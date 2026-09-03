2.º distrito del Congreso de NH: Estas primarias esconden más de lo que parece

Esta nota fue originalmente escrita en inglés para una edición especial de The Rundown, el boletín diario en inglés que busca mantener a la audiencia informada, pero no abrumada. Para suscribirte, haz clic aquí . Traducción de María Aguirre.

El 8 de septiembre, los residentes de New Hampshire se dirigirán a las urnas para decidir quién va a aparecer en la papeleta de la elección general en noviembre. Para esto, NHPR ha estado analizando las primarias más importantes.

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A pocos días para ir a las urnas, la serie continúa con el 2.º distrito del Congreso (en inglés, “CD2”), el cual abarca la mayor parte de las zonas norte, sur y oeste del estado.

Recuerda: si necesitas revisar si votas en este distrito, puedes consultar una papeleta de muestra aquí .

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El panorama general

Esta elección no es tan caótica como el CD1. Con un menor número de candidatos, los favoritos con ventaja de más de 40 puntos a sus competidores y un escaño que ha sido tradicionalmente demócrata durante siete ciclos electorales, el segundo distrito se perfila como una contienda primaria más sencilla. Pero como mencionamos, esto esconde más de lo que parece.

¿Quieres ver cómo se comparan? Dos de los favoritos Republicanos se reunieron para un debate primario organizado por WMUR. (La estación de TV planea más debates en los próximos días, revisa el cronograma .)

Para que puedas conocer a cada candidato, hemos recopilado los sitios web de campaña, perfiles de Citizens Count en inglés, y (cuando estén disponibles) videos de entrevistas con WMUR y otros medios. Más adelante este otoño, NHPR organizará sus propios foros de candidatos con los ganadores de cada elección primaria.

Photo illustration by Gia Orsino / NHPR file photos Left to right: Lily Tang Williams, Paige Beauchemin, Victor Orlando and Maggie Goodlander.

El actual estado de la elección: Demócratas

Para los demócratas, es un candidato actual contra un contrincante progresista. La representante Maggie Goodlander, quien está terminando su primer mandato en el Congreso, viene de una familia adinerada y bien conectada de New Hampshire, y trabajó en la administración de Biden.

Ella está en una postura confiada, pero tendrá que competir con Beauchemin, una legisladora estatal, que es parte de una ola política de recién llegados tratando de revolucionar el legado Demócratas.

Haciendo referencia a su experiencia como madre trabajadora y enfermera titulada, ella intenta proyectar una imagen más sensata y cercana al ciudadano promedio de New Hampshire.

Paige Beauchemin , Representante estatal de Nashua: entrevista , detalles

El actual estado de la elección: Republicanos

Para los republicanos, es un nombre conocido contra un recién llegado a la política. En un momento donde la mayoría de candidatos al Congreso se inspiran en los políticos nacionales, la favorita Lily Tang Williams y Victor Orlando están adoptando un enfoque más auténtico.

Tang Williams, quien insatisfactoriamente ha buscado el puesto dos veces, espera que su persistencia ( y su creciente comunidad en línea ), la llevará al límite. Mientras tanto, Orlando, un recién llegado con poco reconocimiento o fondos de campaña, está apostando por una plataforma a favor de los trabajadores — una postura inusual para los republicanos modernos.

Victor Orlando , dueño de una pequeña empresa: entrevista , detalles .

Lily Tang Williams , co-presidenta de la New Hampshire Asian American Coalition: entrevista , detalles .

Analiza más:

¿Aprendes mejor visualmente? Aquí tienes un análisis completo de las candidaturas en inglés, cortesía de nuestro colega Josh Rogers.

¿Quieres rastrear el dinero? Explora los reportes de recaudación de fondos en FEC.gov .

¿No sabes que llevas a las urnas? Lau Guzmán nos explica .

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