Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Festival de Calabazas, Oktoberfest

Este octubre está caluroso , pero eso no ha detenido a la comunidad a disfrutar del otoño y de sus tradiciones. Hay un festival de calabazas en Milford, un evento artístico en Nashua y un paseo por el cementerio de Littleton, todo este fin de semana.

La próxima semana también hay un festival de otoño en la Biblioteca Pública de Nashua, y hay muchos eventos “octubrinos” para las familias por venir.

Clases personalizadas de salsa y bachata en Melaza Dance Studio en Manchester este viernes 10 a las 7:15 p.m. y sábado 11 a la 1 p.m. $12 por persona. Reserva tu clase aquí .

Próximamente:



Fall Fun Festival el próximo martes 14 de octubre de 5 p.m. a 7 p.m. en la Biblioteca Pública de Nashua. Es gratuito, y tendrá actividades, snacks, y música. Más información.

La biblioteca también tendrá una sesión familiar para pintar calabazas el lunes 13 de octubre.

En Boston hay otra caminata con Latino Outdoors este viernes 10 de octubre en el Arnold Arboretum. Más información.

