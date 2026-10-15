© 2026 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Own a business? Expand your reach and grow your business by becoming an underwriter on NHPR.

Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Halloween Boo Bash en Nashua, Science Fiesta en Manchester

New Hampshire Public Radio | By NHPR Staff,
María Aguirre
Published October 15, 2026 at 1:17 PM EDT
Pumpkins gathered around a stone dedication in Milford town square.
Zoey Knox
/
NHPR
The Milford Pumpkin festival kicked off the season of pumpkin-themed festivals and events in New Hampshire.

Cerramos el Mes de la Herencia Hispana con la Sciencie Fiesta de Manchester, un evento que celebra las “contribuciones de personas latinas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM)” este viernes.

También puedes hacer las actividades favoritas del otoño, como un festival de calabazas en Keene o una fiesta de disfraces en Nashua.

No olvides revisar el pronóstico del clima antes de salir, y compartirnos fotos de tu súper disfraz a nuestra comunidad.

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

  • El Festival de Cine de New Hampshire comienza el jueves 15 de octubre hasta el domingo 18 de octubre en Portsmouth. Disfruta de una variada programación de películas, cortometrajes, talleres y más. Revisa el calendario completo e información. Los precios de entradas varían. 
    • Nota del editor: NHPR es un medio colaborador de este evento.
  • Science Fiesta el viernes 16 de octubre de 5 a 8 p.m. en el SEE Science Center en Manchester. Esta noche especial celebra las “contribuciones de personas latinas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM)”, con música en vivo y una búsqueda del tesoro bilingüe. Hay transporte gratuito en bus. Información y registros aquí. (Gratis)
  • Festival de Otoño el sábado 17 de octubre de 10 a.m. a 3 p.m. en el CCBA Witherell Recreation Center. Decoración de calabazas, delicias otoñales y pintura de caras.  Más detalles. (Gratis)
  • Halloween Boo Bash el sábado 17 de octubre de 3 a 6 p.m. en Greeley Park. Aviva tu espíritu “spooky” con la casa embrujada y muchos caramelos con el Departamento de Parques y Recreación de Nashua. Más detalles. (Gratis)
  • El Squam Fest empieza el sábado 17 de octubre hasta domingo 18 de octubre en el Cottage Place en Squam Lake. Invita a explorar una “selección curada de tesoros vintage, artículos hechos a mano y creaciones artesanales únicas”. Más detalles. (Gratis)
  • West Rattlesnake Sunrise Hike (senderismo) el domingo 18 de octubre a las 5:45 a.m. en Old Bridle Path en Holderness. Esta caminata guiada de ida y vuelta, de 1.8 millas es considerada relativamente fácil”, y los anfitriones prometen “una vista espectacular del lago Squam” en la cima. Más información. (Gratis) 
  • Franklin Fall Fest (Festival de Otoño) de 10 a.m. a 3:30 p.m. el sábado 17 de octubre en el centro. Habrá feria de artesanías, concurso de disfraces, “trunk or treat  y más. Más información. (Gratis)
  • Courtyard Tailgate at Arts Alley el domingo 18 de octubre de 1 p.m. a 4:30 p.m. en Concord. Disfruta el partido de los Patriots en una pantalla al aire libre con amigos, familias y vecinos. Más detalles. (Gratis, comida a la venta)
  • Festival de Calabazas en Keene de 2 p.m. a 7 p.m. el sábado 17 de octubre en el centro. Talla tu propia calabaza, participa en un desfile de disfraces o pide dulces, hay para todos y música en vivo incluida. Más detalles. (Gratis)
  • La Feria de Arte y Artesanía Leaf Peeper’s comienza a las 10 a. m. del sábado 17 de octubre y continúa hasta el domingo 18 de octubre en Schouler Park, en North Conway. Podrá explorar las creaciones de más de 100 expositores. Los perritos son bienvenidos. Más detalles. (Gratis)

Read an English version of this article here
Tags
Noticias en español Noticias en espanolYour Weekend in NH
NHPR Staff
See stories by NHPR Staff
María Aguirre
I’m a freelance producer based in Guayaquil, Ecuador. My work with NHPR includes translating and producing ¿Que Hay de Nuevo, New Hampshire? . I also translate information and resources that are not usually available locally in Spanish. Additionally, I cover topics that are often unfamiliar or taboo in the Latinx community, including mental health challenges and civic participation in the U.S.
Maria can be reached at maguirre@nhpr.org.
See stories by María Aguirre

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.