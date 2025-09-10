Nuevo estudio sobre ingresos del gobierno. Efectos de sequía en el ganado de NH.

A continuación, lee las noticias del miércoles 10 de septiembre de 2025

Una nota: Lo escrito es nuestro guión para nuestras grabaciones. Tómalo en cuenta si ves algunas anotaciones diferentes.

Otro hombre de New Hampshire recibe un trasplante de riñón, pero de cerdo

Un segundo hombre de New Hampshire recibió un riñón de cerdo modificado genéticamente. Sucedió en Massachusetts General Hospital, el cual anunció un estudio nacional que busca averiguar si los órganos de cerdos podrían ayudar a los pacientes humanos con severas enfermedades de riñones.

Para el New England News Collaborative, WBUR reporta que a comienzos del año, los cirujanos de hospitales realizaron trasplantes de riñones de cerdo modificados genéticamente a dos pacientes de New Hampshire.

Las operaciones fueron bastante exitosas. Ambos pacientes reportaron sentirse mejor meses después del trasplante.

Los reguladores federales han aprobado un ensayo más amplio con 30 pacientes, en Mass General y otros hospitales alrededor del país.

El doctor Leonardo Riella está liderando el estudio. Él dice que los investigadores esperan que este procedimiento se convierta en un tratamiento alternativo para la mayoría de pacientes que están en diálisis.

Él dice que los riñones de cerdo podrían solucionar la escasez de órganos de pacientes que esperan trasplantes.

Los ingresos del gobierno estatal han cambiado en años recientes, según reporte

Un nuevo reporte indica que las fuentes de ingresos del gobierno estatal han cambiado considerablemente en años recientes.

El estudio del Instituto de Política Fiscal de New Hampshire dice que después de la pandemia, el estado vio un aumento de ganancias corporativas, lo que impulsó la recaudación de impuestos a las empresas.

Pero esas fuentes han ido disminuyendo últimamente.

Phil Sletten, director de investigación del instituto, dice que un descenso continuo en los ingresos fiscales de las empresas tendría un efecto sobre qué programas estatales recibirán apoyo.

“Esos cambios se deben tanto a factores que escapan al control del estado, como las ganancias corporativas nacionales pero también a cambios en las políticas que el estado decidió. Algunos de estos son difíciles de rastrear, pero han tenido un impacto en la capacidad del estado para financiar los servicios en el futuro”, dijo.

Sletten dice que el ingreso de las loterías y apuestas ha subido, y representa una parte creciente de las recaudaciones estatales totales.

Sequía de New Hampshire afecta a ganaderos locales y alimentos de las vaquitas

La mayoría de New Hampshire está en sequía, y está afectando a los ganaderos locales.

Los ganaderos reportan que el verano seco resultó en un heno de baja calidad, y menos comida para alimentar a su ganado.

Algunos dicen que han llevado a sus vacas para que coman pasto... porque los campos están prácticamente secos. Dicen que están alimentando al ganado con lo que tienen de reserva dentro del establo.

Pero su cultivo de maíz está en mal estado también.

Los ganaderos dicen que también están racionando agua para sus vacas, debido a las generales condiciones de sequía.

Una enfermera en Concord fue acusada de manipulación de medicamentos

Una enfermera de Concord ha sido acusada de manipulación de medicamentos recetados mientras trabajaba en un centro de atención a largo plazo en Epsom.

La oficina de la fiscalía general de New Hampshire dice que Caitlin Nieder [NEED-er] trabajó en Epsom Healthcare Center cuando tomó medicinas que eran para dos pacientes y las cambió con melatonina. Los funcionarios dijeron que ningún paciente tomó la medicación alterada.

Nieder se declaró culpable de un delito menor por posesión de un medicamento recetado sin receta médica.

Ella fue sentenciada a un año en prisión, lo cual fue suspendido con la condición de que ella mantenga un buen comportamiento.

Nieder también renunció a su licencia de enfermería durante cinco años y participó en programas de tratamiento.

Exempleado de distrito escolar de Hooksett es acusado de posesión de imágenes de abuso infantil

Un ex paraprofesional que trabajaba en el Distrito Escolar de Hooksett ha sido acusado de doce cargos de posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

La Policía de Manchester anunció el arresto del hombre de 59 años, Henry Clark, el lunes, después de una investigación que comenzó en diciembre de 2024.

Según una carta que el superintendente del distrito envió a padres, Clark fue empleado a través de una agencia de personal. Él trabajó como paraprofesional en Memorial School, una de las dos escuelas elementales en el distrito, a partir de octubre de 2024.

El distrito dice que él no ha trabajado con estudiantes desde junio de este año.

Esto también pasa en NH:

Los funcionarios de salud dicen que el virus de Jamestown Canyon ha sido detectado en dos grupos de mosquitos en Hudson. WMUR reporta que los mosquitos fueron recogidos a fines de agosto, y es la primera vez que el virus ha sido reportado en Hudson este año.

El virus Jamestown Canyon ha sido pasado a humanos y causado serios problemas neurológicos como meningitis. Los funcionarios dicen que las personas del área deberían limitar su tiempo al aire libre al anochecer, utilizar camisetas mangas largas y pantalones largos, y utilizar repelente con DEET para protegerse.