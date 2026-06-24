Este verano, ruta de bus gratuita lleva a residentes de Manchester al supermercado, centros médicos

La Autoridad de Tránsito de Manchester lanzó una nueva ruta de bus gratuita el lunes para llevar a los residentes desde el Center City a los parques, supermercados y la piscina de la ciudad en el North End. La Ruta 42 es un piloto de la Age Friendly Initiative del departamento de salud de la ciudad para este verano.

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Yesenia García, una residente, vive cerca del comienzo de la ruta y llevó a sus hijos al viaje inaugural. Ella maneja a veces, pero dice que la nueva ruta será de mucha ayuda para llevar a sus hijos a la piscina comunitaria en Livingston Park.

“Necesitábamos un bus que así nos trajera y tuviéramos comodidad para la comunidad”, dijo. “Y con este calor que está haciendo, lo necesitamos para venir a la piscina”.

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Los fondos para la piscina comunitaria y la infraestructura pública fueron parte de un tenso debate en el presupuesto de la ciudad para el año fiscal. Mientras la ciudad trabaja para obtener un contrato para una nueva piscina y ‘bathhouses’ en el barrio, el alcalde de Manchester Jay Ruais celebró que exista una manera más fácil para que los residentes vayan a la piscina en el North End este verano.

“Esta ruta de bus es increíble para los niños que quieren ir al Livingston Park para disfrutar de la piscina allá. Esto también es increíblemente importante para los adultos mayores y aquellos que no tienen acceso al transporte”, dijo el alcalde en inglés.

“Tenemos 16,500 adultos mayores en la ciudad de Manchester, y es increíblemente importante que vamos a construir la infraestructura necesaria para atender sus necesidades”.

Laura Guzmán / NHPR Las hermanas Pagán llevan a sus hijos a tomar el bus por primera vez. Se perdieron algunas veces en la ruta nueva, pero lograron regresar al supermercado PriceRite en Manchester.

Algunas organizaciones sin fines de lucro aparecieron en la fiesta de lanzamiento de la ruta, incluyendo algunos departamentos de la ciudad y la organización sin fines de lucro de viviendas NeighborWorks. Sarah Piper, una de sus coordinadores de servicios para inquilinos, dijo que la ruta gratis será de mucha ayuda para los clientes, especialmente para aquellos que viven con ingresos fijos.

“Cualquier cosa que se pueda obtener con precio reducido o gratis significa que sea accesible a más personas”, dijo Piper en inglés.

“Manchester Transit tiene un sistema completo de presentaciones de cómo utilizar el bus y cómo aprovechar cosas gratis o reducidas para asegurar que llegues a la mayoría de lugares posibles”.

El bus sale de Price Rite una vez cada hora desde las 7 a.m. a 4 p.m. de lunes a sábados, hasta el 5 de septiembre. Hay un calendario detallado en mtabus.org .

Traducción por María Aguirre