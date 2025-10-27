Demócratas de NH y nominación 2028. Despedida de tranvías de Cannon Mountain.

A continuación, lee las noticias del lunes 27 de octubre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Demócratas de NH se alistan para el calendario de nominaciones 2028

Un grupo de líderes Demócratas se reunirán hoy lunes para empezar la preparación del calendario de nominaciones presidenciales del partido para el 2028. Los principales demócratas aquí dicen que New Hampshire merece tener las primeras elecciones primarias y las seguirán defendiendo.

El presidente del partido estatal demócrata, Ray Buckley, dijo que él presionará a los líderes nacionales del partido a poner a New Hampshire en el primer puesto porque es un estado pequeño y políticamente mezclado, con alta participación cívica.

Buckley también argumentó que la diversidad racial sigue creciendo aquí. La falta relativa de diversidad de raza de New Hampshire fue mencionada cuando el Comité Nacional Demócrata puso a Carolina del Sur en el rol líder en la primaria 2024.

Equipo de Ayotte crea página web para aplicación a importantes trabajos gubernamentales

La gobernadora Kelly Ayotte quiere cubrir algunos principales trabajos gubernamentales, y su equipo ha llegado incluso a lanzar una página web para solicitar postulantes.

La página web promociona un trabajo para dirigir la oficina de desarrollo económico y comercial del estado, un puesto en la comisión de utilidades públicas, así como puestos para dirigir los parques estatales de New Hampshire y la biblioteca estatal.

La mayoría de estos trabajos están vacantes debido a controversias.

El trabajo de las oficinas de desarrollo económico está libre porque el consejo ejecutivo bloqueó el intento de Ayotte de poner al ex comisionado Taylor Caswell en otro mandato.

Pero la misma Ayotte causó la vacante en la comisión de utilidades públicas cuando le quitó el poder a Dan Goldner como presidente.

La vacante de la biblioteca estatal se debe principalmente a la oposición conservadora a promover a la bibliotecaria adjunta Mindy Atwood, debido a que ella asesora a las bibliotecas locales sobre cómo resistir las prohibiciones de libros.

La vacante en la dirección de parques estatales es más sencilla — el líder anterior tomó otro trabajo.

Algunos mercados en NH brindan vales para militares y veteranos

Algunos mercados de agricultores de invierno de New Hampshire y Maine volverán a ofrecer vales de $20 a militares en servicio activo y veteranos.

Morgan Morani gestiona el Programa de Vales para Veteranos. Ella dice que hay muchos veteranos mayores que dependen de la asistencia.

“Aunque sean 20 dólares a la semana, siguen siendo 100 dólares al mes para comprar alimentos si vienen todas las semanas, y han dicho que algunos de ellos no pueden llevar comida a la mesa a menos que usen el programa”, explicó Morani.

Los mercados en Stratham, Salem y Rollinsford están participando. Hay un cronograma en la página web del grupo.

Los tranvías de Cannon Mountain hacen sus últimos viajes, mientras los pasajeros recuerdan

Los tranvías aéreos de Cannon Mountain, conocidos cariñosamente como kétchup y mostaza por sus respectivos colores, llevan 45 años funcionando. El domingo hicieron su último viaje.

Para muchos fieles a Cannon, ese día fue motivo de celebración para recordar generaciones de senderismo y esquí que facilitaron su vida con el tranvía.

Donna Whitehill ha sido bartender en Cannonball Pub en la base de la montaña por décadas. Ella utilizó el carro final con sus compañeros de trabajo.

“Este es un mundo realmente especial. A la gente le encanta estar aquí. Es como si todos fueran felices, los empleados están felices. Los clientes están felices. Es como el paraíso, y lo digo en serio. 28 años. Esta será mi temporada número 28”, dijo Whitehill.

Se espera que la construcción del nuevo tranvía tome alrededor de 2 años.

El Consorcio de Ballenas Francas del Atlántico Norte tuvieron su reunión anual sin presencia federal debido al cierre

Cientos de investigadores, expertos de la industria pesquera y conservacionistas se reunieron en New Bedford, Massachusetts, la semana pasada para el Consorcio de la Ballena Franca del Atlántico Norte. En este, discuten cómo salvar la extinción de las ballenas francas.

En el evento no estaba la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA por sus siglas en inglés, debido al cierre de gobierno. Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que los asistentes dijeron que esto es preocupante.

Gib Brogan, de la organización sin fines de lucro Oceana, dice que el trabajo es más difícil sin la presencia de socios federales y expertos para guiar la gestión y la recuperación de la especie.

Erica Fuller con la Conservation Law Foundation dice que los cambios en NOAA incluso antes del cierre, tendrán consecuencias. Ella dice que hay escasez de personal y fondos, y todo podría retrasar el progreso que los conservacionistas han logrado con la especie.

El número de ballenas francas está aumentando lentamente, según datos del consorcio y la NOAA.