Cámara de NH aprueba proyectos que afectan programa de refugiados, rentas para inmigrantes

Los legisladores aprobaron un proyecto de ley el miércoles que desmantelaría el programa de reasentamiento de refugiados administrado a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado (DHHS por sus siglas en inglés). Esta es una de las varias propuestas respaldadas por Republicanos esta sesión que siguen la agenda del presidente Trump de “America-first” (“América primero”) que busca limitar el apoyo y acceso a inmigrantes y refugiados.

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En los últimos 15 años , más de 5,000 refugiados han sido reasentados en New Hampshire, según datos del DHHS.

El programa de reasentamiento de refugiados de New Hampshire es completamente financiado con fondos federales y el HB1706 impediría que DHHS distribuya los fondos a diferentes organizaciones de reasentamiento.

Los fondos federales actualmente están en pausa, al igual que las nuevas admisiones de refugiados al país. Pero el representante Republicano Travis Corcoran, el patrocinador del proyecto, dijo que él no quiere que New Hampshire administre el programa en las futuras administraciones.

“El gobierno del estado de New Hampshire no existe por el beneficio de los somalíes, haitianos o butaneses. Existe por el beneficio de los ciudadanos de New Hampshire”, dijo en inglés en la audiencia pública del proyecto en febrero.

“La pregunta relevante es, ¿el programa de refugiados beneficia a los ciudadanos de New Hampshire? Mi respuesta es no, y específicamente, creo que el programa es activamente muy malo para los ciudadanos de New Hampshire”.

Si el proyecto se hace ley, no terminaría con el reasentamiento federal de refugiados. En lugar de eso, el trabajo quedaría para las organizaciones sin fines de lucro, según funcionarios del DHHS. El director de asuntos legislativos John Williams dice que tendría un impacto significativo fiscal más allá de los fondos.

“El impacto económico no solo es una pérdida de $4.4 millones en ingresos perdidos y reducciones en los gastos del estado, sería una pérdida para la comunidad, para gobiernos locales y municipales de más de $1 millón por año fiscal estatal”, dijo en inglés.

Las organizaciones de defensoría de inmigrantes también han empujado la propuesta, al igual que el público, con una oposición en línea significativa .

“El daño que este proyecto causaría, si se firma como ley, es inmenso. Los refugiados son resilientes, miembros trabajadores de nuestra comunidad, que fortalecen nuestra cultura y economía”, dijo en inglés Bill Gillett, director de Políticas Públicas y Defensa de Intereses en el Instituto Internacional de New England.

“Revertir nuestra promesa de protección e impedir que los refugiados vengan a New Hampshire en el futuro nos perjudicará a todos”.

Gillett dijo que espera que mientras el Senado abarque el proyecto, los senadores “voten con un entendimiento de lo que en verdad está en juego: no solo legado humanitario sino también la prosperidad del Granite State”.

Limitar el acceso a unidades en alquiler para inmigrantes indocumentados

Dos otros proyectos aprobados en la Cámara esta semana harían que sea más difícil para inmigrantes indocumentados alquilar departamentos o casas.

Una propuesta haría que ocupar o alquilar una casa sea considerada un delito menor de clase A para los inmigrantes indocumentados o con antecedentes penales por delitos graves. Esto podría resultar en una pena de hasta un año de cárcel y una multa de $2,000, en caso de condena. El proyecto de ley también autoriza a los alguaciles a arrestar a estos inmigrantes si son desalojados.

El representante Republicano Joe Alexander de Goffstown patrocina el proyecto. Él lidera el Comité de Vivienda y dijo que esta propuesta podría ser otra solución para la escasez de viviendas en el estado.

“Nos faltan 90,000 viviendas antes de 2040. Y creo que parte de la razón es porque tenemos personas que viven ilegalmente en apartamentos, ocupando unidades de ciudadanos de New Hampshire”, dijo en inglés durante una reunión del comité.

“Los inmigrantes indocumentados no son bienvenidos en el Granite State. Y al aprobar este proyecto de ley, seguiremos asegurándonos de que no haya ningún lugar donde puedan vivir”.

Un proyecto de ley de Alexander relacionado expande la actual ley de desalojos y permitiría que un arrendatario termine un contrato si su inquilino fue acusado de ciertos crímenes, como utilizar una identificación falsa para alquilar, abuso sexual o violencia domestica. También incluye una lista de crímenes vinculados a inmigración, como ingreso inapropiado, albergar o trata de personas.

Traducción por María Aguirre