Resultados de elecciones municipales en NH, Manchester y el voto de latinos.

Elecciones municipales en New Hampshire: En Manchester, latinos salieron a votar por su protección

Los votantes se dirigieron ayer martes a las urnas para las elecciones municipales en alrededor de una docena de ciudades de New Hampshire, incluyendo Manchester.

Yader y Carol Sampson están muy pendientes de la situación de la comunidad latina en este ambiente migratorio. Yader es un ex combatiente por la libertad de Nicaragua y Carol ha marchado contra el presidente autoritario Daniel Ortega. Se establecieron en el centro de Manchester, la parte más diversa de la ciudad.

Yader dijo que está apoyando candidatos que protejan a los Latinos.

“Tenemos que entender que este es otro país de nosotros, que nosotros no venimos del otro lado del mar”, dijo Yader.

Manchester también eligió un nuevo alcalde, al igual que Concord, Laconia, Rochester y Dover. Los votantes en algunos distritos también decidieron si autorizar el sistema KENO y los distritos sociales.

Elecciones municipales en New Hampshire: las victorias en la papeleta

WMUR reporta que en Manchester, el actual alcalde republicano Jay Ruais venció a su contrincante demócrata Jessica Spillers con el 59% del voto.

Entre otros alcaldes titulares que también ganaron, está Byron Champlin en Concord, Jay Kahn en Keene y Deaglan McEachern de Portsmouth.

Los residentes en Concord también votaron para permitir que los distritos sociales operen en la ciudad, donde los adultos pueden tomar alcohol en áreas públicas. Los votantes también aprobaron distritos sociales en Laconia.

Las operaciones del juego de Keno fueron rechazadas por los votantes en Concord, Portsmouth y Keene.

Lau Guzman / NHPR Snoopy oversees voting in Manchester's Ward 3 polling place, Tuesday, Nov. 4, 2025.

Con nuevos fondos de administración Trump, NH espera mantener a flote el programa WIC

La semana pasada, la administración de Trump puso $450 millones en un programa nutricional para padres de bajos ingresos y niños pequeños, conocido como WIC para mantenerse a flote mientras persiste el cierre de gobierno.

No se sabe cuánto tiempo dure el dinero, pero en New Hampshire, el Departamento estatal de Salud y Servicios Humanos dijo que al menos extendería la asistencia hasta después de la fecha financiada previa, 7 de noviembre. Y así, mantener los beneficios accesibles y las agencias de servicio abiertas.

Las despensas locales de alimentos han notado un aumento en la demanda de fórmula y comida de bebé en medio del cierre, y perturbaciones en otros programas de asistencia alimentaria.

NH enfrenta una subida de demanda de asistencia alimentaria mientras persiste el cierre de gobierno.

La región norte del estado tiene los índices más altos de inseguridad alimentaria y se espera que el problema empeore debido a la continua interrupción de la asistencia alimentaria federal por el cierre del gobierno.

La mayoría de las personas que reciben SNAP son mayores, discapacitados o niños. Estas poblaciones enfrentan desafíos de transporte cuando se trata de acceder a alimentos, especialmente en la remota región norte.

Lois Merwin es voluntaria con el Littleton Food Pantry.

"Esta misma mañana, recibí una llamada sobre las canastas de Acción de Gracias que estábamos preparando... la gente necesita venir. Necesitamos ver a la gente en persona para no inscribir a la misma persona varias veces", dijo Merwin.

Merwin agregó que la demanda se ha elevado en las pasadas tres semanas.

Según un comunicado de prensa de la Oficina de la gobernadora Kelly Ayotte, el Departamento estatal de Salud y Servicios Humanos se juntó con el Banco de Alimentos de New Hampshire para operar despensas móviles de alimentos y sitios de recolección de canastas de comida, en todo el estado.

La lista de despensas móviles y puntos de recogida de cajas se puede encontrar en la página web del departamento de salud. Los puntos de recogida y distribución de alimentos están sujetos a cambios, y la lista se actualizará los lunes de cada semana durante las próximas cinco semanas.

Programa NH Navigator asiste a personas a explorar opciones de seguro de manera gratuita

Las personas interesadas en comprar un plan de seguro médico en el mercado le están pidiendo ayuda al programa New Hampshire Navigator.

Este ofrece asesoría gratis sobre qué planes podrían cumplir con sus necesidades y presupuestos.

Peter Ames administra este programa y dice que está ayudando a la gente a encontrar la opción más accesible.

“Y sus ingresos son la parte más significativa de eso, ya que no solo influyen en los créditos fiscales que pueden recibir, sino que también nos ayudan a determinar su capacidad de pago a lo largo del año”, dijo.

El Congreso aún no ha prorrogado los créditos fiscales mejorados para las primas de seguros, que pueden ayudar a reducir los costos de los seguros.

Esto también pasa en NH:

El concurso de fotografía Picturing Rising Tides abre el plazo para enviar fotografías de mareas altas extremas. La organización sin fines de lucro New Hampshire Coastal Adaptation Workgroup invita a la gente a enviar sus fotos para el evento anual.

Los organizadores dicen que el concurso es una manera de crear conciencia sobre el aumento del nivel del mar, e imaginar lo que los niveles de agua podrían ser a diario en el futuro. Los investigadores proyectan que el nivel del mar en New Hampshire podría subir alrededor de un pie y tres pulgadas para 2050 o posiblemente más.

Las fotos se deben enviar hasta el 8 de noviembre, y el plazo coincide con las mareas extremadamente altas previstas en la costa a finales de esta semana.

Más información en nhcaw.org