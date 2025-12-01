Vigilia en Plymouth por detenciones de ICE. Árboles de Navidad afectados por sequía.

A continuación, lee las noticias del lunes 1 de diciembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Para recibir las noticias en español, gratis, directo a tu teléfono, mándanos un mensaje por WhatsApp al 603 657 4203

Los residentes del área de Plymouth están preocupados por reporte de detenciones de ICE

Alrededor de 50 personas fueron a una vigilia en Plymouth anoche, después de que algunas detenciones realizadas por ICE en el área se reportaron en redes sociales la semana pasada.

La organizadora Grace Garvey de un grupo llamado Central New Hampshire Indivisible dijo que estas acciones eran poco usuales en el área, y los residentes como ella están tratando de averiguar qué pasó y cómo responder.

“Todos lidiamos con las mismas circunstancias de desinformación, falta de comprensión y falta de información. Y aún hoy, casi... 5 o 6 días. Y aún no sabemos cuántos se llevaron”, dijo Garvey.

ICE no le respondió a NHPR una solicitud de confirmación de los reportes en redes sociales, pero la Policía de Plymouth confirmó que fueron notificados de que ICE sí estuvo allí la semana pasada.

About 50 people attended a vigil in Plymouth on Sunday, Nov. 30, 2025. after several ICE detentions by were reported in the area on social media the previous week.

Árboles de Navidad de New Hampshire sienten efectos de la sequía que experimenta el estado desde mediados de año

La mayoría del estado ha experimentado sequía desde agosto y ha afectado a los cultivos locales y al follaje de otoño. Ahora que nos dirigimos al invierno, los árboles de navidad están sintiendo los efectos.

La reciente lluvia ha mejorado las condiciones de sequía, pero no terminó la crisis del todo aún, según el Monitor Nacional de Sequía.

Y los árboles de Navidad de New Hampshire están estresados por la falta de agua.

Kristian Backa es propietaria de la granja Balsam Woods Tree en Newport.

“Hemos notado que hay muchos más árboles que se han empezado a secar. Y algunos se han vuelto más amarillos de lo normal”, contó.

Ella dijo que puede tomar de 7 a 10 años para que un árbol crezca antes de ser cortado, así que experimentar sequía en algún punto de su ciclo de vida podría permanecer con el árbol en los años siguientes.

Encuesta: Residentes planean gastar más en Navidad este año, lo que podría ayudar a pequeños negocios

Casi dos tercios de los residentes de New Hampshire dicen que están planeando gastar lo mismo o más durante esta temporada de fiestas, en comparación al año pasado.

El aumento en consumo podría ayudar a salvar a los pequeños negocios en New Hampshire, muchos de los cuales están reportando mayores costos debido a las tarifas y la inflación que persiste.

Andy Smith con el Centro de Encuestas de la UNH dice que las operaciones minoristas familiares suelen estar más expuestas al aumento de los costos.

“Así que nuestra economía está impulsada por las pequeñas empresas. Y estas son las que no están en la mejor posición para absorber los costos de la inflación. Por lo tanto, estos se pasan a los clientes”, dijo Smith.

Una reciente encuesta en confianza del consumidor encontró que solo el 21% de residentes piensa que los negocios de EE.UU. verán mejores condiciones el próximo año.

Una delegación de New Hampshire pide transparencia en la limpieza de la contaminación militar

La delegación del congreso de New Hampshire está pidiéndole al Departamento Nacional de Defensa que brinde más información sobre posibles retrasos a proyectos de limpieza de sitios militares contaminados en el estado.

Durante décadas, el Departamento de Defensa utilizó espuma contra incendios con altos niveles de PFAS, un grupo de sustancias químicas sintéticas que pueden ser perjudiciales para los humanos. Esta espuma contaminó la antigua Base Aérea de Pease y la Estación Espacial de New Boston.

En Pease, se esperaba concluir un estudio este año para determinar cómo limpiar mejor el sitio … pero en un reporte de la primavera, el Departamento de Defensa dijo que la fecha de culminación es en 2031, en cinco años. Una investigación similar fue retrasada en New Boston.

La delegación de New Hampshire dijo que esto fue realizado sin ninguna notificación al congreso o a partes interesadas locales. La carta le pide a los funcionarios federales aclarar los cronogramas revisados para los proyectos de New Hampshire…y por qué se realizaron esos cambios.

El Departamento de Servicios Ambientales de New Hampshire dice que no han sido informados sobre ningún cambio al cronograma de la investigación en Pease, y esperan que se completen a fines del 2026.

Dan Tuohy / NHPR A water tower at the Pease former air force base.

Refugios de invierno se alistan para “activarse” esta noche para cualquiera que necesita un sitio cálido

Mientras las noches se enfrían, se abren los refugios nocturnos de emergencia, aquellos que mantienen cálidas a las comunidades sin techo.

Muchos refugios están empezando con sus servicios nocturnos a partir de la noche de hoy lunes.

Melanie Haney lidera Eastcoast Evolution Leadership que supervisa el Centro de Calentamiento para el Condado de Strafford y un refugio en Manchester.

Ella dice que este año, su sitio en Somersworth ya ha abierto tres veces cuando las temperaturas bajaron. Pero ella dice que es importante revisar fuentes oficiales, como su página de Facebook, porque han habido reportes falsos sobre que el refugio ya está abierto, lo que llaman ‘activado’.

“Sí, ha habido veces en que la IA publica que nos activamos y no es verdad. Siempre es bueno verificar las fuentes. Y es desgarrador cuando no estamos activados y la gente piensa que sí”, dijo Haney.

Haney dice que cuando el refugio está abierto, aceptan a cualquiera que necesite un sitio cálido. La organización también está aceptando donaciones monetarias para comida al igual que para comida preenvasada.

Esto también pasa en New Hampshire:

La nueva prohibición de teléfonos celulares en las escuelas de New Hampshire es popular entre los profesores de estudios sociales, según una encuesta del Consejo de Estudios Sociales de New Hampshire.

La nueva ley prohíbe que los estudiantes utilicen sus celulares durante el día escolar.

Casi ochenta por ciento de los que respondieron la encuesta presenciaron un aumento en la concentración de estudiantes y en su vinculación con compañeros. Algunos también reportaron mejoras en el comportamiento de los estudiantes.

Los profesores dijeron que la prohibición también presentó desafíos para estudiantes de educación especial que utilizan sus celulares para comunicarse con sus compañeros, traducir contenido, o programar recordatorios para fechas de entrega.

Sin embargo, la ley permite que los funcionarios escolares realicen excepciones para dichos estudiantes u otros que utilicen celulares para manejar condiciones médicas o lidiar con barreras del idioma.