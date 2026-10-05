Nueva demanda contra Trump. Estudio de Dartmouth y el progreso de la sequía en New England.

A continuación, lee las noticias del lunes 5 de octubre de 2026

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Las universidades públicas de New Hampshire eximirán del pago de matrícula a los estudiantes elegibles.

A partir del próximo año, las universidades públicas de New Hampshire eximirán la matrícula para algunos estudiantes.

Para calificar, los estudiantes deben ser residentes de New Hampshire cuyas familias ganan cien mil dólares al año o menos. Y tienen que haberse graduado con al menos un GPA de 2.7 en la secundaria.

El programa está abierto solo a nuevos estudiantes que se estén inscribiendo en una de las universidades del estado por primera vez, o que se estén transfiriendo de un community college.

Los actuales estudiantes no son elegibles.

Las exenciones pueden utilizarse en la University of New Hampshire, Plymouth State University, Keene State College y en el programa en línea del College of Professional Studies de la UNH.

Los estudiantes seguirán recibiendo exenciones de matrícula cada año siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Aún tendrán que pagar las tasas y los gastos de alojamiento y manutención.

Las universidades del estado tuvieron cortes significativos en sus presupuestos el año pasado. Las escuelas utilizarán su fondo de dotación para cubrir algunos costos y esperan que los donantes contribuyan.

Menos sequías en el Noreste, pero investigador de Dartmouth advierte que el futuro podría cambiar

Un nuevo estudio de Dartmouth encontró que las sequías en el Noreste se han hecho menos intensas y menos frecuentes desde mediados de los ochentas.

El profesor Jonathan Winter lideró el estudio. Él revisó datos de 1901 a 2022, y encontró que durante los pasados 40 años, la región ha estado más mojada.

Pero dijo que esto no predice cómo podría ser el clima en el futuro.

“Solo analizamos los registros históricos … por lo tanto, una dificultad que plantea este hallazgo es que puede inducir a la gente a una falsa sensación de seguridad, haciéndoles creer que el cambio climático nunca agravará las sequías o que New England nunca sufrirá sequías en el futuro”, dijo Winter.

El reporte encontró que hasta ahora, el aumento de las precipitaciones ha contrarrestado cualquier evaporación y sequedad adicionales provocadas por el aumento de las temperaturas... pero Winter señaló que esto podría cambiar en el futuro.

Familias de New Hampshire demandan a la administración Trump por la prohibición de Medicaid de cubrir atención médica para personas transgénero.

Cuatro familias de New Hampshire están demandando por una prohibición de la administración de Trump programada a tomar efecto a fines de mes, que prohíbe pagos de Medicaid para la atención médica de jóvenes transgénero.

La prohibición impide cirugías y el pago de medicamentos bloqueadores de la pubertad y de terapia hormonal para menores de edad.

Chris Erchull, el abogado líder en el caso y fiscal en GLAD Law, dijo que sus clientes dependen de esos servicios.

“No tiene precedentes que un presidente tome como objetivo una afección médica y un protocolo de tratamiento, intente bloquear el acceso a la atención e intente utilizar Medicaid como arma”, dijo Erchull [Err-shull].

Erchull agregó que la demanda podría abrir una vía para que las familias de otros estados busquen protección para su atención, en caso de que sus estados no cuenten con medios alternativos para prestar dichos servicios.

New Hampshire pagará 12 millones de dólares más para el programa de cupones de alimentos

New Hampshire deberá ahora aportar 12 millones de dólares adicionales al programa de cupones de alimentos dentro del presupuesto estatal, a medida de que el gobierno federal inicia un proceso para transferir a los estados una mayor parte de los costos administrativos del programa.

El Union Leader reporta que los cambios al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP o cupones de alimentos, tomaron efecto el 1 de octubre.

El primer día del mes también trajo un ligero impulso en los beneficios mensuales para los que reciben SNAP para compensar la inflación y los nuevos requisitos laborales para adultos mayores que utilizan el programa.

Esto también pasa en NH:

New Hampshire es uno de los 16 estados demandando a una compañía química conocida previamente como DuPont, por alegadamente sacar activos de la empresa para dificultar que los estados cobren indemnizaciones por la contaminación con PFAS.

El estado está actualmente recibiendo compensación de cuatro acuerdos nacionales con compañías, en vinculación con la introducción de PFAS en el agua potable pública.

PFAS es el acrónimo de los llamados “productos químicos eternos”, que están relacionados con efectos negativos para la salud, incluido el cáncer.