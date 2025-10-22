“Tengo muchos sueños por cumplir”: Detrás del esfuerzo de combatir la escasez de enfermeros en NH

Ana Ascencio recuerda pasar su niñez visitando hospitales y cárceles con su abuela en El Salvador.

“Desde muy pequeña mi abuelita nos llevaba a los asilos, a los hospitales, a las cárceles”, dijo. “Entonces vengo de ahí, de que desde bien pequeña siempre hacíamos el tiempo para visitar a los enfermos”.

Read in English

Ahora vive en Manchester y está entrenando para ser una Asistente de Enfermería Licenciada. Mientras se capacita, espera ser paciente y tomarse el tiempo para ayudar a otros como lo hacia su abuela, Lucía.

Ascencio es parte de un pequeño grupo de estudiantes que buscan convertirse en Asistentes de Enfermería Licenciados en el Instituto Internacional de New England (IINE). Ahora en su cuarto año, el programa gratuito busca abordar la escasez de enfermeros a nivel estatal y brindarle a los inmigrantes la educación que necesitan para tener mejores trabajos.

Al igual que Ascencio, los estudiantes son de diferentes partes del mundo que viven en Manchester. Se graduaron de una larga serie de clases de inglés, y ahora están aprendiendo un lenguaje completamente nuevo – inglés médico. En clases, practican palabras en inglés como “myocardial infarction” (un ataque al corazón), “orthostatic hypotension” (sentirse mareado por pararse rápido) y “epistaxis” (sangre en la nariz).

La gerente de educación de IINE, Hannah Granok, dijo que el programa empezó en 2021 como una alianza entre el Instituto Internacional de New England y el Community College en Manchester. Hasta ahora, Granok dice que alrededor de 50 estudiantes se han graduado del programa y han pasado el examen de licencia – y se están quedando en la enfermería. IINE confirmó que el 80% de sus estudiantes siguen trabajando en el campo y casi todos los exalumnos elegibles renovaron su licencia.

Lau Guzmán / NHPR News Fotos de los participantes del LNA en un aula en el Instituto Internacional de New England el 9 de septiembre de 2025.

“Pensamos que es una victoria poder ayudar a estos estudiantes de inglés a entrar a su carrera de educación superior y ayudarlos a conseguir los trabajos que quieren”, dijo Granok. “Es algo que los va a ayudar a ellos y a sus familias a largo plazo porque estos son trabajos bien remunerados”.

La herramienta de comparación de salarios en línea Payscale muestra que el salario anual para un LNA de nivel inicial es de aproximadamente $30,000 y suele tener horarios flexibles.

Esto es lo que atrajo a Diana Infante. Ella es de República Dominicana y trabaja en limpieza y realizando entregas. Está capacitándose para ser una Asistente de Enfermería Licenciada para recibir un mejor sueldo y por las horas flexibles que permitirán que ella pase más tiempo con sus hijos.

“Soy madre soltera y trabajo mucho”, dijo. “Entonces quiero poder tener un trabajo que me permita trabajar menos días ganando más cantidad de dinero también”.

Infante fue a una feria de carreras con sus compañeros a comienzos del semestre. Ella dijo que hay muchas vacantes, pero está considerando trabajar en un hospital o ayudando a niños autistas. De cualquier manera, dice que estará ayudando a personas vulnerables.

“Prefiero lidiar con las personas, así que quizás también porque son vulnerables”, dijo. “Pasé por una situación familiar que me hizo ser más empática”.

Programas como este están en peligro debido a los recortes de fondos federales y un congelamiento en el proceso de aceptación de refugiados. Ascentria, la otra organización de reasentamiento en New Hampshire, despidió personal a comienzos del año. Pero el IINE está expandiendo su programa después de ganar un subsidio competitivo de $100,000 en marzo del desafío de innovación de NH Health Force.

Anifa Amzati es una de las estudiantes del grupo más reciente. Ella dijo que está con ganas de obtener su certificación en enero. Ella es del Congo y quiere convertirse en psicóloga para ayudar a las personas a lidiar con el trauma. Amzati considera la certificación de LNA como una manera de impulsar su carrera.

“Tengo muchos sueños por cumplir”, dijo. “Creo que siendo una asistente de enfermería licenciada, eso me acercará más a las personas. Conocerlas mejor, conocer sus historias y saber dónde puedo comenzar a estudiar psicología”.

A medida que las enfermeras se jubilan y la población del estado envejece, la Oficina de Seguridad Laboral de New Hampshire descubrió que existirá más necesidad de varios roles de enfermería en la próxima década, especialmente en las zonas rurales . La oficina estima que la rotación y la demanda crearán alrededor de mil vacantes para asistentes de enfermería cada año en New Hampshire.

Traducción de María Aguirre

