Vuelo de ICE varado en el aeropuerto de Portsmouth por tormenta de nieve partió hacia Bulgaria

New Hampshire Public Radio | By Lau Guzmán,
María Aguirre
Published February 24, 2026 at 5:53 PM EST
Activists from No ICE NH document Omni Air International 4065, a flight charted by Omni Air International carrying immigration detainees. The flight landed at Pease International Airport in Portsmouth at 1 a.m. and spent over 12 hours on the tarmac due to blizzard conditions.
Contributed by
/
No ICE NH
Activists from No ICE NH document Omni Air International 4065, a flight charted by Omni Air International carrying immigration detainees. The flight landed at Pease International Airport in Portsmouth at 1 a.m. and spent over 12 hours on the tarmac due to blizzard conditions.

Un vuelo que llevaba detenidos inmigrantes varado en el Aeropuerto Internacional de Portsmouth por 12 horas el lunes debido a las severas condiciones de clima, partió en la madrugada del martes hacia Sofia, Bulgaria, según Port City Air.

El vuelo charter, Omni Air International 4065, aterrizó en New Hampshire desde Harlingen, Texas, a la 1 a.m. el lunes. Los detenidos eventualmente fueron desembarcados, alimentados, retenidos en la terminal en la noche, según un vocero para Port City Air, el operador en tierra en el aeropuerto.

Lee la versión en inglés aquí

Los detalles del incidente han sido difíciles de confirmar. Un vocero del Aeropuerto Internacional de Portsmouth dice que no les habían avisado que el vuelo iba a llegar hasta 15 minutos antes del aterrizaje.

“Si hubiéramos sido informados con anticipación de su intención de aterrizar en [Portsmouth] durante la tormenta de nieve, les habríamos aconsejado bastante que no lo hicieran y les habríamos incentivado a desviarse a otro aeropuerto que no se viera afectado por esta severa tormenta invernal”, el aeropuerto dijo en una declaración.

Port City Air, el operador en tierra en el aeropuerto, dijo que esta no fue su decisión tampoco. Un vocero dijo que las operaciones seguían funcionando durante la tormenta.

“Las decisiones sobre vuelos de entrada, salida y espera en Pease no las toma Port City Air. Las decisiones de vuelos de ICE las toma el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. UU.”, según un comunicado de Port City Air. “Es nuestra obligación legal prestar servicios seguros a cualquier vuelo de entrada o salida del aeropuerto”.

Cuando una reportera de NHPR llamó al operador del vuelo, Omni, para hablar con alguien, la persona que contestó el teléfono dijo en inglés, “Somos una aerolínea charter; no brindamos información clasificada” y colgó.

El incidente ha llamado la atención de funcionarios locales y de No ICE New Hampshire, una organización activista de base, que ha estado en el sitio documentando vuelos de deportación que entran y salen de Portsmouth. Jo Jordan de la organización dijo que el incidente es un ejemplo de la “crueldad operativa” de la agencia.

“Forzar un vuelo en una tormenta invernal demuestra una completa indiferencia a la seguridad de la tripulación del vuelo y del personal de tierra del aeropuerto”, dijo Jordan en inglés. “No es simplemente un error de logística; es parte de la misión inhumana de ICE”.

Hasta la mañana del martes, ICE no había respondido a la solicitud de comentario.

Este historia fue traducida por Maria Aguirre. 
Lau Guzmán
María Aguirre
