Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Festivales en Nashua, Manchester

¡New Hampshire se llena de alegría y color! Hay un festival de artes en Manchester que termina el sábado, con feria de artesanías, comida y actividades culturales. El domingo, Nashua celebra su diversidad con un festival en su biblioteca pública. Aprovecha este momento para juntarte con tu comunidad y hacer un plan distinto.

Festival de Artes en Manchester el sábado 13 de septiembre de 10 a.m. a 4 p.m. en el Opera Block de Hanover Street. Revisa el itinerario aquí.

