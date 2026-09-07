Elecciones a gobernador de New Hampshire: ¿Las primarias estatales más tranquilas?

Esta nota fue originalmente escrita en inglés para una edición especial de The Rundown, el boletín diario en inglés que busca mantener a la audiencia informada, pero no abrumada. Para suscribirte, haz clic aquí . Traducción de María Aguirre.

El 8 de septiembre, los residentes de New Hampshire se dirigirán a las urnas para decidir quién va a aparecer en la papeleta de la elección general en noviembre. Para esto, NHPR ha estado analizando las primarias más importantes.

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Hoy vamos a dar un recorrido por la rama ejecutiva. En nuestra lista de la introducción que sigue: la elección a gobernador. A diferencia de la mayoría de estados, New Hampshire elige un nuevo gobernador cada dos años, aquí un vistazo de sus labores .

Illustration by Gia Orsino / NHPR file photos Incumbent Gov. Kelly Ayotte is hoping to secure a second term. Cinde Warmington, a former executive councilor and healthcare attorney, is the only Democrat in the race.

El panorama general

Para decirlo sin muchas vueltas: estas primarias están bastante aburridas, al menos en comparación con lo que está sucediendo a nivel federal. Con eso dicho, las recientes encuestas demuestran que probablemente prepararon el terreno para unas elecciones generales interesantes. Aunque los Republicanos han tenido el puesto del gobernador desde 2017 (en su mayoría debido al ex gobernador con cuatro mandatos: Chris Sununu), sí se ha repartido entre partidos en el pasado.

Pero esta no es una excusa para no votar… Incluso en contiendas un poco aburridas, tu voz aún importa — pregúntenle a nuestros amigos de Civics 101 .

Para ayudarte a conocer cada candidato, hemos recopilado los sitios web de campaña, perfiles de Citizens Count en inglés, y (cuando estén disponibles) videos de entrevistas con WMUR y otros medios. Más adelante este otoño, NHPR organizará sus propios foros de candidatos con los ganadores de cada elección primaria.

El actual estado de la elección: Republicanos

Como era de esperar, la titular está liderando el campo. La gobernadora Kelly Ayotte se dirige a la primaria en una postura muy confiable mientras busca un segundo mandato. En la parte legislativa, su primer mandato ha sido definido por su disposición para desafiar a su partido y usar su poder de veto con frecuencia. Pero su campaña de reelección busca resaltar su relación laboral con legisladores, particularmente sus victorias en educación , seguridad pública y políticas de vivienda . Las últimas encuestas demuestran que sus índices de aprobación y popularidad rondan el 50%.

Revisa las páginas web de los candidatos, entrevistas con NHPR y Manchester Public TV, y los perfiles de Citizens Count:

El actual estado de la elección: Demócratas

En el lado Demócrata… está Cinde Warmington . Sí, solo Cinde Warmington. Ya que se lanza sin contrincantes, Warmington automáticamente pasa a la papeleta de noviembre. Una fiscal y ex miembro del Consejo Ejecutivo de New Hampshire, este es su segundo intento para el puesto del gobernador — después de perder la primaria Demócrata en 2024. Warmington ha recibido muchas críticas de sus rivales en ambos partidos por su antiguo trabajo como lobista de la industria de los opioides para Purdue Pharma, pero recientemente publicó un video de refutación en el que intenta distanciarse de las acciones de su antiguo cliente.

Revisa la entrevista CloseUp en WMUR de Warmington y su perfil de Citizens Count.

Analiza más:

¿No sabes que llevas a las urnas? Lau Guzmán nos explica .

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