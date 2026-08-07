Manchester vuelve a rechazar un acuerdo con ICE

La Junta del Alcalde y Concejales de Manchester votó esta semana para no firmar un acuerdo con ICE para encargarse de algunas funciones migratorias. El departamento se ha negado desde la anterior primavera a unirse a este contrato, conocido como un acuerdo 287(g) , pero el asunto se está haciendo cada vez más político a medida que un número creciente de departamentos del estado se suma al acuerdo.

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El jefe de la policía de Manchester, Peter Marr, dijo que el acuerdo no es necesario, ya que el departamento ya coopera con ICE en el curso de sus deberes. Él agregó que el departamento actualmente tiene escasez de personal y no tiene oficiales para asignarles la aplicación de ley migratoria. Él también resaltó que ICE ya tiene presencia en la ciudad: la única oficina de planta de New Hampshire está en el centro de Manchester.

“Parte de mi trabajo es manejar los recursos del Departamento Policial de Manchester y no creo que tener a nuestros oficiales haciendo trabajo federal cuando su oficina está aquí, sus agentes están aquí – No creo que sea un buen uso de recursos”, dijo en inglés en una reunión municipal esta semana.

Desde enero de 2025, 92 personas han sido arrestadas por asuntos migratorios en Manchester, según datos federales obtenidos por la organización sin fines de lucro Deportation Data Project . Estos arrestos fueron realizados en su mayoría por agentes de ICE, ya que solo nueve fueron identificados como pertenecientes a un programa 287(g).

Pero mientras los arrestos de ICE por la policía local aumentaron y más agencias en el estado firman los acuerdos 287(g), Manchester enfrenta presión de los Republicanos locales y estatales para juntarse a los 24 otros departamentos de New Hampshire que tienen contratos activos con ICE.

El concejal Republicano Ed Sapienza dijo que el programa podría permitir que la ciudad tenga fondos federales adicionales y “conectar los puntos burocráticos” ya que Manchester ya trabaja con ICE.

“Solo pedimos que mejoremos la comunicación y cooperación entre el Departamento de la Policía de Manchester y las autoridades federales que buscan la ley y el orden”, dijo en inglés.

Pero el concejal Jason Bonilla, un Demócrata de uno de los escaños más diversos de la ciudad, dijo que firmar uno de estos acuerdos afectaría el trabajo que la policía ha realizado para contactarse con los residentes inmigrantes y refugiados.

“Necesitamos que llamen. Necesitamos que cooperen, especialmente dentro de una investigación”, dijo en inglés.

“Nuestros miembros de la policía de nuestro Departamento Policial de Manchester se han comprometido a proteger y servir a todos. Esto significa servir a todos sin importar su estatus”.

Al final, la abrumante mayoría de concejales votó a favor de mantener la situación actual -- pero el voto es en gran medida simbólico, ya que una ley estatal aprobada el año pasado impide que los gobiernos locales aprueben ordenanzas que prohíban a sus departamentos de policía locales firmar un acuerdo 287(g).

Traducción por María Aguirre