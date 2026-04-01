La Corte Suprema esuchará argumentos sobre ciudadanía de nacimiento: ¿Qué significa para NH?

La Corte Suprema de los EE.UU. escuchará argumentos hoy en una demanda de la ACLU presentada en New Hampshire, que impugna la orden ejecutiva del presidente Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de algunos inmigrantes.

Esta es una de las muchas impugnaciones legales contra la orden ejecutiva de 2025.

Para ayudarnos a entender este caso y como afecta al estado, nos acompaña Lau Guzmán a Que Hay De Nuevo, NH, reportera de comunidades inmigrantes y Latinas de New Hampshire

A continuación, una transcripción de la entrevista ligeramente editada para claridad:

¿Qué está en juego en esta demanda?

Fundamentalmente, es la Constitución de los Estados Unidos, específicamente la enmienda número 14. Esta fue promulgada en 1868 tras la Guerra Civil y fue promulgada como un esfuerzo para proteger a los afrodescendientes recién liberados. Esta enmienda dice que, cito y traduzco, “toda persona nacida o nacionalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida”.

Entonces, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva el primer día de su segundo mandato para prohibir esta enmienda particular dirigida a los inmigrantes indocumentados o las personas que tienen estatus legal pero temporal, y la administración Trump sostiene que esta cláusula de la Constitución es obsoleta y que se ha abusado de ella.

En tu reportería y cercanía con la comunidad, ¿que se comenta al respecto?,¿que le preocupa a la gente?

La mayor preocupación es que un niño nazca sin identidad o nacionalidad. Por ejemplo, en mi país, Colombia, tenemos algo que se llama una cédula de ciudadanía que nos identifica para casi todo. Acá en Estados Unidos no hay nada así. La gente se identifica de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, un registro de nacimiento, un pasaporte, la licencia de conducción, tu número de seguridad social, ese tipo de cosas. Según la orden, Trump ordenó que las agencias de gobierno no emitan ninguno de estos documentos que reconozcan la ciudadanía para niños de padres con visas temporales de trabajo, estudiantes o turistas. Y dependiendo de la ciudadanía que tengan los padres y varios marcos legales del país de donde son, ese niño podría quedar sin ciudadanía.

¿Cómo se vería afectada la comunidad inmigrante en New Hampshire específicamente?

Acá en New Hampshire tenemos mucha gente que viene temporalmente para trabajar en la temporada turística, especialmente durante el invierno y el verano. Vienen mucho al norte o al oeste para trabajar. También tenemos a Dartmouth [College] y el sistema médico, y este atrae mucha gente con visas de estudio o trabajo. Para ponerte el ejemplo, una visa H-1B que se maneja mucho acá es una visa especializada de trabajo para gente que tiene estudios y se estima que unas 100 personas con esa visa acá en New Hampshire en este momento. Entonces, si esta orden ejecutiva resulta que pasa y resulta que una persona que tiene una de estas visas tiene un hijo, podría quedar sin ciudadanía, por lo que es una visa temporal de trabajo.

Llevamos un poquito más de un año en la administración de Trump y esta es una de once demandas en contra de la orden ejecutiva ¿Qué dicen los jueces?

La mayoría, aún los más conservadores, han dado señas en contra de la orden ejecutiva y esta anda bloqueada en varias jurisdicciones. Y los jueces emiten estas opiniones y varios referencian un caso de la Corte Suprema de 1885. Vamos a ponernos históricas otra vez. Se trata de un joven cocinero llamado Wong Kim Ark de ascendencia china. Él nació en San Francisco y regresaba a la ciudad tras un viaje a China y los oficiales de aduanas le negaron la entrada. La Corte Suprema decidió que todos los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos, sin importar su ascendencia, y este ha sido el precedente por los últimos 140 años.

Claro, y sabemos que una de esas demandas es una presentada por la sección de la ACLU aquí en New Hampshire… ¿Qué diferencia hay entre este caso, Trump contra Barbara?

Sí, claro. Entonces, Trump versus Barbara es el segundo caso que fue presentado por la ACLU de New Hampshire. El primero fue uno que se llama Trump v. Indonesian Community y fue una de las primeras demandas que interpusieron. Es un grupo de gente afectada, incluyendo un centro comunitario acá en New Hampshire, con la comunidad indonesia y varias otras organizaciones parecidas en otros estados. Un juez federal de New Hampshire que se llama Joseph Laplante, ordena un bloqueo temporal casi inmediatamente en base de esta orden, pero la Corte Suprema decidió que este bloqueo temporal solo es válido en la jurisdicción del juez. Entonces esto presenta un problema. Por ejemplo, un juez que decide que esta orden ejecutiva es inconstitucional y la tumba en su región. Pero el juez de la región vecina decía que la orden ejecutiva está bien y la deja así. Entonces creamos un marco legal donde aquí sí, aquí no.

Lo que está pasando en este caso Trump versus Barbara, es otra estrategia, es algo que se llama una demanda colectiva, o un class action en inglés, que es válida federalmente. Lo que intenta hacer es crear una clase de bebés y familias que podrían ser afectadas por esto. Este es el caso que va a la corte.

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¿Cuándo podríamos esperar una decisión de la Corte?

La Corte Suprema es un poquito diferente a las otras cortes en que no dicta sentencia de una, si no que suele esperar hasta finales junio, especialmente en casos importantes como este.