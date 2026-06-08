Dos departamentos policiales más de NH firmaron acuerdos 287(g). Estamos a unos días del Mundial.

A continuación, lee las noticias del lunes 8 de junio de 2026

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Dos departamentos policiales más de New Hampshire firmaron acuerdos 287(g)

Los departamentos policiales de Weare y Hillsboro se han unido a un contrato federal para ayudar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El Concord Monitor reporta que los pueblos aceptaron los acuerdos 287(g) durante la pasada semana. Los contratos autorizan a la policía local a arrestar e interrogar a personas sobre posibles violaciones migratorias. Los departamentos policiales con acuerdos 287(g) pueden recibir fondos federales para su trabajo migratorio.

Veinte otras agencias policiales de New Hampshire han firmado estos acuerdos, y han realizado al menos 51 arrestos migratorios desde septiembre del año pasado.

Funcionarios de seguridad de Massachusetts dicen que están listos para el Mundial que empieza esta semana

No existen amenazas específicas ni creíbles contra la Copa Mundial masculina de fútbol.

Así lo dicen los funcionarios de seguridad pública que se reunieron en Foxboro, Massachusetts, donde se disputarán siete partidos de fútbol a partir de esta semana.

La directora de la Agencia de Gestión de Emergencias de Massachusetts Dawn Brantley, dijo que están listos para los partidos.

“Para nosotros, el éxito significa que los aficionados puedan centrarse en la emoción de los partidos, la energía del público y la experiencia de formar parte de un evento histórico, sabiendo que un extraordinario equipo de profesionales de la seguridad pública trabaja cada día para mantenerlos a salvo”, dijo Brantley.

Los funcionarios estatales dicen que están preparados para activar hasta a 85 miembros de la Guardia Nacional de Massachusetts para apoyar a las agencias policiales locales durante los partidos.

Aeropuerto Logan en Boston podría perder personal en aduanas debido a plan del Secretario de Seguridad Nacional

El Aeropuerto Logan en Boston es uno de los aeropuertos que sería afectado si la amenaza del Secretario de Seguridad Nacional se hace realidad.

El secretario ha planteado la idea de recortar personas de aduanas en aeropuertos en ciudades donde la administración de Trump alega que no cumplen suficientemente con sus políticas de inmigración.

WBUR reporta que …

Dado que se espera que grandes eventos como la Copa del Mundo y las celebraciones del 250 aniversario atraigan a miles de visitantes este verano, el director ejecutivo de Massport, Rich Davey, dice que el aeropuerto Logan se vería gravemente afectado si perdiera a sus oficiales de aduanas.

Davey dice que los aeropuertos están presionando a la administración a buscar otras maneras de realizar los controles migratorios. Él dice que están revisando la propuesta con cuidado.

Sigue abierto el periodo de inscripción para candidatos de las elecciones de NH 2026

El periodo de inscripción para candidatos compitiendo en las elecciones estatales de 2026 sigue abierto esta semana. Algunos candidatos en importantes elecciones están programados a inscribirse en los próximos días.

El congresista Chris Pappas presentó su candidatura al Senado Nacional hoy lunes.

Pappas espera suceder a su colega demócrata Jeanne Shaheen, quien se retira.

Mientras tanto, el exsenador estadounidense John E. Sununu busca recuperar el puesto en el Senado que perdió en 2008. Él presentará su candidatura a finales de esta semana.

Los candidatos que deseen aparecer en la papeleta electoral de este año tienen hasta el viernes para presentar la documentación necesaria.

Nuevo estudio en Vermont descubre datos sobre cómo la gripe infecta a los humanos

Una nueva investigación de la Universidad de Vermont ha descubierto que los dos tipos de gripe más comunes en humanos infectan de maneras diferentes. Los investigadores dicen que esto podría abrir la puerta a nuevos métodos preventivos o tratamientos.

La doctora Emily Bruce, profesora asistente de microbiología y genética molecular, es la principal investigadora del estudio. Ella descubrió que una cepa común del virus de la gripe A dependía de una molécula muy específica para entrar en las células humanas, mientras que la otra cepa no.

[That was really surprising to us because we were operating under the assumption that kind of all of the influenza viruses went in the same way.]

“Eso nos sorprendió mucho porque partíamos de la base de que todos los virus de la gripe seguían el mismo camino”, dijo.

Bruce agregó que el descubrimiento podría ser el primer paso en un largo proceso de desarrollar nuevas maneras de tratar y prevenir la gripe, al atacar a dichas moléculas.

Esto también pasa en NH:

Los residentes del estado están utilizando más inteligencia artificial que el año pasado, pero no están contentos por eso, según un nuevo estudio de la UNH sobre las actitudes hacia la IA.

Alrededor de dos tercios de los que participaron en la encuesta dicen que la IA tendrá un efecto negativo en el país por los siguientes diez años, especialmente en personas menores a 35. Dicen que están preocupados sobre el efecto de la IA en trabajos, elecciones, relaciones personales, el ambiente, y las noticias.

La mayoría de los residentes tampoco apoyan la construcción de un nuevo centro de datos de IA en el estado, y dos tercios se opondrán a la construcción de uno en su ciudad o pueblo.