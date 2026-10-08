Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Herencia Hispana, Festival de Calabazas

Este fin de semana largo, sal a reunirte con tu comunidad: escucha un cuento bilingüe en la biblioteca de Nashua, personaliza tu calabaza en Milford junto a la familia, o inaugura el otoño con una caminata en las White Mountains.

También celebra el comienzo de la temporada spooky, con un teatro inmersivo en Lincoln o con el clásico recorrido de las personas de calabaza en Jackson.

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.



Hora del cuento bilingüe del Mes de la Herencia Hispana en la Biblioteca Pública de Nashua el sábado 10 de octubre de 11 a.m. a 12 p.m. Abierto para familias y niños de todas las edades. Se leerá “Paletero Man” de Lucky Diaz, y luego se realizarán varias actividades. Más información. (Gratis)

en la Biblioteca Pública de Nashua el sábado 10 de octubre de 11 a.m. a 12 p.m. Abierto para familias y niños de todas las edades. Se leerá “Paletero Man” de Lucky Diaz, y luego se realizarán varias actividades. (Gratis) Ghost Light at Jean 's Playhouse en Lincoln a partir del viernes 9 de octubre, hasta la noche de Halloween. Desde el atardecer hasta las 10 p.m., disfruta de un teatro inmersivo, experiencia de la casa embrujada e historias. Más detalles . ($37 por persona).

en Lincoln a partir del viernes 9 de octubre, hasta la noche de Halloween. Desde el atardecer hasta las 10 p.m., disfruta de un teatro inmersivo, experiencia de la casa embrujada e historias. . ($37 por persona). White Mountain Oktoberfest desde el sábado 10 de octubre hasta el lunes 12 de octubre en Loon Mountain Resort in Lincoln. Las puertas se abren a las 11 a.m. cada día para el evento anunciado como “la celebración del Oktoberfest más grande de la región”. Habrá juegos relacionados con las jarras de cerveza, demostraciones de talla de madera en vivo, y más. Más detalles. (Gratis)

desde el sábado 10 de octubre hasta el lunes 12 de octubre en Loon Mountain Resort in Lincoln. Las puertas se abren a las 11 a.m. cada día para el evento anunciado como “la celebración del Oktoberfest más grande de la región”. Habrá juegos relacionados con las jarras de cerveza, demostraciones de talla de madera en vivo, y más. (Gratis) Caminata inaugural de otoño con LO New Hampshire y LO Boston, sábado 10 de octubre. Esta caminata es apta para principiantes, se realiza en las White Mountains (zona este) y ofrece “vistas impresionantes”. Se enviará la ubicación exacta a los participantes inscritos, aproximadamente a 2 horas del sur de NH. Inscríbete y lee más información aquí . (Gratis).

con LO New Hampshire y LO Boston, sábado 10 de octubre. Esta caminata es apta para principiantes, se realiza en las White Mountains (zona este) y ofrece “vistas impresionantes”. Se enviará la ubicación exacta a los participantes inscritos, aproximadamente a 2 horas del sur de NH. Inscríbete y lee más información . (Gratis). Warner Fall Foliage Festival (Festival del Follaje de Otoño) desde el viernes 9 al domingo 11 de octubre en el centro de Warner. Participan Historical Society Barn Sale , The Velvet Moose , y más. Más detalles. (Entrada gratis).

(Festival del Follaje de Otoño) desde el viernes 9 al domingo 11 de octubre en el centro de Warner. Participan , , y más. (Entrada gratis). Festival del Parmigiano Reggiano desde el mediodía hasta las 8 p.m. el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 11 a.m. a 6 p.m. en Salem. Prueba distintas variedades de este auténtico queso italiano, pasea en góndola y asiste a demostraciones de cocina gratuitas. Más detalles. (Entrada gratis)

desde el mediodía hasta las 8 p.m. el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 11 a.m. a 6 p.m. en Salem. Prueba distintas variedades de este auténtico queso italiano, pasea en góndola y asiste a demostraciones de cocina gratuitas. (Entrada gratis) Milford Pumpkin Festival desde el viernes 9 de octubre hasta el domingo 11 de octubre en varios sitios de la ciudad. Contempla la calabaza más imponente en el Gran Concurso de Pesaje de Calabazas, personaliza tu propia calabaza pintada o lanza una calabaza al estanque con una catapulta. Más detalles. (Entrada gratis)

desde el viernes 9 de octubre hasta el domingo 11 de octubre en varios sitios de la ciudad. Contempla la calabaza más imponente en el Gran Concurso de Pesaje de Calabazas, personaliza tu propia calabaza pintada o lanza una calabaza al estanque con una catapulta. (Entrada gratis) Return of the Pumpkin People (El Regreso de las Personas Calabaza) se celebra durante todo el mes de octubre en Jackson. Incluye más de 60 instalaciones de figuras hechas con calabazas, tómate una foto con alguna de las figuras y vota por tu favorita para tener la oportunidad de ganar un premio en el sorteo. Más información. (Gratis)

se celebra durante todo el mes de octubre en Jackson. Incluye más de 60 instalaciones de figuras hechas con calabazas, tómate una foto con alguna de las figuras y vota por tu favorita para tener la oportunidad de ganar un premio en el sorteo. (Gratis) Celebración del Día de los Pueblos Indígenas con la organización Natives at Dartmouth, el lunes 12 de octubre a las 12 a. m. y a las 12 p. m. en el Dartmouth Green, en Hanover. La jornada incluirá lecturas y demostraciones para honrar el pasado, el presente y el futuro de la herencia indígena en la región. Más información. (Gratis)