Consecuencias del cierre federal, futuro de Medicare Advantage en NH y más noticias.

Programas de asistencia de alimentos no deberían afectarse si el cierre no dura más de 30 días. NH podría cubrir la asistencia de calefacción hasta diciembre con fondos locales.

Los líderes de agencias estatales dicen que están trabajando para limitar el efecto del cierre del gobierno en personas del estado que dependen de programas federalmente financiados.

Lori Weaver, quien lidera el departamento de salud de New Hampshire, le dijo al Consejo Ejecutivo el miércoles que los beneficiarios locales de los programas federales de alimentos, WIC y SNAP, no deberían tener ninguna interrupción -- siempre y cuando el cierre no dure más de un mes.

“En los siguientes 30 días, podemos darle estos beneficios al programa SNAP y WIC. Si esto continúa, entonces tendremos riesgo porque no podremos obtener dinero y repartirlo”, dijo Weaver.

El comisionado de energía del estado le dijo al consejo que New Hampshire tiene suficiente dinero a mano para brindar asistencia de calefacción en el hogar bajo el programa federal LIHEAP hasta diciembre.

Jeanne Shaheen dice que la única manera de enfrentar el cierre de gobierno es que ambos partidos negocien

Los demócratas y los republicanos se mantienen firmes mientras se lleva a cabo un cierre del gobierno federal.

En una entrevista con NHPR, la senadora demócrata de New Hampshire Jeanne Shaheen dijo que la única manera de seguir adelante es que los miembros de ambos partidos se sienten juntos a negociar.

“Eso ya era práctica habitual cuando nos acercábamos a un cierre gubernamental inminente. La gente ha estado dispuesta a sentarse a negociar. Esta vez ha faltado”, dijo la senadora.

Shaheen votó a favor de continuar con una resolución a comienzos de la semana para mantener abierto al gobierno federal. La resolución no recibió suficiente apoyo demócrata para aprobarse.

La cobertura de Medicare Advantage en New Hampshire se reducirá en 2026

Los beneficiarios de Medicare podrían ver grandes cambios en su seguro médico durante el período de inscripción abierta.

Varias aseguradoras importantes han decidido reducir o retirarse del mercado de Medicare Advantage en New Hampshire con el inicio del período de inscripción abierta el 15 de octubre.

Anthem y Martin 's Point ya no ofrecerán planes de Medicare Advantage a partir del 1 de enero de 2026.

Jim Turner, un especialista en comunicaciones para Anthem le dijo a NHPR que el grupo decidió retirarse del mercado individual para centrarse en soluciones para grupos de jubilados y planes complementarios de Medicare que seguirán disponibles en el estado.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Seguros de New Hampshire dijo que más de 77,000 personas podrían verse afectadas por los cambios del mercado.

En el condado de Coos, solo dos aseguradoras – WellSense y Humana – estarán disponibles. Aetna se retirará de siete condados incluyendo de Grafton y Stafford.

Los distritos escolares consideran ahorrar y congelamiento de contrataciones para cubrir una factura de atención médica de $30 millones

Casi 60 distritos escolares recibieron una factura adicional de su aseguradora de salud, Schoolcare, el miércoles. SchoolCare dice que necesita cubrir una brecha de $30 millones causada por reclamos anticipados y costos de farmacia.

El distrito escolar de Concord debe casi $2 millones para el 1 de enero para evitar cargos de intereses. La presidenta de la junta escolar Pamela Walsh dijo que el distrito tiene ahorros disponibles para cubrir el costo, pero tal vez necesite congelar las contrataciones e implementar recortes de presupuesto, pero probablemente no despedirán al personal.

“Habrá cosas que la gente sentirá, especialmente quienes trabajan en nuestras escuelas. Haremos todo lo posible para limitarlas”, dijo Walsh.

Estos nuevos gastos siguen a aumentos de primas de dos dígitos para algunos distritos escolares este año.

El Bosque Nacional de White Mountains permanecerá abierto, pero algunos dicen que los recortes de personal previos están afectando actividades cruciales.

El Bosque Nacional White Mountains seguirá abierto para visitantes a pesar del cierre de gobierno.

Un vocero del Departamento Nacional de Agricultura dijo que también continuarán las actividades de extinción de incendios forestales y respuesta a desastres en tierras públicas.

Pero las cosas podrían cambiar dependiendo de cuánto dure el cierre.

Amy Lindholm está con el Appalachian Mountain Club. Ella dice que este cierre aparece después de un gran recorte de personal de Forest Service y Park Service.

Esto ha impactado proyectos en los que trabaja su organización, como investigación científica y mantenimiento de senderos en tierras públicas.

“Todas esas funciones se han atrasado significativamente. O, simplemente, algunas funciones se han terminado debido a la pérdida de personal especializado”, dijo Lindholm.

Según las directrices de los funcionarios federales sobre licencias, cientos de sitios de recreación remotos podrían cerrarse en todo el país y las ventas de madera o los proyectos de restauración podrían pararse caso por caso.

Esto también pasa en NH

Renunció el funcionario estatal que supervisó miles de millones de dólares de alivio para la pandemia del COVID, Taylor Caswell enfrentó oposición a su reelección en una agencia empresarial estatal clave.

Caswell ha liderado el Departamento de Negocios y Asuntos Económicos desde 2017. Se le ha encargado mejorar las condiciones comerciales y atraer turistas a New Hampshire, pero su rol se expandió en la pandemia.

Él se convirtió en un elemento fijo junto al gobernador Sununu en las conferencias de prensa y se le encomendó supervisar el desembolso de aproximadamente $2 mil millones de fondos de estímulo federal.

La gobernadora Ayotte quería que Caswell se quede más tiempo en el departamento, pero tres republicanos en el Consejo Ejecutivo bloquearon esta reasignación. Dijeron que Caswell no había hecho lo suficiente para reclutar empresas y que la agencia se beneficiaría de un nuevo liderazgo.