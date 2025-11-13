El fin del cierre de gobierno: rol de senadores y representantes de NH, reconocimiento de Ayotte

A continuación, lee las noticias del jueves 13 de noviembre de 2025

Mientras la Cámara de Representantes de EE. UU. toma medidas para poner fin al cierre del gobierno federal, Pappas y Goodlander, de New Hampshire, votan en contra.

Los dos representantes nacionales de New Hampshire votaron en contra del plan de gastos que el Congreso adoptó anoche para reabrir el gobierno. Chris Pappas y Maggie Goodlander criticaron el acuerdo por no proteger a millones de personas del aumento en picada de los costos de los seguros.

Pappas y Goodlander se unieron a todos los miembros del caucus demócrata de la Cámara de Representantes, excepto a seis, para oponerse al proyecto de ley que buscaba poner fin al cierre del gobierno federal más largo de la historia.

Mientras los Republicanos, desde el presidente Trump hasta el presidente Mike Johnson, celebraron el plan, el cual reincorpora a los empleados federales despedidos durante el cierre del gobierno y restablece los beneficios del programa federal de ayuda alimentaria conocido como SNAP, los Demócratas de la Cámara lo criticaron por no preservar los subsidios para ayudar a las personas a comprar seguros bajo el Ley de Cuidado Accesible.

Ayotte felicita a los funcionarios estatales por respuesta para la gente de NH por prolongado cierre federal

La gobernadora Kelly Ayotte dijo ayer que está contenta de ver que el gobierno está de vuelta al trabajo después de un cierre que ha durado más de un mes.

“Realmente aprecio lo que se debe hacer cuando se representa a New Hampshire en Washington: defender a la gente de New Hampshire, no al partido, y creo que eso es lo correcto”, dijo Ayotte.

El acuerdo para poner fin al cierre del gobierno puso de manifiesto las divisiones dentro de la delegación congresional estatal, compuesta íntegramente por demócratas.

Mientras Pappas y Goodlander votaron en contra, las senadoras nacionales Jeanne Shaheen y Maggie Hassan ayudaron a negociar el plan final con los líderes republicanos en su cámara. Ambas también votaron a favor cuando se aprobó en el Senado el lunes.

Posible candidato presidencial 2028 visita NH, incita a aprender del cierre federal

El senador de Connecticut Chris Murphy visitó New Hampshire el miércoles.

El posible candidato presidencial para el 2028 dijo que los demócratas necesitan ser más efectivos para combatir las políticas del presidente Donald Trump.

Murphy también reiteró su oposición al acuerdo que terminó con el cierre federal.

"Este es el momento para que nuestro partido haga balance de lo que hemos ganado en esta lucha —creo que cierta claridad moral— sobre quiénes somos y quién es él, pero probablemente no haya un camino hacia la salvación de nuestra democracia sin algo de dolor en el camino", dijo Murphy.

Murphy le dijo a una pequeña audiencia de Demócratas en Concord que él piensa que el partido se ha vuelto muy incremental, y dijo que él apoyaría un salario mínimo federal de $20, y una opción pública de seguro médico similar a Medicare para todos.

Hombre condenado por doble homicidio en Concord en 2022 apela, alegando allanamiento sin orden judicial.

Los abogados del hombre declarado culpable del asesinato aparentemente aleatorio de una pareja de Concord en 2022 piden a la Corte Suprema estatal anular su condena.

Logan Clegg asesinó a Stephen y Wendy Reid en un sendero, y luego desapareció.

Después de enterarse de que Clegg tenía un boleto de ida a Alemania bajo un nombre falso, la policía le pidió a su compañía telefónica su ubicación, llevándolos a Burlington donde fue arrestado.

Los abogados de Clegg le dijeron el miércoles a los jueces que no había emergencia ya que el vuelo no salía en días, y que las autoridades deberían haber seguido los procedimientos estándar y solicitado una orden de registro.

Gobernadora Ayotte aparece con otra nominación para el comisionado interino de Asuntos Comerciales y Económicos

La gobernadora Kelly Ayotte está nominando a James Key-Wallace para servir como comisionado interino para el departamento estatal de Asuntos Comerciales y Económicos.

Key-Wallace es actualmente el director de la Autoridad de Finanzas Empresariales,la cual brinda préstamos y otro tipo de apoyo financiero al sector privado.

Ayotte había respaldado la reelección del excomisionado de la Autoridad, Taylor Caswell, pero los republicanos del Consejo Ejecutivo bloquearon esa nominación, argumentando que la agencia necesitaba un liderazgo fresco.

Esto también pasa en New Hampshire:

La líder de la oficina estatal de Recursos Naturales y Culturales dijo que ella dejaría su puesto el próximo año cuando termine su mandato.

Sarah Stewart ha sido comisionada de la agencia desde 2018, cuando fue asignada por el exgobernador Chris Sununu.

El Departamento de Recursos Naturales y Culturales administra los parques estatales, los sitios históricos, la biblioteca estatal y miles de hectáreas de terrenos públicos en New Hampshire.

El mandato de Stewart finaliza en junio de 2026. En una carta dirigida a la gobernadora Kelly Ayotte, Stewart indicó que planea regresar al sector privado.