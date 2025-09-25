Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Mes de la Herencia Hispana
Estamos en el Mes de la Herencia Hispana y New Hampshire lo está celebrando. Hay espacios de lectura bilingüe y clases de ritmos latinos este fin de semana, pero también distintos planes para los amantes del otoño.
- Hora de Cuentos Bilingües el sábado 27 de septiembre a las 11 a.m. en la Biblioteca Pública de Nashua. El evento es gratis y abierto para toda la familia. Más información.
- El lunes 29 de septiembre hay un evento para adultos de Mexican Tin Art de 7 p.m. a 8:30 p.m. en la biblioteca. Los espacios son limitados.
- Clases Personalizadas de Salsa y Bachata este fin de semana (viernes 26 y sábado 27 de septiembre) y el próximo (4,10 y 11 de octubre) por Melaza Dance Studio en Manchester. Revisa horarios y reserva tu clase aquí.
- Próximo viernes 3 de octubre: Fiesta Latina con Melaza Dance Studio a partir de las 7 p.m. Cover: $10.
- La 35.ª Venta Anual de Libros de la Biblioteca Geisel del viernes 26 de septiembre al domingo 28 de septiembre en el Saint Anselm College de Manchester. Miles de libros, DVD, VHS y CD están disponibles con un gran descuento. Más información. (Entrada gratuita; el precio de cada título varía).
- Héroes del Hip Hop de New Hampshire desde las 7 p.m. hasta la medianoche del sábado 27 de septiembre en Terminus Underground en Nashua. Más información. (Entradas VIP $20, entrada general $15)
- Plainfield Pumpkin People (exhibición de “personas” fabricadas con calabazas) a partir del sábado 27 de septiembre hasta el viernes 31 de octubre en Plainfield. El evento es gratis. Más información.
- Caminata por Red Hill para disfrutar del follaje otoñal el sábado 27 de septiembre a las 10 a.m. hasta 2 p.m. en Moultonborough, NH. El evento es gratis pero necesita registro previo aquí. Esta caminata de ida y vuelta de 5.6 km está guiada por la Asociación de Lagos Squam. Se recomienda planificar un ascenso de unos 417 metros y sentirse cómodo con el terreno irregular.
- Exposición de arte de Littleton el sábado 27 de septiembre de 10 a.m. a 4 p.m. en Main St. , Littleton. Más información. (gratis)
- Habrá un festival de pies y venta de artesanías el mismo día en Littleton Community Center desde las 11 a.m.
- Festival Internacional en Keene el sábado 27 de septiembre desde las 11 a.m. a 3 p.m en 312 Washington St. en Keene. El evento es gratis y está abierto a familias. Más información.
Próximo fin de semana en Mass.:
- Gala de Fortaleza por la Herencia Hispana el sábado 4 de octubre de 4:30 p.m. a 1 p.m. en 65 Village St. en Lowell, MA. Entradas a $75, adquiérelas aquí.