© 2025 New Hampshire Public Radio

Persons with disabilities who need assistance accessing NHPR's FCC public files, please contact us at publicfile@nhpr.org.
Support
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Thank you for supporting trustworthy journalism!

Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Mes de la Herencia Hispana

New Hampshire Public Radio | By NHPR Staff
Published September 25, 2025 at 11:21 AM EDT
“Mis Hermosas Mariposas” at the Multicultural Festival in Concord danced to a tune from the movie Encanto.
Gaby Lozada
“Mis Hermosas Mariposas” at the Multicultural Festival in Concord danced to a tune from the movie Encanto.

Estamos en el Mes de la Herencia Hispana y New Hampshire lo está celebrando. Hay espacios de lectura bilingüe y clases de ritmos latinos este fin de semana, pero también distintos planes para los amantes del otoño.

¿Quieres compartirnos un evento? Escríbenos en WhatsApp.

Recibe ideas de planes y eventos directamente a tu celular. Suscríbete aquí. 

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

  • Hora de Cuentos Bilingües el sábado 27 de septiembre a las 11 a.m. en la Biblioteca Pública de Nashua. El evento es gratis y abierto para toda la familia. Más información.  
  • Clases Personalizadas de Salsa y Bachata este fin de semana (viernes 26 y sábado 27 de septiembre) y el próximo (4,10 y 11 de octubre) por Melaza Dance Studio en Manchester. Revisa horarios y reserva tu clase aquí
  • La 35.ª Venta Anual de Libros de la Biblioteca Geisel del viernes 26 de septiembre al domingo 28 de septiembre en el Saint Anselm College de Manchester. Miles de libros, DVD, VHS y CD están disponibles con un gran descuento. Más información. (Entrada gratuita; el precio de cada título varía).
  • Héroes del Hip Hop de New Hampshire desde las 7 p.m. hasta la medianoche del sábado 27 de septiembre en Terminus Underground en Nashua. Más información. (Entradas VIP $20, entrada general $15)
  • Plainfield Pumpkin People (exhibición de “personas” fabricadas con calabazas) a partir del sábado 27 de septiembre hasta el viernes 31 de octubre en Plainfield. El evento es gratis. Más información. 
  • Caminata por Red Hill para disfrutar del follaje otoñal el sábado 27 de septiembre a las 10 a.m. hasta 2 p.m. en Moultonborough, NH. El evento es gratis pero necesita registro previo aquí. Esta caminata de ida y vuelta de 5.6 km está guiada por la Asociación de Lagos Squam. Se recomienda planificar un ascenso de unos 417 metros y sentirse cómodo con el terreno irregular.
  • Festival Internacional en Keene el sábado 27 de septiembre desde las 11 a.m. a 3 p.m en 312 Washington St. en Keene. El evento es gratis y está abierto a familias. Más información.

Próximo fin de semana en Mass.: 

  • Gala de Fortaleza por la Herencia Hispana el sábado 4 de octubre de 4:30 p.m. a 1 p.m. en 65 Village St. en Lowell, MA. Entradas a $75, adquiérelas aquí

Read an English version of this article here 
Tags
Noticias en español Noticias en espanol10 Things To DoHispanic Heritage Month
NHPR Staff
See stories by NHPR Staff
Related Content

You make NHPR possible.

NHPR is nonprofit and independent. We rely on readers like you to support the local, national, and international coverage on this website. Your support makes this news available to everyone.

Give today. A monthly donation of $5 makes a real difference.