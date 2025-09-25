Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Mes de la Herencia Hispana

Estamos en el Mes de la Herencia Hispana y New Hampshire lo está celebrando. Hay espacios de lectura bilingüe y clases de ritmos latinos este fin de semana, pero también distintos planes para los amantes del otoño.

Hora de Cuentos Bilingües el sábado 27 de septiembre a las 11 a.m. en la Biblioteca Pública de Nashua. El evento es gratis y abierto para toda la familia. Más información .

El lunes 29 de septiembre hay un evento para adultos de Mexican Tin Art de 7 p.m. a 8:30 p.m. en la biblioteca. Los espacios son limitados.

Clases Personalizadas de Salsa y Bachata este fin de semana (viernes 26 y sábado 27 de septiembre) y el próximo (4,10 y 11 de octubre) por Melaza Dance Studio en Manchester. Revisa horarios y reserva tu clase aquí .

Próximo viernes 3 de octubre: Fiesta Latina con Melaza Dance Studio a partir de las 7 p.m. Cover: $10.

La 35.ª Venta Anual de Libros de la Biblioteca Geisel del viernes 26 de septiembre al domingo 28 de septiembre en el Saint Anselm College de Manchester. Miles de libros, DVD, VHS y CD están disponibles con un gran descuento. Más información. (Entrada gratuita; el precio de cada título varía).

Héroes del Hip Hop de New Hampshire desde las 7 p.m. hasta la medianoche del sábado 27 de septiembre en Terminus Underground en Nashua. Más información . (Entradas VIP $20, entrada general $15)

Plainfield Pumpkin People (exhibición de “personas” fabricadas con calabazas) a partir del sábado 27 de septiembre hasta el viernes 31 de octubre en Plainfield. El evento es gratis. Más información.

Caminata por Red Hill para disfrutar del follaje otoñal el sábado 27 de septiembre a las 10 a.m. hasta 2 p.m. en Moultonborough, NH. El evento es gratis pero necesita registro previo aquí. Esta caminata de ida y vuelta de 5.6 km está guiada por la Asociación de Lagos Squam. Se recomienda planificar un ascenso de unos 417 metros y sentirse cómodo con el terreno irregular.

Exposición de arte de Littleton el sábado 27 de septiembre de 10 a.m. a 4 p.m. en Main St. , Littleton. Más información. (gratis)

Habrá un festival de pies y venta de artesanías el mismo día en Littleton Community Center desde las 11 a.m.

Festival Internacional en Keene el sábado 27 de septiembre desde las 11 a.m. a 3 p.m en 312 Washington St. en Keene. El evento es gratis y está abierto a familias. Más información.

Próximo fin de semana en Mass.:



Gala de Fortaleza por la Herencia Hispana el sábado 4 de octubre de 4:30 p.m. a 1 p.m. en 65 Village St. en Lowell, MA. Entradas a $75, adquiérelas aquí .