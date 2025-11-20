Mensaje de Demócratas a Trump. Meehan a la Corte Suprema de NH.

A continuación, lee las noticias del jueves 20 de noviembre de 2025

New Hampshire recibirá dinero de la demanda con Purdue Pharma

Purdue Pharma tendrá que pagar miles de millones de dólares como parte de un nuevo acuerdo... y New Hampshire recibirá una parte de esos fondos.

Un juez federal de bancarrota aprobó el martes un acuerdo entre el fabricante de OxyContin y las miles de demandas presentadas en contra de la compañía.

WMUR-TV reporta que New Hampshire recibirá 30 millones de dólares en un plazo de 10 años. Anteriores acuerdos con fabricantes de opioides se destinaron al Fondo Fiduciario para la Reducción de Opioides del estado, que apoya los esfuerzos para combatir la crisis de opioides en New Hampshire.

Goodlander se encuentra entre los legisladores demócratas que piden a los militares a rechazar las "órdenes ilegales"

La representante de New Hampshire Maggie Goodlander publicó un video junto con otros cinco legisladores demócratas el martes para aconsejar a los miembros de las fuerzas armadas a negarse a seguir, traduzco y cito, ‘órdenes ilegales’.

El video aparece en un momento de alta tensión entre los demócratas y la administración de Trump.

Los demócratas están en contra del despliegue de la Guardia Nacional por parte del gobierno para patrullar las ciudades estadounidenses, y los ataques militares contra los cárteles de la droga venezolanos que se cree que han matado a más de 80 personas.

En un video, los demócratas se turnan para leer un comunicado que no cita ninguna ‘acción ilegal’ específica.

En una declaración, el presidente del Partido Republicano de NH, Jim MacEachern comparó el mensaje del video a una, traduzco y cito, “incitación a la traición”.

El video aparece mientras los demócratas en Washington, incluyendo a Goodlander, están buscando legislaturas que limiten el poder del presidente para enviar tropas de la Guardia Nacional a ciudades americanas, y que exijan la supervisión del Congreso para las acciones relacionadas con Venezuela.

Proyecto de Ley que busca publicar documentos Epsteins está en camino a hacerse ley, senadora Hassan habla a favor

El senado aprobó unánimemente un proyecto de ley que requiere al Departamento de Justicia a publicar sus documentos de investigación del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Ahora está cerca de convertirse en ley.

Hablando el miércoles en el programa de NPR, Morning Edition, la senadora de New Hampshire Maggie Hassan dice que las víctimas del abuso sexual y tráfico de humanos de Epstein merecen rendir cuentas.

"Las víctimas y los supervivientes del caso han sido increíblemente valientes; son ellos quienes piden la publicación de estos archivos para que haya transparencia y comprendan lo importante que es que la gente entienda el horror, el dolor físico, el dolor psicológico", dijo la senadora.

Hassan dijo que espera que el esfuerzo bipartidista obligue al presidente Trump y al Departamento de Justicia a publicar los documentos.

El documento llega hoy al escritorio del presidente Trump y ordena a la fiscal general Pam Bondi que ponga a disposición del público, en un plazo de 30 días, todos los documentos, comunicaciones y registros no clasificados de la investigación del Departamento de Justicia sobre Epstein.

Exrepresentante de NH es declarada culpable por cargos de explotación sexual infantil

Una exrepresentante estatal de New Hampshire de Nashua se ha declarado culpable de explotación infantil.

Las autoridades federales acusaron a Stacie Laughton y a su pareja íntima Lindsday Groves en 2023.

Groves trabajaba en un centro de cuidado infantil en Tyngsborough, Massachusetts…y fue acusada de tomarle Imágenes de abuso sexual infantil a los niños bajo su cuidado. Groves luego le enviaba esas fotos a Laughton.

Ambas han sido declaradas culpables de cargos de explotación sexual y serán sentenciadas en febrero. Los cargos conllevan un posible tiempo de prisión de hasta 30 años.

Laughton fue elegida por primera vez en 2012, pero renunció antes de asumir su cargo tras conocerse que aún se encontraba bajo supervisión por una condena por robo de identidad. Se postuló de nuevo en 2020 y fue reelegida en 2022.

Abogados de David Meehan, víctima de abuso en YDC, se presentarán a Corte Suprema de NH a ratificar veredicto

Hoy, los abogados de David Meehan le pedirán a la Corte estatal Suprema ratificar el histórico veredicto de un jurado que le brindó $38 millones [de dólares] por el abuso infantil que sufrió en el antiguo centro de detención juvenil del estado.

Meehan fue el primero de las más de miles de personas que demandaron al estado por el abuso en el centro Youth Detention Center. Un jurado le otorgó casi 40 millones de dólares después de un juicio que duró un mes en la Corte Superior del Condado de Rockingham. Un juez redujo el monto a alrededor de quinientos mil dólares.

El veredicto ahora está frente a la Corte Suprema con base en la respuesta del jurado a una única pregunta del formulario de veredicto: ¿Cuántos incidentes de abuso había sufrido Meehan?

Los jurados escribieron ‘uno’ a pesar del testimonio de Meehan donde dijo que había sido violado y golpeado cientos de veces por exempleados estatales.

Un juez de primera instancia dictaminó, traduzco y cito, "a regañadientes", que la respuesta del jurado le obligaba a seguir una ley de New Hampshire que limita la responsabilidad civil del estado a cuatrocientos setenta y cinco mil dólares por incidente.

Múltiples jurados han dicho que su veredicto fue malinterpretado.

Fiscalía advierte sobre posible estafa de phishing a beneficiarios de SNAP

Una nueva estafa de phishing está apuntando a beneficiarios de SNAP, según la oficina de la Fiscalía General de New Hampshire.

Los estafadores llaman o escriben a personas inscritas, diciendo que hay un problema con sus beneficios de ayuda alimentaria. Presionan a las personas para confirmar su identidad, algo que obliga a las personas a compartir información sensible con el riesgo de perder sus beneficios.

La oficina del fiscal le pide a los beneficiarios de SNAP a no responder a solicitudes no requeridas de información privada.

Las personas pueden llamar al Departamento de Salud y Servicios Humanos para hacer preguntas o denunciar comportamientos sospechosos a la oficina del Fiscal General.

Families Flourish Northeast recibe fondos federales para proyecto en Lebanon

Un proyecto de construir un centro residencial para mujeres embarazadas y madres que reciben tratamiento por abuso de sustancias, ha recibido una asignación de un millón de dólares del gobierno federal.

Families Flourish Northeast planea construir una instalación de 12 camas en Lebanon, en una propiedad de Dartmouth Health. La directora ejecutiva Bethany Cottrell dice que será específicamente para mamás y niños.

“Queremos reducir las barreras que impiden el acceso a un programa como este, y puede deberse a que ya están en el proceso de crianza de los hijos y no quieren tener que elegir entre el cuidado de sus hijos y el tratamiento”, dijo Cottrell.

Ella anteriormente sirvió como la directora fundadora de un refugio seguro para supervivientes adultos de la trata de personas.

Esto también pasa en New Hampshire:

El Monte Washington está en camino a registrar quizás el noviembre con más nieve de la historia.

Hasta ahora, WMUR reporta que han habido más de 60 pulgadas de nieve, con más nieve pronosticada la próxima semana. El actual récord es de 86.6 pulgadas, el cual se ha mantenido desde 1968.

Los científicos dicen que la acumulación de nieve ha sido consistente, en lugar de una o dos tormentas grandes. Con vientos frecuentes de 160 kilómetros por hora, los investigadores que trabajan en el observatorio de la montaña dicen que la visibilidad ha sido difícil.