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1.er distrito del Congreso de NH: ¿la campaña primaria más caótica del estado?

New Hampshire Public Radio | By Gia Orsino
Published September 3, 2026 at 1:11 PM EDT
A map of New Hampshire's Congressional Districts with an image of the U.S. Capitol Rotunda in the background
Photo by Zoey Knox
/
NHPR
This illustration was created using Datawrapper and an NHPR archive photo of the U.S. Capitol in Washington.

Esta nota fue originalmente escrita en inglés para una edición especial de The Rundown, el boletín diario en inglés que busca mantener a la audiencia informada, pero no abrumada. Para suscribirte, haz clic aquí.  Traducción de María Aguirre.

El 8 de septiembre, los residentes de New Hampshire se dirigirán a las urnas para decidir quién va a aparecer en la papeleta de la elección general en noviembre. Para esto, NHPR ha estado analizando las primarias más importantes.

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Para empezar: El 1er Distrito del Congreso de New Hampshire (conocido en inglés como “CD1”). El distrito incluye el Southern Tier, Seacoast, Lakes Region, Mount Washington Valley, y partes de Greater Manchester.(Si necesitas revisar si votas en este distrito, puedes consultar una papeleta de muestra aquí.)

Lee información electoral en español

El panorama general 

La carrera tiene mucho en juego... y está muy concurrida. Chris Pappas, titular durante cuatro mandatos ha mantenido el puesto relativamente demócrata últimamente. Pero sin él ahora en esta contienda, ya que está como candidato al Senado Nacional, los Republicanos creen que tienen una oportunidad para cambiar las cosas. Esto hace que esto sea especialmente importante para ambos partidos ya que los dos compiten por el control del Congreso. Hasta ahora, con muchos candidatos y sin un favorito, las elecciones parecen estar abiertas.

Para que puedas conocer a cada candidato, hemos recopilado los sitios web de campaña, perfiles de Citizens Count en inglés, y (cuando estén disponibles) videos de entrevistas con WMUR y otros medios. Más adelante este otoño, NHPR organizará sus propios foros de candidatos con los ganadores de cada elección primaria.

Front row: Carleigh Beriont and Maura Sullivan. Middle row: Hollie Noveletsky, Anthony DiLorenzo and Brian Cole. Back row: Christian Urrutia and Stefany Shaheen.
Photo illustration by Gia Orsino
/
NHPR file photos
Front row: Carleigh Beriont and Maura Sullivan. Middle row: Hollie Noveletsky, Anthony DiLorenzo and Brian Cole. Back row: Christian Urrutia and Stefany Shaheen.

El actual estado de la elección: Demócratas

Con ocho demócratas en la papeleta, todo queda en el aire. Con muchos candidatos y una población mayormente indecisa, la mayoría de candidatos están tratando de llamar la atención — por lo que el reconocimiento de nombres puede ser muy importante. Con eso dicho, han surgido algunas diferencias en asuntos como la reforma de la atención médica que puede ayudar a los votantes a navegar el campo. La encuesta reciente muestra una competitiva contienda entre Shaheen y Sullivan, con Beriont no tan atrás.

Nota: El representante Heath Howard, legislador estatal de Strafford, suspendió recientemente su campaña y respaldó a Beriont, pero su nombre seguirá apareciendo en la papeleta electoral de septiembre.

El actual estado de la elección: Republicanos

Con cuatro candidatos, Trump podría inclinar la balanza. Con pocas grandes diferencias entre candidatos en papel (considera antecedentes de negocio, raíces locales y una agenda pro-Trump), las campañas se han dirigido a las biografías y los logros personales para atraer a votantes. Pero con el respaldo de Trump en julio a DiLorenzo, la campaña de él tomó una fuerza significativa, y podría ser un factor diferenciador.

Nota: Melissa Bailey, vicepresidenta del Comité Republicano de Bedford, se retiró de las primarias en julio y respaldó a DiLorenzo, pero seguirá apareciendo en la papeleta electoral.

Analiza más: 

  • ¿Aprendes mejor visualmente? Aquí tienes un análisis completo de las candidaturas en inglés, cortesía de nuestro colega Todd Bookman. 
  • ¿Qué es lo más importante para emitir tu voto? Escríbenos tu opinión en WhatsApp. Tu perspectiva nos ayudará a brindarte un mejor servicio a ti y a los demás votantes de New Hampshire en estas elecciones.

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Gia Orsino
Gia Orsino is part of NHPR's audience engagement team, serving as the lead voice of our daily newsletter, The Rundown. She also contributes to our digital and social storytelling efforts across platforms.
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