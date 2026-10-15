Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Halloween Boo Bash en Nashua, Science Fiesta en Manchester

Cerramos el Mes de la Herencia Hispana con la Sciencie Fiesta de Manchester, un evento que celebra las “contribuciones de personas latinas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM)” este viernes.

También puedes hacer las actividades favoritas del otoño, como un festival de calabazas en Keene o una fiesta de disfraces en Nashua.

No olvides revisar el pronóstico del clima antes de salir, y compartirnos fotos de tu súper disfraz a nuestra comunidad.

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

El Festival de Cine de New Hampshire comienza el jueves 15 de octubre hasta el domingo 18 de octubre en Portsmouth. Disfruta de una variada programación de películas, cortometrajes, talleres y más. Revisa el calendario completo e información . Los precios de entradas varían.

Nota del editor: NHPR es un medio colaborador de este evento.

comienza el jueves 15 de octubre hasta el domingo 18 de octubre en Portsmouth. Disfruta de una variada programación de películas, cortometrajes, talleres y más. Revisa el completo e . Los precios de entradas varían.

Science Fiesta el viernes 16 de octubre de 5 a 8 p.m. en el SEE Science Center en Manchester. Esta noche especial celebra las “contribuciones de personas latinas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM)”, con música en vivo y una búsqueda del tesoro bilingüe. Hay transporte gratuito en bus. Información y registros aquí . (Gratis)

Festival de Otoño el sábado 17 de octubre de 10 a.m. a 3 p.m. en el CCBA Witherell Recreation Center. Decoración de calabazas, delicias otoñales y pintura de caras. Más detalles. (Gratis)

Halloween Boo Bash el sábado 17 de octubre de 3 a 6 p.m. en Greeley Park. Aviva tu espíritu “spooky” con la casa embrujada y muchos caramelos con el Departamento de Parques y Recreación de Nashua. Más detalles. (Gratis)

el sábado 17 de octubre de 3 a 6 p.m. en Greeley Park. Aviva tu espíritu “spooky” con la casa embrujada y muchos caramelos con el Departamento de Parques y Recreación de Nashua. (Gratis) El Squam Fest empieza el sábado 17 de octubre hasta domingo 18 de octubre en el Cottage Place en Squam Lake. Invita a explorar una “selección curada de tesoros vintage, artículos hechos a mano y creaciones artesanales únicas”. Más detalles. (Gratis)

West Rattlesnake Sunrise Hike (senderismo) el domingo 18 de octubre a las 5:45 a.m. en Old Bridle Path en Holderness. Esta caminata guiada de ida y vuelta, de 1.8 millas es considerada relativamente fácil”, y los anfitriones prometen “una vista espectacular del lago Squam” en la cima. Más información. (Gratis)

Franklin Fall Fest (Festival de Otoño) de 10 a.m. a 3:30 p.m. el sábado 17 de octubre en el centro. Habrá feria de artesanías, concurso de disfraces, “trunk or treat y más. Más información. (Gratis)

Courtyard Tailgate at Arts Alley el domingo 18 de octubre de 1 p.m. a 4:30 p.m. en Concord. Disfruta el partido de los Patriots en una pantalla al aire libre con amigos, familias y vecinos. Más detalles. (Gratis, comida a la venta)

Festival de Calabazas en Keene de 2 p.m. a 7 p.m. el sábado 17 de octubre en el centro. Talla tu propia calabaza, participa en un desfile de disfraces o pide dulces, hay para todos y música en vivo incluida. Más detalles. (Gratis)

La Feria de Arte y Artesanía Leaf Peeper’s comienza a las 10 a. m. del sábado 17 de octubre y continúa hasta el domingo 18 de octubre en Schouler Park, en North Conway. Podrá explorar las creaciones de más de 100 expositores. Los perritos son bienvenidos. Más detalles. (Gratis)