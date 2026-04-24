Algunos departamentos policiales de NH reciben más de $300,000 de los acuerdos con ICE

Al menos cinco departamentos de policía de New Hampshire han solicitado un aporte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por firmar acuerdos que forman alianzas con la agencia para imponer la ley migratoria.

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A las agencias locales de fuerzas de ley que se unen al programa 287(g), ICE ofrece alrededor de $100,000 por un vehículo, además de fondos adicionales por actualizaciones de infraestructura, equipos por cada oficial entrenado y por número de arrestos, llamado también “premio por desempeño”.

“Tenemos un presupuesto muy ajustado. Si podemos ahorrarle dinero a los contribuyentes para obtener equipos para operar a diario, eso ayuda”, dijo en inglés el jefe policial de Candia, Chad Shevlin. “Buscamos todo tipo de ayuda económica, no solo a través de este programa”.

Candia es uno de los tres departamentos que han recibido fondos de ICE. Los otros incluyen

Colebrook y Caroll, mientras que la policía de Epping y la Oficina del Alguacil del Condado de Belknap están esperando el suyo. La Oficina del Alguacil del Condado de Rockingham decidió no solicitar este aporte.

NHPR está esperando respuesta sobre el estatus de solicitud de los nueve departamentos restantes, incluyendo a la policía estatal.

Un aporte por participar

En Colebrook, la policía hizo dos arrestos migratorios. Ellos solicitaron tanto el aporte de ICE y un reembolso por el tiempo que tomaron los oficiales en los arrestos. El jefe Paul Rella planea utilizar al menos $40,000 de su aporte para reemplazar los radios portátiles del departamento.

“Algunos de ellos no funcionan bien, y son tan desactualizados que no se pueden arreglar”, dijo en inglés. “Eso no es de bajo presupuesto, por eso hemos tenido las mismas radios durante 20 años”.

Otros departamentos dicen que planean utilizar los fondos para actualizaciones tecnológicas, comunicaciones, seguridad en las celdas y cámaras corporales.

El jefe de la policía de Candia dijo que el departamento recibió $115,000, un poco más de una décima parte de su presupuesto operativo anual. Tiene tres oficiales que han completado las capacitaciones 287(g) pero no han hecho arrestos migratorios.

Reembolsos por tiempo

Al final, si Candia realiza un arresto migratorio, son elegibles para pedir reembolsos para cubrir el tiempo que tomó el oficial. El acuerdo original con ICE no tenía la opción de solicitar reembolso, entonces el Alguacil del Condado de Belknap Bill Wright dijo que este cambio ayuda.

“Creo que es una buena oportunidad que nuestro personal pueda solicitar más dinero”, dijo Wright en inglés. “Pero al mismo tiempo, demuestra que el condado no está perdiendo nada. Mi personal aún debe trabajar 40 horas a la semana”.

La Oficina del Alguacil de Rockingham fue elegible para un aporte y para reembolsos, pero decidieron no solicitarlo.

“Nuestra reacción instintiva es que no queríamos que parezca que estábamos incentivados por el dinero para participar en este programa”, dijo en inglés el Mayor Christopher Bashaw, “porque acordamos participar en el programa antes de que haya cualquier discusión de incentivos o dinero para reembolsos o equipo”.

Él agregó que su oficina no estaba utilizando el programa 287(g) lo suficiente como para que valga la pena el tiempo invertido en solicitar los reembolsos. Sin embargo, su oficina podría hacerlo si arrestan a más personas en el marco de dicho programa.

‘No es un esfuerzo generalizado de la ley migratoria’

Casi un año después de firmar una alianza con ICE, algunos departamentos, incluyendo la Oficina del Alguacil de Rockingham, han agregado secciones a sus Procedimientos Operativos Estándar para tomar llamadas migratorias.

Otros jefes de policía han dicho que el programa ha ayudado a sus oficiales en el pasado año.

“No es un esfuerzo generalizado de la ley migratoria o cualquier actividad, como lo que estoy viendo en las noticias”, dijo Shevlin, el jefe de policía Candia. “Esto se aplica a las personas involucradas en el sistema de justicia penal dentro de nuestras funciones policiales normales”.

De manera similar, el alguacil del condado de Belknap Bill Wright dijo que a pesar de ciertas tensiones sobre la participación del departamento, el programa le ha brindado a sus oficiales las herramientas para imponer la ley, sin importar las políticas.

“Durante la administración Biden, estas leyes eran exactamente las mismas. No hay nada nuevo. Pero él permitió que los procesos fueran diferentes”, dijo.

“Todavía teníamos contacto con inmigrantes ilegales aquí en el condado de Belknap. La diferencia era que los agentes de ICE no venían a realizar el arresto y no nos ofrecían el 287(g)”.

Traducción de María Aguirre