Shaheen, voto en el Senado y cobertura médica. El mercado inmobiliario de NH sigue ajustado.

jueves 11 de diciembre de 2025

La senadora Jeanne Shaheen advierte que millones podrían perder cobertura médica ante la derrota de la ACA

El Senado votará hoy por planes para reducir costos para las personas en busca de atención médica en el mercado, incluyendo la extensión de subsidios, o créditos fiscales para primas mejoradas.

Los votos son parte de una promesa que los Republicanos le hicieron a la Senadora Nacional de New Hampshire Jeanne Shaheen, y a otros demócratas, a cambio de reabrir el gobierno el mes pasado.

Sin embargo, Shaheen dijo en el programa Morning Edition de NPR que la extensión de los subsidios de primas mejoradas parece poco probable en los votos hoy.

“Espero que las conversaciones continúen y que podamos llegar a un acuerdo, ya que debemos asegurarnos de abordar este problema para quienes se enfrentan a estos enormes aumentos de tarifas”, dijo Shaheen en inglés. “Si no lo hacemos, unos 4 millones de personas perderán su seguro médico”.

Sin los créditos fiscales de primas mejoradas, algunas personas que obtienen su seguro médico a través del mercado tendrán que pagar cuatro veces el costo de las primas este año con menos beneficios.

La gobernadora Ayotte busca enfocarse en vivienda y cuidado infantil para el 2026

Los legisladores estatales no regresarán a la sesión hasta el próximo mes, pero la gobernadora Kelly Ayotte y líderes en ambos partidos empezaron a enlistar sus prioridades.

Ayotte no compartió muchos detalles, pero indicó dos áreas donde desea enfocarse.

“Creo que todavía queda mucho trabajo por hacer en temas de vivienda, y creo que lo mismo podría decirse respecto al cuidado de los niños”, dijo Ayotte.

Ayotte ha propuesto brindar a las empresas un crédito fiscal por proporcionar cuidado infantil en el lugar de trabajo para los trabajadores.

Mientras tanto, los demócratas en el Senado estatal esperan expandir la elegibilidad para el fondo de becas que buscan impulsar la fuerza laboral de cuidado infantil de New Hampshire.

Exempleado de YDC recibe máxima sentencia de prisión por ser cómplice de casos de abuso sexual

Un ex empleado en el Centro de Desarrollo Juvenil del estado recibió el miércoles la máxima sentencia de prisión por su papel como cómplice en dos agresiones sexuales a una joven de 16 años bajo su cuidado en el centro en la década de 1990.

El Union Leader reporta que James Woodlock fue sentenciado a dos penas consecutivas de entre 10 y 20 años, lo que significa que pasará un mínimo de 20 años en prisión. Woodlock mantiene su inocencia.

El mercado inmobiliario de New Hampshire se mantuvo ajustado en noviembre, con ligeras mejoras en la oferta

La crisis de alojamiento accesible en New Hampshire se reduce en una idea básica de Economía: oferta y demanda.

En noviembre, como se ha dado por muchos años, la demanda de compra de vivienda era alta y la oferta baja, según un informe de New Hampshire Realtors.

Susan Cole lidera el grupo. Ella dice que esto presenta desafíos únicos para los corredores.

“Ha habido menos casas para vender. Así que todos estamos sintiendo las frustraciones y ayudando a quienes intentan entrar en un mercado tan desafiante”, dijo Cole. “Gran parte de nuestra labor consiste en ayudar a educar a la gente sobre el proceso de compra.

El precio promedio para el hogar de una familia singular en el estado es de $525,000, un salto de $25,000 respecto al mismo período del año pasado.

Noviembre ahora es el mes consecutivo #70 de aumentos de precios interanuales.

Massachusetts confirma el primer caso de una enfermedad pulmonar incurable relacionada con industrias que trabajan con piedra.

La silicosis es una enfermedad progresiva de los pulmones causada por la inhalación de polvo de sílice.

Emily Sparer-Fine trabaja en el departamento de salud de Massachusetts en Salud ocupacional.

Ella dice que los casos de silicosis, que antes estaban asociados con industrias como la minería, están aumentando ya que hay industrias relativamente nuevas que trabajan con piedra artificial, para cosas como encimeras.

“Los primeros síntomas pueden, a veces, confundirse con otras enfermedades respiratorias. Por eso también queremos concienciar sobre esta industria específica a quienes trabajan en ella. Si empiezan a tener síntomas, consulten a su médico”, dijo Sparer-Fine.

Sparer-Fine dice que las compañías también deben asegurarse de tomar las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores en contra de la exposición a la sílice.

Esto también pasa en NH:

La Fundación para el Derecho de Conservación está apelando la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de aprobar un permiso para la planta de tratamiento de aguas residuales de Manchester sin límites en los químicos PFAS, conocidos como forever chemicals en inglés o “químicos perennes”.

El nuevo permiso requiere que la instalación rastree los químicos que entran a la planta, pero no limita la cantidad de dichos químicos que se quedan en el río Merrimack.

En la decisión, la Fundación argumenta que la EPA no siguió su propia política de justicia ambiental al aprobar el permiso… y no hizo lo suficiente para considerar la contaminación por PFAS.

Están pidiendo a una junta federal de apelaciones que determine que la EPA violó la ley… y que devuelva el permiso para su reconsideración.

