La temporada de miel de maple empieza lenta. El Senado discute la “Ley Charlie”.

A continuación, lee las noticias del lunes 16 de marzo de 2026

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Los productores de miel de maple de New Hampshire esperan que las temperaturas se mantengan estables tras un comienzo lento de la temporada

Las fábricas de miel de maple de todo New Hampshire finalmente están comenzando a hervir, después de un invierno frío que retrasó la temporada de miel de maple para muchos productores.

Las noches frías y los días cálidos y soleados son esenciales para la producción de miel de maple.

Louis Plante es dueño de Bear Mountain Maple en Hinsdale. Él dice que ha presenciado cómo las condiciones de la temporada cambian bastante durante la pasada década, mientras los inviernos se han hecho más cálidos en New England.

“Antes era mucho más predecible en cuanto a los días en que empezábamos … siempre fue a mediados de febrero cuando hacíamos nuestra primera ebullición durante más de 20 años”, dijo Plante.

Durante los pasados años, Plante dice que ha empezado a producir la miel en enero. Pero la temporada extensa de frío de este año fue inesperada. Esto ha atrasado los objetivos de algunos productores. Pero en Bear Mountain, Plante dice que está esperanzado de que su evaporadora a base de leña sea suficiente para cumplir con lo que se plantearon.

Senado de NH escuchará comentarios públicos sobre la conocida “Ley Charlie”

El Senado de New Hampshire recibirá comentarios públicos esta semana sobre un plan respaldado por la Cámara para limitar cómo las escuelas públicas enseñan sobre raza, historia americana y asuntos LGBTQ.

La legislación llamada Ley para Contrarrestar el odio y el adoctrinamiento Izquierdista revolucionario en la educación se llama Ley Charlie en honor al activista conservador Charlie Kirk.

Entre otras cosas, busca prohibir que las escuelas públicas enseñen teorías críticas de raza, asuntos LGBTQ, análisis marxistas, o cualquier cosa que promueva lo que el proyecto de ley llama división, visiones del mundo dialécticas, conciencia crítica o adoctrinamiento anticonstitucional.

El proyecto de ley arrasó en la Cámara el mes pasado con el apoyo de todos los republicanos excepto de 4, pero todos los demócratas se opusieron.

El comité de educación del Senado escuchará el proyecto mañana.

Expertos dicen que hay que cuidarse de las garrapatas al aire libre incluso en el invierno

Todos los que están disfrutando del aire libre aún deben protegerse de las garrapatas, incluso en marzo. La nevada de esta temporada será beneficiosa para las poblaciones de garrapatas de la región.

El director del programa de vigilancia de garrapatas del estado dice que los arácnidos son muy resilientes en contra del invierno de New England.

"La única vez que las garrapatas pueden sufrir alguna mortalidad, una mortalidad mínima, es cuando no hay nieve y las condiciones son secas y frías", dijo Goudarz Molaei.

Él explica que es porque la nieve actúa como una sábana para que las garrapatas se mantengan cálidas.

Las temperaturas necesitan bajar al menos 10 grados fahrenheit bajo cero para que las garrapatas enfrenten algún riesgo.

Pero dice que incluso cuando hace mucho frío, la temporada de garrapatas nunca termina realmente.

"Incluso ahora mismo, estamos viendo personas que son picadas por garrapatas y envían sus garrapatas a nuestro laboratorio", dijo.

La Estación Experimental Agrícola de Connecticut dice que cualquier persona que tenga una garrapata que necesite ser analizada, debe primero entregarla a su departamento de salud local.

Parque eólico en Connecticut y Rhode Island retomó operaciones después de interrupción de administración de Trump

Un gran parque eólico situado frente a las costas de Connecticut y Rhode Island ha entrado oficialmente en funcionamiento.

La construcción del proyecto, conocido como Revolution Wind, fue abruptamente interrumpida por la administración dos veces al año, citando preocupaciones por la seguridad nacional.

Chris Phelps es el director estatal para Environment Connecticut. Él dice que el parque eólico es una buena noticia para los precios de la energía en New England y para la calidad del aire.

"Cuanto más viento eólico marino tengamos funcionando y alimentando nuestra red, menos centrales eléctricas contaminantes y sucias tendremos que poner en marcha en momentos de alta demanda", dijo Phelps.

El proyecto enviará hasta 704 megavatios de energía limpia a la red de energía de New England.

Esa es energía suficiente para abastecer a 350 mil hogares.

Esto también pasa en NH:

La Cámara de New Hampshire ha aprobado dos proyectos de ley que expandirán el uso legal de la fuerza letal.

Un proyecto de ley permitiría a una persona usar fuerza letal para defender a un tercero si este se encuentra amenazado en un automóvil o en su hogar.

Otro complicaría que alguien culpe a otra persona de amenazas criminales por blandir un arma, siempre y cuando la persona que exhibió el arma creyera que se encontraba bajo amenaza.

Aunque los críticos del proyecto de ley dijeron que esto comprende el riesgo de permitir que las personas disparen a alguien durante una pelea, los que defienden el proyecto dicen que la defensa personal, así sea con armas, es un derecho constitucional.