de mañana

Los candidatos para el Senado Nacional hicieron campaña en NH este fin de semana. John E. Sununu pasó la mañana del sábado en una actividad de campaña puerta a puerta en Salem, vinculada a Turning Point USA y después fue a una reunión de republicanos locales en Derry.

En Derry, hizo una promesa de bajar regulaciones y los impuestos.

“Esto ha sido muy divertido. De pueblo en pueblo, de persona a persona, hablando de los temas que le importan a la gente: el costo de vida, los empleos, la economía. En resumen, ¿de qué se trata esta elección? La gobernadora Ayotte lo dijo bien: no conviertan a New Hampshire en Massachusetts”, dijo Sununu.

Por otro lado, su contrincante, el demócrata Chris Pappas recorrió este fin de semana el condado de Rockingham, una zona clave por su gran cantidad de votantes.

Mientras pasaba por Derry, Pappas dijo que conocer a los votantes en persona es la mejor manera de entenderlos.

“La política puede parecer muy agresiva y divisiva cuando uno está en Internet o viendo los anuncios en la TV. Pero cuando uno realmente sale y se conecta con la gente, hay muchísimo en común. En general, la gente quiere lo mismo para sus familias”, dijo Pappas.

Pappas y Sununu compiten por el puesto en el Senado nacional, y ambos estuvieron en eventos entre Salem y Derry.

Lee más inglés.

Josh Rogers, Todd Bookman, Kate Dario / NHPR Candidates made closing pitches to voters during a weekend of campaign stops around New Hampshire. Left to right: Democrat Chris Pappas (Senate), Republican Anthony DiLorenzo (1st District), Democrat Stefany Shaheen (1st District), and Republican John E. Sununu (Senate).

Incendio en zona pantanosa de Loudon quema 10 acres: ya está bajo control

Casi 40 bomberos de Loudon y pueblos vecinos combatieron un incendio forestal de 10 acres durante el fin de semana.

WMUR reporta que los equipos respondieron al incendio que comenzó en una zona pantanosa en Loudon, durante la noche del sábado. Trabajaron el sábado y domingo para combatir el incendio, que se propagaba por la superficie y bajo tierra, antes de declararlo bajo control la noche del domingo. Los bomberos y personal de la Oficina de Protección Forestal de New Hampshire, planean regresar a la escena hoy para revisar cualquier foco activo.

Se desconoce la causa del incendio, pero los funcionarios creen que se esparció debido a las condiciones secas y los vientos que llegaban a 25 millas por hora. Los expertos dicen que es especialmente importante vigilar las fogatas al aire libre, materiales inflamables y estufas de leña durante el clima seco.

Los votantes de New Hampshire encontrarán una enmienda constitucional en sus papeletas mañana martes. La propuesta busca eliminar formalmente el cargo de registrador de sucesiones… o register of probate en inglés... un puesto que en la práctica ya no existe desde 2011.

El cargo de registrador de sucesiones, el funcionario que llevaba los registros de testamentos y herencias en cada condado fue incluido en la constitución. Por más de un siglo, estos funcionarios han trabajado como secretarios de corte, ayudando a los jueces que revisan testimonios, estatutos y casos de fideicomiso.

Pero en 2011, el estado integró esas funciones a otras áreas de los tribunales. El sueldo del cargo se redujo a 100 dólares, pero como técnicamente sigue figurando en la constitución, cada año hay gente que se postula y gana el puesto.

Donna Sytek lo sabe muy bien, ella misma fue registradora para Rockingham en 2016.

“Tienen un título, son elegidos cada dos años y no tienen ninguna función. No tienen oficina y no tienen teléfono”, dijo Sytek.

Ahora, está defendiendo una medida en la papeleta que busca eliminar el cargo por completo.

Necesitaría dos tercios de los votantes para aprobarlo. Algunos antecedentes registradores dicen que vale la pena restaurar las labores del cargo.

NH Sec. of State's office La pregunta de eliminar el “registrador de sucesiones” aparecerá en la papeleta estatal el 3 de noviembre. Requiere el apoyo de dos tercios de los votantes para ser aprobada.



Esto también pasa en NH:

Un centro de salud de New Hampshire está ampliando sus clínicas escolares para llegar a más estudiantes.

Greater Seacoast Community Health ofrece atención médica y de salud mental en la escuela intermedia y la secundaria de Somersworth desde 2023. Ahora suma una escuela primaria y una escuela intermedia en Rochester.

Los estudiantes necesitan el consentimiento de sus padres para recibir atención en la escuela.

El centro dijo que las clínicas escolares son prácticas porque los estudiantes no tienen que salir de la escuela y los padres no tienen que faltar al trabajo.

El centro también está ampliando sus clínicas móviles a refugios, bancos de alimentos y organizaciones comunitarias del Seacoast, con paradas en Hampton y Seabrook. No se necesita cita previa.