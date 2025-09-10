© 2025 New Hampshire Public Radio

Cómo disfrutar del fin de semana en NH: Festivales en Nashua, Manchester

New Hampshire Public Radio | By NHPR Staff
Published September 10, 2025 at 4:31 PM EDT
¡New Hampshire se llena de alegría y color! Hay un festival de artes en Manchester que termina el sábado, con feria de artesanías, comida y actividades culturales. El domingo, Nashua celebra su diversidad con un festival en su biblioteca pública. Aprovecha este momento para juntarte con tu comunidad y hacer un plan distinto.

¿Quieres compartirnos un evento? Escríbenos en WhatsApp.

Recibe ideas de planes y eventos directamente a tu celular. Suscríbete aquí. 

Puedes leer sobre más eventos en nuestro calendario comunitario.

  • Festival de Artes en Manchester el sábado 13 de septiembre de 10 a.m. a 4 p.m. en el Opera Block de Hanover Street. Revisa el itinerario aquí.
  • Tour de Manchester 2025 de Queen City Bicycle Collective, el domingo 14 de septiembre de 2025 de 8 a. m. a 12 p. m. Es un paseo en bicicleta familiar de 30 millas por la ciudad de Manchester, NH. $55 adultos, $20 niños, gratis para menores de 6 años.Regístrate aquí.
  • Festival Multicultural de Nashua el domingo 14 de septiembre en la Biblioteca Pública de Nashua de 12 p.m. a 4 p.m. Es un evento anual que celebra la diversidad cultural de la ciudad con presentaciones y otras actividades culturales. Es gratis. Más información.
  • The Arts Film Festival (Festival Artístico de Cine) empieza a las 5:30 p.m. el viernes 12 de septiembre en Great North Woods Center for the Arts en Columbia. Se proyectarán cinco películas el fin de semana. Puedes comprar pases para el festival o por película, aquí.
  • Festival Anual de la Cosecha de Prescott Farm, de 10 a. m. a 3 p. m., el sábado 13 de septiembre en Laconia. Paseos en carretas con caballos y tractores, food trucks, artesanía natural, música en vivo, senderos y jardines. Más información.
  • 12.º Festival Indonesio Anual, de 12 p.m. a 4 p.m. el sábado 13 de septiembre en Somersworth. Puestos de comida indonesia, espectáculos tradicionales, vestimenta y mucho más. El evento es gratis. Más información.

Read an English version of this article here
