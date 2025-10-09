Cómo avanza demanda contra Trump sobre derecho de nacimiento. Dartmouth y el pacto universitario.

A continuación, lee las noticias del jueves 9 de octubre de 2025

Corte Federal de apelaciones confirma bloqueo en demanda de derecho de nacimiento; podría ir a Corte Suprema

Una corte federal de apelaciones de Massachusetts confirmó el bloqueo de una orden ejecutiva del presidente Trump que eliminaría la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de algunos inmigrantes.

El fallo es el más reciente en un continuo caso legal en contra de una orden ejecutiva que ordena a agencias federales a no emitir documentos de ciudadanía a bebés de inmigrantes indocumentados o padres con estatus legal pero temporal.

Si la orden ejecutiva se mantiene, afectaría a miembros del New Hampshire Indonesian Community Support, una organización comunitaria de Dover. Se juntaron con la ACLU de New Hampshire y otras organizaciones sin fines de lucro del noreste para demandar al presidente porque dicen que la orden es inconstitucional.

El Juez Joseph Laplante, un juez federal con sede en New Hampshire, temporalmente bloqueó la orden ejecutiva. El gobierno apeló el bloqueo y tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Primer Circuito confirmaron el bloqueo el viernes.

Tras este preámbulo, el caso sigue pendiente. El gobierno está presentando una docena de demandas similares contra la orden ejecutiva, incluyendo varias sobre las que solicitó la decisión de la Corte Suprema.

Dartmouth se prepara para responderle a la administración de Trump sobre la propuesta del pacto universitario

Dartmouth College tiene hasta el 20 de octubre para decirle a la administración de Trump si va a cambiar sus políticas para retener fondos federales. La universidad aúnaun no ha dicho cómo va a responder.

En un comunicado, la presidenta Sian Beilock dijo que la universidad no va a “comprometer” su libertad académica o habilidad para gobernarse por sí sola. La administración ha indicado que esta postura podría crear un desafío para la universidad.

Según el periódico estudiantil, Jennifer Rosales, vicepresidenta senior de vida comunitaria y universitaria de Dartmouth, le dijo a los estudiantes el domingo que las demandas de la administración de Trump podrían “ir en contra” de algunas políticas de la universidad.

Un vocero de Dartmouth se negó a desarrollar esto el miércoles, o decir si la respuestas va a incluir aportes de los estudiantes, profesores y personal.

Dartmouth es una de las nueve universidad a quienes se les pidió firmar el “Pacto para la Excelencia Académica en la Educación Superior” de la Casa Blanca.

Requeriría que Dartmouth congele la matrícula durante cinco años, limitara las admisiones internacionales y prohibiera la consideración de raza o sexo en las contrataciones y admisiones.

Sindicato del Astillero de Portsmouth exigen pago atrasado a empleados cuando termine cierre de gobierno

Los líderes sindicales del Astillero Naval de Portsmouth están presionando para que los trabajadores exentos y suspendidos reciban el pago atrasado completo cuando finalice el cierre del gobierno federal.

El Portsmouth Herald reporta que la mayoría de los empleados civiles del astillero están trabajando sin paga ahora. Alrededor de 280 de los empleados de instalaciones han sido suspendidos desde que empezó el cierre de gobierno hace una semana.

El presidente Donald Trump amenazó esta semana para no pagarle a ciertos trabajadores suspendidos, diciendo que algunos “no lo merecen”.

Los líderes del sindicato del Astillero Naval dicen que la ley federal requiere que todos los empleados civiles reciban su salario retroactivo después de un cierre.

El futuro profesional de Anna Barbara Hantz Marconi sigue incierto tras cierre de caso penal

El futuro de la carrera legal de Anna Barbara Hantz Marconi, una jueza de la Corte Suprema de New Hampshire,, sigue incierto días después de que fue declarada culpable por aprovecharse de su puesto, Hantz Marconi no disputó una acusación de que intentó influir indebidamente en el exgobernador Chris Sununu.

El esposo de Hantz Marconi estaba bajo investigación en ese momento y ella le pidió a Sununu que interviniera. Mientras ella mantuvo que no cruzó ninguna línea, el acuerdo de culpabilidad incluía una multa y puso fin al espectro de un juicio penal de alto perfil.

Sin embargo, la licencia legal de Hantz Marconi sigue suspendida. Ahora, el sistema tributario dice que la Oficina de Disciplina Fiscal de New Hampshire y los abogados de Hantz Marconi podrán presentar informes sobre si se le debe permitir ejercer su profesión. Un panel de jueces convocado tomará luego una decisión.

Mientras eso se resuelve, Hantz Marconi sigue siendo investigada por la Comisión de Conducta Judicial, la cual podría hacer recomendaciones separadas por cualquier castigo posible.

Esto también pasa en NH

New Hampshire ha recibido un subsidio federal de $1.6 millones para ayudar a responder a la crisis de opioides en partes rurales del estado.

La Asociación de Salud Rural de New England recibió fondos de la Administración Federal de Recursos y Servicios de Salud.

El subsidio será distribuido por cuatro años. Ayudará a apoyar cosas como la capacitación de estudiantes médicos para que atiendan en clínicas rurales y en centros comunitarios en Vermont y New Hampshire.