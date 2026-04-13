La policía local ha realizado 51 arrestos migratorios en NH en el pasado año

New Hampshire es el único estado en New England con departamentos locales de la policía participando en un modelo task force (o modelo de oficiales delegados para efectuar órdenes de arresto) del programa 287(g), el cual otorga a los oficiales locales la potestad de aplicar la ley migratoria, incluyendo arrestos y detenciones de personas sospechosas de estar en el país sin autorización.

Read this story in English

Los nuevos datos demuestran que 15 alianzas locales están contribuyendo al aumento de arrestos de ICE en el estado durante la segunda administración de Trump. Los arrestos migratorios en el estado se han duplicado en los pasados 15 meses, en comparación a un periodo similar a fines de la administración de Biden, según datos de ICE obtenidos a través de solicitudes de récords públicos por el Deportation Data Project .

Un total de 429 personas han sido arrestadas, con agencias locales realizando 51 de estos arrestos.

Revisa una lista completo de los pueblos y condados con acuerdos 287(g) aquí

Republicanos de alto rango en New Hampshire, incluyendo a la gobernadora Kelly Ayotte, han incentivado una colaboración más cercana con ICE. Ayotte firmó dos leyes el año pasado que no permiten que las municipalidades prohíben la cooperación con autoridades federales de inmigración.

NHPR analizó los datos para ver dónde se dieron los arrestos, cuántas de las personas arrestadas tenían antecedentes penales, cuántos arrestos resultaron en deportaciones y quiénes son las personas arrestadas.

Por qué nos enfocamos en estos datos

New Hampshire es el único estado en New England donde las fuerzas locales de ley han firmado acuerdos con ICE. Buscamos entender cómo estos acuerdos han funcionado mientras el gobierno federal continúa con su agenda de deportación. Estos datos también nos brindan un panorama más detallado en a quiénes ICE está arrestando en el estado.

Los 51 arrestos efectuados por las agencias locales de policía están por debajo de las detenciones realizadas por ICE en la comunidad y los traslados desde cárceles de condado, prisiones estatales o prisiones federales – muchas como parte del Programa contra Extranjeros Delincuentes.

La mayoría de arrestos en New Hampshire ocurrieron en la mitad sur del estado, especialmente en la oficina de ICE en el centro de Manchester.

Los otros arrestos tienden a darse en sitios donde hay prisiones del condado o con acuerdos 287(g) – incluyendo a los condados de Hillsborough y Rockingham, donde ambos tienen acuerdos 287(g) mediante su alguacil y una prisión. También hubieron 14 arrestos en el condado de Cheshire; el pueblo de Troy tiene un acuerdo con ICE y ha realizado al menos 12 arrestos.

La gobernadora Kelly Ayotte, alguaciles de condados y jefes policiales han apoyado estas alianzas , diciendo que los programas están para detener a criminales peligrosos.

Pero los datos presentan un panorama algo diferente de las personas que están siendo arrestadas en New Hampshire durante la segunda administración de Trump. Se dividen en partes iguales entre personas condenadas por un crimen, personas con cargos criminales pendientes y otros que tienen una violación migratoria en su récord.

ICE asigna a las personas arrestadas un nivel de amenaza, en base a sus antecedentes penales. Alrededor del 14% de personas arrestadas en el estado fueron asignadas a un nivel de amenaza equivalente a una condena por un delito peligroso o violento. El resto fueron arrestados por una infracción de inmigración o están esperando acusados de un crimen.

ICE ha arrestado a 429 personas de 39 países distintos en los últimos 15 meses. La mayoría de los arrestados vienen de países latinoamericanos como Brasil, México, Guatemala y de la República Dominicana.

Los arrestados también tienen un claro perfil demográfico: Hombres Latinos de entre 20 y 40 años representaron el 63% de los arrestos en New Hampshire.

La mitad de las personas arrestadas por ICE en New Hampshire fueron deportadas. La mayoría fueron deportadas a su país de origen, pero hubo siete casos donde se deportó a un tercer país. En dichos casos, los individuos fueron condenados por un delito, excepto por un hombre hondureño de 58 años que fue arrestado en diciembre por una infracción migratoria. Él fue deportado a Ecuador.

Un poco menos de la mitad de las personas que tenían una orden de deportación antes de su arresto – muchos por años. La otra mitad fue arrestada primero y recibieron una orden definitiva de deportación después. Entre ese grupo, la mayoría recibió una orden definitiva de deportación en el plazo de un mes, a veces el mismo día o la misma semana.

Casi un tercio de las personas arrestadas tenían sus casos de deportación pendientes frente a un juez. A nivel nacional, la administración de Trump ha estado incentivando a personas que están en el país sin autorización a voluntariamente ‘auto-deportarse’; 56 personas arrestadas en New Hampshire lo hicieron.

Hay algunas inconsistencias en los datos de deportación debido a que no todas las personas deportadas recibieron una orden definitiva de deportación, y algunas que han recibido una orden definitiva de deportación no se han deportado aún.

Traducción de María Aguirre