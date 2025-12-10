Asistencia en español para seguros médicos. Nuevo fondo para preservar edificios históricos en NH.

A continuación, lee las noticias del miércoles 10 de diciembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

¿Dudas sobre los planes de seguro médico? Hay ayuda para los residentes de NH, con asistencia en español disponible

Estamos en el periodo de inscripción abierta, donde las personas escogen el seguro médico que tendrán para el próximo año. Sin embargo, el proceso puede ser abrumante y confuso.

Por esto, existe un programa llamado New Hampshire Navigator que ayuda a personas a conocer e inscribirse en Medicaid y al Mercado de Seguros de salud del estado.

Este año, su equipo cuenta con Mariana Poore, que habla español y puede ayudar a los hispanohablantes en persona.

“El seguro médico es muy complicado. Y también si el inglés no es tu [primera lengua] Hay que aplicar para todo … cositas como deducible - como insurance, los co-payments – todo es nuevo”, dijo Poore.

La línea de contacto de New Hampshire Navigator general brinda atención en español si aplastas el #2 y Poore dijo que está disponible para responder preguntas en mpoore@healthynh.org o llamando al (603) 225-0900, extensión 172.

Se otorgan $3.5 millones para preservar el paisaje y los edificios históricos de New Hampshire

El Programa de Inversión en Tierras y Patrimonio Comunitario de New Hampshire, conocido como L-CHIP por sus siglas en inglés, está otorgando más de $3 y medio millones de dólares a proyectos que preservarán las tierras y edificios comunitarios por todo el estado.

Uno de esos premiados es Mascoma Valley Preservation, el cual utilizará casi todo su subsidio de 90 mil dólares para reparar la capilla construida en 1905 en Dorchester.

Andrew Cushing lidera el grupo.

“Vamos a levantar el edificio, excavar y verter los cimientos, y luego realizar trabajos de drenaje. Lleva más de 100 años en un sótano con mucha humedad. Y está empezando a afectar al edificio”, dijo Cushing.

El grupo dice que una vez que se completen los arreglos, planean operar el espacio como un espacio de reunión comunitaria.

Otros proyectos que recibirán subsidios incluyen uno que protege parques forestales en el Seacoast, y otro que repara la intrusión de agua en la antigua casa de Robert Frost en Franconia... un problema del que se quejó la esposa del poeta en 1919.

El programa TRIO financiado federalmente se renovó para la UNH por cinco años más

La administración de Trump le otorgó a la Universidad de New Hampshire casi $2 millones para brindar asesoría académica y profesional, y para brindar apoyo financiero a estudiantes de primera generación o de bajo ingreso.

Jes Crowell, directora de este programa conocido como TRIO de la universidad, estaba aliviado de que el subsidio de cinco años haya sido renovado, especialmente después de que la administración de Trump haya desfinanciado un programa relacionado para estudiantes de escuela media y secundaria por iniciativas de diversidad que inicialmente requerían.

“Deberíamos poder seguir recibiendo nuestro dinero durante los cinco años completos y no deberíamos preocuparnos por perder o que nos interrumpan el subsidio”, dijo.

El programa TRIO ha estado funcionando con estudiantes en New Hampshire por casi 50 años. El programa de escuela media y secundaria busca aplicar nuevamente para fondos federales.

Una nota: En la locución nos referimos a Jes Crowell como director pero es directora.

Se revelan pocos detalles sobre el tiroteo policial contra un hombre en Manchester del fin de semana

La Fiscalía General de New Hampshire dijo que un tiroteo fatal durante el fin de semana de un hombre en Manchester fue grabado por cámaras corporales de policías. El hombre de 24 años murió de disparos después de una breve persecución.

Antes de que salga el sol el sábado, la policía de Manchester respondió a una llamada sobre un vehículo sospechoso, y encontró a dos personas dormidas en el carro. Cuando despertaron al conductor, este inmediatamente se fue manejando. Después de chocar el vehículo, la policía dijo que el hombre intentó escapar.

Los tres oficiales de la policía de Manchester empezaron a disparar, resultando en la muerte de

Nickenly Turenne un hombre negro de 24 años de Manchester.

La Fiscalía no ha dicho si Turenne llevaba un arma o no. El incidente fue captado por cámaras corporales, pero dichas imágenes no serán publicadas hasta que las autoridades completen su investigación.

La otra persona en el vehículo con Turenne no ha sido identificada. Ella no estaba herida, según la policía.

Residentes de NH quieren entrar a demanda de Departamento de Justicia de NH contra Trump por datos electorales, pero la administración no los permite

La administración de Trump está tratando de bloquear a residentes de New Hampshire de involucrarse en una demanda sobre los récords de residentes votantes.

En septiembre, el Departamento de Justicia demandó al Secretario de Estado, Dave Scanlan, porque él se negó a darle el archivo de votantes del estado a la administración. El New Hampshire Bulletin reporta que los funcionarios federales quieren el archivo para revisar a los votantes no elegibles.

Los residentes de New Hampshire buscan entrar a la demanda como co-defensores, argumentando que las acciones de la administración de Trump violarían sus derechos de privacidad.

En un memo legal presentado el viernes, el Departamento de Justicia dijo que los residentes no deberían permitirles entrar a la demanda, y sus temores de que el gobierno abuse de los datos de los votantes son infundados.

Jueza ordena que administración de Trump no puede detener permisos de proyectos de energía eólica marina, se desconoce el alivio inmediato

Una jueza federal en Massachusetts ordenó que la administración de Trump no puede parar la concesión de permisos para la energía eólica marina.

El presidente emitió una acción ejecutiva en enero, diciéndole a todas las agencias federales a parar la revisión de permisos hasta que el gobierno revise los impactos ambientales y económicos de la energía eólica.

Massachusetts se juntó a más de una docena de estados en la demanda. Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que los demandantes argumentaron que la congelación de permisos fue, traduzco y cito, "arbitraria y caprichosa"... y que ha perjudicado a los estados y a los desarrolladores de energía eólica, que han invertido millones de dólares en la industria.

La jueza se alió a los estados, resaltando que la orden de la congelación representa un gran cambio en prácticas de permisos de larga data, y que la administración falló en brindar explicación razonable para hacerlo. Ella también fue crítica de que la revisión en curso no tuviera una fecha límite.

Mientras los líderes estatales en Massachusetts y en New York celebraron el fallo, no es claro cuál será el alivio inmediato.

La jueza no llegó a ordenar a las agencias federales a que volvieran a revisar y emitir permisos. Y el gobierno federal podría apelar la decisión.

Esto también pasa en NH:

La compañía que suministra equipos de prueba de emisiones a los talleres mecánicos de New Hampshire ha presentado una demanda para bloquear el fin del programa estatal de inspección de autos.

Los legisladores terminaron las inspecciones de autos como parte del último presupuesto estatal, y esto entrará en vigor a finales de enero.

Gordon Darby, una empresa con sede en Kentucky, dijo que el estado violaría la Ley de Aire Limpio si deroga las pruebas sin obtener primero la aprobación federal, un proceso que aún no se ha completado.

El estado aún no ha respondido a la demanda.